Milano - I giovedì sera a partire dal 21 ottobre fino al 2 dicembre Classico Bio, storico ristorante della famiglia Murray in via Marcona 6 a Milano, apre il suo giardino interno tra piante e una grande attenzione al green per serate con degustazioni di vino gratuite, pianobar e musica dal vivo ogni due settimane.

Ogni serata si presenterà una cantina diversa, spesso con piccole realtà di nicchia, e si potrà conoscere e degustare il vino insieme al produttore o al vignaiolo. Per prenotarsi alle serate gratuiti basta mandare una mail a info@classico.bio o chiamare allo 02/84927861 mentre ogni venerdì sera continuano le serate con cena e musica dal vivo e sabato sera con dj set.

La prima serata, il prossimo 21 ottobre, si berrà Borgo Stajnbech, giovane e dinamica realtà a conduzione familiare tra Veneto e Friuli di Belfiore di Pramaggiore (Venezia). Il suo 150 Lisson Classico Docg ha appena ottenuto il riconoscimento Top Hundred 2021 della guida Il Golosario, inserito nella guida Vitae, medaglia d'oro al Concours Mondial de Bruxelles.