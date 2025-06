Lombardia, cosa fare nel weekend del 27, 28 e 29 giugno: gli eventi da non perdere

Il fine settimana del 27, 28 e 29 giugno 2025 accende le province lombarde con un fitto calendario di appuntamenti estivi, tra tradizione, musica e sapori. Dalle notti bianche e viola ai picnic serali tra i filari di lavanda, dalle sfide culinarie del Palio dei risotti alle ‘gnoccate’ di paese, dalle processioni sul Lago di Como alle sagre dedicate al pesce di lago e di fiume, l’intero territorio regionale si prepara a vivere tre giorni di eventi che uniscono folklore, natura e intrattenimento. Non mancheranno concerti, tributi musicali, pedalate, escursioni notturne e trekking enogastronomici, pensati per valorizzare i paesaggi e le comunità locali nelle atmosfere luminose delle sere d’estate.

Cosa fare a Bergamo

Venerdì 27 giugno al Lazzaretto di Bergamo piazzale Ludovica Goisis concerto Mare Nostrum con Paolo Fresu, Richard Galliano e Jan Lundgren. Un viaggio Musicale tra jazz e suggestioni mediterranee. Ore 21. Biglietti 25-40 euro. Punkreas in concerto alle ore 21 di venerdì 27 in piazza degli Alpini a Bergamo. Organizzazione del Comune. Saranno proposti i 13 brani dell'album Paranoia e Potere che compie 30 anni.

La rassegna Il Centro della Musica ha in programma un pomeriggio Musicale sabato 28 giugno nel ridotto Gavazzeni del Teatro Donizetti in piazza Cavour a Bergamo Appuntamento alle 17.

La band torinese Eugenio in via Di Gioia, vincitrice del premio della critica Mia Martini a San Remo 2020 presenta il suo nuovo album L'amore è tutto alle ore 21,30 di domenica 29 giugno in piazzale degli Alpini a Bergamo.

Sabato 28 giugno al Lazzaretto di Bergamo concerto di Nek nel suo tour Hits live 2025. Inizio ore 21,30 con apertura dalle 19. Nek suonerà anche il basso con Emiliano Fantuzzi alla chitarra e Lucia o Galloni alla batteria.

Il 28 giugno al Chorus Life di Bergamo, ore 21, Abba Show, tributo agli Abba.

Sabato 28 apertura al pubblico della Casa dell'Orfano di Clusone intitolata a monsignor Giovanni Antonietti in occasione del Centenario. Alle 15,30 e alle 18 visite guidate al patrimonio storico e artistico del Museo.

A Baccanello di Calusco d'Adda, convento dei Frati minori Francescani, Festa Alpina con servizio bar, cucina e pizzeria: musica d'ascolto, giochi per bambini, tombolate. Venerdì 27, ore 21, esibizione dei Roundeep, vincitori di Una voce per l'Europa, sabato 28 Red Music.

Sabato 28 giugno nell' chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo a Parre esibizione musicale del Coro CA.MOS diretto dal maestro Fabio Piazzalunga. Alle 20,45.

Ivana Spagna e Alex Britti in concerto a Treviolo rispettivamente sabato 28 e domenica 29 giugno alle ore 21. In piazza monsignor Benedetti. Sabato dalle 17 consegna delle benemerenze sempre nella piazza dedicata all'ex vescovo di Lodi. Nelle tarde serate in piazza Donatori di Sangue tributi a Ultimo e a Celentano. Poi dance show anni '90, dj set e momenti di aggregazione nelle due giornate del week end. All'oratorio di Treviglio Festa di San Pietro venerdì e sabato dalle 19,30 alle 24. Shopping al buio al centro commerciale di Curno dove i pacchi smarriti danno vita a una singolare caccia al tesoro. Su iniziativa dell'azienda francese King Colis sabato 28 e domenica 29 giugno dalle 9,30 alle 19,30 si potrà frugare, pesare, scuotere e perfino annusare alcuni pacchi persi e rivenduti a peso. Da 1,99 a 2,79 euro ogni 100 grammi, con spesa media di circa 50 euro. Unico divieto: guardare. Nessuno sa cosa troverà: orologi, oggetti tecnologici, capi di abbigliamento, prodotti di bellezza, giochi. A sorpresa.

Cosa fare a Brescia

Venerdì 27 giugno dalle 18 alle 24, sabato 28 e domenica 29 dalle 17 alle 24 animazione e gastronomia nella Fossa Viscontea del Castello di Brescia. Dalle ore 21 alle 2. Sabato TRL 2000, tutto il meglio della musica degli ultimi 25 anni.

Al Museo Santa Giulia di Brescia venerdì, sabato e domenica, 27,28 e 29 giugno, mostra retrospettiva Joel Meyerovitz, a Sense o Wonder. Fotografie dal 1962 al 2002. Apertura ore 10-18. Biglietto 12 euro.

Il Giardino che suona: esperienza tra arte, natura e ben-essere venerdì 27 (ore 9-13), sabato 28 e domenica 29 (10-17) a Cellatica, via Fantasina. Visite guidate (12 euro, gratis per under 16) al parco di 3500 metri quadrati con giardini all'italiana, alla francese e all'inglese e work shop.

Clou del Palio delle Contrade di Travagliato domenica 29 giugno. In piazza della Libertà stand gastronomici e punti di ristoro, Festa dei Santi patroni, chiusura della manifestazione e premiazioni. In precedenza, venerdì 27, al palazzetto-stadio Zini la conclusione delle originali gare: gincana, tiro con l'arco, briscola, burraco, tamburello, bandiera bandierissima e il tipo o ciancol bresciano. Roncadelle in fermento con la Festa della birra dal 25 al 28 giugno. Venerdì e sabato dalle 19 apertura degli stand gastronomici al Parco Cono Ottico. Venerdì tributo a Vasco, sabato dj set.

Merenda nell'Oliveta domenica 29 giugno con ritrovo alle 8,45 sul piazzale della Stazione di Sulzano. Passeggiata fra gli olivi, degustazioni con l’oratorio artistico e vista mozzafiato sul Lago d'Iseo. Rientro a mezzogiorno. Sagra del pesce a Senigallia, Cascina Maccagnere, il 28 e il 29 giugno. Apertura cucina alle 19,30. Sabato musica dal vivo con Decanter, domenica animazione con dj Gabriel. Sabato 28 e domenica 29 giugno a Rovato apertura al pubblico dei giardini di Castello Quistini, via Sopramura. Visite guidate dalle ore 10 tra rose, storie e leggende. Quota di partecipazione 12 euro.

Cosa fare a Como

Palazzo Terragni apre le sue porte sabato 28 giugno dalle ore 10 in piazza Verdi, sede del Teatro Sociale di Como. L'ingresso è gratuito, costo di 15 euro (ridotto 5 gratis per bambini sotto i 5 anni) per la visita guidata che comprende anche la palestra Negretti. Sempre a Como sabato 28 giugno apertura straordinaria con visita guidata della Basilica di Carpoforo, via Carpoforo. Appuntamento alle 14,30. Biglietti 5-15 euro. Domenica 29 alle ore 15 si può visitare il Bunker Antiaereo di Como presso la sede della Croce Rossa, via Italia Libera. Cinema sotto le stelle domenica 29 giugno a Como nel Parco sul Lago di Villa Grumello, sulla via per Cernobbio. Il via alle 19,30 con una selezione di cortometraggi. Alle 21,30 Parterre sotto a Cedro, lungometraggio su terre, luoghi, personaggi, inflitti, memorie e intrecci spaziali e temporali e realtà immaginate. Il biglietto di 12 euro include l'aperitivo delle 19.

Sagra di San Giovanni sabato 28 e domenica 29 giugno all'Isola Comacina e al borgo di Ossuccio, nel Comune di Tramezzina. Sabato dalle 19 serata gastronomica-danzante e alle 22,30 lo spettacolo pirotecnico con accompagnamento musicale e con la rievocazione storica dell'incendio dell'isola. Domenica la processione solenne. In montagna con Gramsci: camminata "resistente" fino a Capanna Mara (salita di 45 minuti) sabato 28 giugno. Ritrovo alle ore 14,30 al parcheggio Alle del Viceré (costa 6 euro) ad Albavilla. L'evento si concluderà con l'aperitivo partigiano con Anci e Anpi.

Cosa fare a Cremona

All Music Party: due giorni di musica e divertimento al Parco delle ex Colonie Padane di Cremona. Dj set, spettacoli live, Street Food, attività per famiglie, Trucks e anche una mostra Mercato del vinile. Venerdì dalle 16 alle 2, sabato dalle 10 alle 2. Il 27 giugno serata col dj Cristian Marchi e esibizione dal vivo di Chiara Orlando e Daniel Musa. Sabato manifestazione "Voglio tornare agli anni '90" e alle ore 20 sfilata di moda. In entrambe le giornate, dalle 17 alle 19 intrattenimento col Centro del Fumetto. Ingresso libero. Fuochi di San Pietro domenica 29 giugno sul Lungopo di Cremona, con stand gastronomici, spettacoli, luna park. Dalle ore 20 navigazione con apericena a bordo della Motonave Mattei. Dalle 23 i fuochi d'artificio.

Venerdì 27 giugno alla Casa Circondariale di Cremona concerto di musica da camera. Ingresso gratuito, ma iscrizione obbligatoria. La manifestazione rientra nell'ambito della rassegna Un altro festival, promossa dalla Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano. Sabato 28, ore 11, nel ridotto del Teatro Ponchielli di Cremona "Il canto del divin Claudio". Un convegno ed un work shop per la salvaguardia del canto lirico. In intro dedicato a Claudio Monteverdi, con Francesco Bellotto, Carmelo Di Gennaro, Rosanna Savona.

Sabato 28 giugno a Palazzo Guazzoni di Cremona concerto con la soprano Chiara Nicastro dedicato a Barbara Strozzi, virtuosissima cantautrice. Si inizia alle 18. Ingresso 15 euro.

Centic Music Festival sabato 28 giugno alla Rocca di Ostiano, in piazza Castello. Dalle ore 21 sarà proposta musica celtica di Irlanda, Scozia, Galizia, Bretagna, con la direzione di Cesare Simonini. All'interno del Teatro Gonzaga mostra documentaria delle edizioni 1997-2008.

Rebelot Party per l'intero week end a Trescore Cremasco. Venerdì 27 dalle 19 All you can pizza alla sede della Pro Loco. Alle 22 musicacol dj Sasha Rebel. Sabato 28 dalle 19 Finger Food in piazza della Chiesa con il cuoppo tradizionale e i panzerotti. Dalle 21 doppio concerto con The Nuclears e Mama Cover Band. Domenica 29 Associazioni e bancarelle in piazza della Chiesa dalle ore 10. Pranzo con polenta e vari contorni e alle 14 Trescur's got talents.

A Pizzighettone sabato 28 giugno alle 17 Francesco I Re di Francia, Teatro itinerante con rappresentazione della vita del sovrano in abiti d"epoca. Partenza dall'ufficio turistico di Piazza d'Armi.

Gnoccata (con diversi sughi) e porchetta, oltre alla musica con Dusty Brass Band sabato 28 a Isola Dovarese. Si inizia alle 19. Domenica 29 sempre a Isola Dovarese-Torre de'Picenardi tour in bici fra argini, campagne, aziende agricole. Alla fine concerto sul fiume Oglio presso Molino Vecchio con il Corpo Bandistico Quinzaneze, seguito da aperitivo. Partenza da piazza Matteotti alle 14,30 in direzione Canneto sull'Oglio.

Soncino Magica: i misteri di un piccolo borgo medioevale. Dalle 20,45 di sabato 28 giugno visita guidata serale nel suggestivo paese e alla fine concerto in Rocca. 10 euro.

Sabato 28 giugno ore 21 a Offanengo, cortile della biblioteca, spettacolo lirico-teatrale Violetta vuole vivere, con riferimento alla Traviata di Verdi. Con Gloria Bellini (soprano), Chiara Tambani (attrice) e il pianista mantovano Matteo Cavicchini.

Domenica 29 a Soresina, palazzetto dello Sport, in bici sulle vie del Latte. Partenze dalle 8 alle 9. Quattro i percorsi di 30, 50, 60 e 100 chilometri nella campagna lombarda.

Domenica 29 giugno alle 21 a Pandino "Note fra le mura del castello", colonne sonore e brani di musica classica con l'Orchestra Cremaggiore diretta da Nicola Dolci. Domenica 29 a Castelleone concerto gospel nel giardino di Santa Maria di Bressanoro. Alle 21,15.

A Crema sabato 28 giugno Festa Pank e Salam al Parco del Nosocomio di Santa Maria della Croce in via Bramante. Dalle 17 musica rock e specialità locali: salame, salva, tighe, tortelli cremaschi e birra artigianale. Sempre a Crema, ma domenica 29, concerto "Trillo Wood- Trillo Oscar Night" con colonne sonore di film. Alle 21 al Cremarena. Al termine la consegna del Trillo d'Oro.

Cosa fare a Lecco

Giornata clou quella di domenica 29 giugno per la Festa del Lago e della Montagna a Lecco. Nel pomeriggio è atteso l"arrivo di Andrea Oriana dopo aver compiuto il giro del Lario a nuoto con partenza venerdì 27. Alle 17 la Messa nella Basilica di San Nicolò seguita alle 17,45 dalla suggestiva processione delle Lucie e dalla benedizione del Lago. Alle 20,45 la regata delle Lucie col gruppo manzoniano. Alle 21 il gruppo sbandieratori e musici della Torre Primaluna si esibirà in piazza Cermenati. A seguire i fuochi d'artificio.

Week end con protagonista anche il Palio di Lecco. Venerdì 27 dalle 20 in piazza Garibaldi accoglienza e karaoke. Sabato 28 alle 9,30 il il torneo di nascondino; alle 19 partenza della Promessi Sposi Run, 10 chilometri sul Lungolago. Domenica 29 dalle 15 spettacolo della banda Manzoni in piazza Garibaldi.

Sabato 28 a Lecco dalle 14,30 (appuntamento di fronte al cancello di Villa Gomez, Antonio Carlos, pure lui grande compositore del Secondo Ottocento) visita guidata al parco di Villa Ponchielli compreso, per la prima volta da quando è diventato bene pubblico, il piano terreno della villa-Gerosa Crotta. Accompagnati dai volontari, i visitatori incontreranno il laghetto artificiale contornato dalle caratteristiche sculture, le scuderie con la torretta medioevale e le grotte Ludwig dove si narra che Amilcare Ponchielli ebbe l'ispirazione per la famosa Danza delle Ore. Festa per gli 80 anni della Confartigianato di Lecco alle ore 21 di sabato 28 giugno a Lariofiere in viale Resegone a Erba. Protagonista sul palco Carlo Decio, attore, mimo, doppiatore, marionettista.

Sagra del Misultin, specialità locale a base di pesce di lago, in particolare agoni essiccati da venerdì a domenica a Dervio, Parco Boldona, viale degli Alpini, con la Pro Loco. Venerdì dalle 20 alle 22, sabato dalle 15 alle 22, domenica dalle 10,30 alle 12,30 escursioni sul lago in Lucia; sabato dalle 10 mercatini di hobbistica e antiquariato e alle 21 musica con The Twister.

Cena in bianco, White dinner venerdì 27 sul Lungolago di Abbadia Lariana. Tutti i partecipanti (massimo 150) dovranno vestirsi rigorosamente in bianco, con possibilità di accessori blu o azzurri. Dalle 19,30 alle 23,30. La Pro Loco ci mette i tavoli e le sedie (costo 10 euro per partecipare, 5 i soci), il panorama è gratis, tutto il resto (dal cibo alle posate, ai piatti e bicchieri, alle tovaglie) si porta da casa. Evitando carta e plastica. Stesso regolamento, più o meno, per la Cena in bianco di Valmadrera, in programma sabato 28 con ritrovo alle 19,30 al Centro culturale Cardarelli. Qui il costo è di 12 euro. Alle 22 partirà l'intrattenimento musicale, dopo la premiazione del miglior addobbo bianco dei tavoli e la consegna di un omaggio, ovviamente bianco, a ogni partecipante.

"Salto nel vuoto" è il tema della terza edizione di TedX a Bellano. La location è l'orrido di Bellano, gola naturale che si affaccia sul lago di Como. Ritrovo alle ore 18 di venerdì 27 giugno in piazza San Giorgio per un'esperienza immersiva nella natura e nella riflessione in un luogo straordinario fra cascate e passerelle sospese nella roccia. Costo 35 euro.

Bancarelle sul fiume by night sabato 28 dalle 17 alle 23 in piazza Frigerio e sul Lungo Adda di Brivio. Da assaggiare prodotti tipici, co degustazione di olio extravergine bio. A Bosisio Parini dalle 19 di sabato 28 giugno l'associazione La nostra Famiglia propone una serata con il gruppo "Quelli che" di Vedano Olona dedicata a Fabrizio De Andrè. A Ello domenica 29, ore 17, piazza Municipio, "Hansel e Gretel", spettacolo per bambini. Gratuito.

Cosa fare a Lodi

Il programma del weekend si apre venerdì 27 giugno, quando alle 21.30 Piazza della Vittoria a Lodi farà da cornice allo spettacolo teatrale “Fanfulla”, prodotto dalla compagnia Il Ramo. A cinquant’anni dalla storica messinscena di Bruno Pezzini e in occasione dei cinquecento anni dalla morte dell’eroe lodigiano della Disfida di Barletta, lo spettacolo propone una rilettura grottesca e poetica della sua figura, tra mito, satira e riflessione sociale. Sul palco, oltre a venti attori e quindici danzatrici, saranno presenti anche una cantante solista e gli atleti dell’associazione Soffio del Drago guidati dal maestro Davide Migliore. Completano il cast Filippo Caccamo e Paolino Boffi, con un intervento speciale. In Piazza della Vittoria a Lodi, sabato 28 giugno alle 21 si terrà la quinta edizione de "La Voce di Lodi – Vocal Contest & Dance Show", manifestazione nata dalla collaborazione tra l’associazione La Voce di Lodi e l’Accademia Gaffurio. Otto cantanti finalisti, selezionati tramite audizioni, si alterneranno sul palco con esibizioni vocali e coreografie curate da Giamba e Fratto. Tra gli ospiti attesi, anche le vincitrici delle edizioni precedenti e artisti come Salzano e Bignamini, oltre all’intervento delle Gaffurio Voices con un medley ispirato al cinema. La conduzione è affidata a Francesco Venezia.

Sempre sabato, il centro cittadino sarà interessato anche dalla festa per l’apertura del nuovo sottopasso che collega via Nino Dall’Oro e viale Pavia. Chiusura al traffico dalle 16 alle 21 per consentire lo svolgimento delle attività promosse da Asvicom Sistema Impresa e Comune di Lodi. Dalle 17 sono previsti giochi tradizionali per tutte le età con il Ludobus del Picchio di Sherwood, mentre in serata è previsto l’intrattenimento musicale dei Fusness presso l’Atypical.

A Castiglione d’Adda, il sagrato della Chiesa di Santa Maria Incoronata ospiterà alle 21.15 il reading teatrale “Orlando e Olimpia”, tratto dall’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Ideato dall’attore e regista Mino Manni, l’evento vedrà la partecipazione delle attrici Marta Ossoli e Marta Rizzioli, accompagnate dalle musiche di Silvia Mangiarotti e Francesca Ruffilli. Sempre nel pomeriggio di sabato, alle 18, il Caffè Letterario di via Fanfulla a Lodi accoglierà Margherita Baldrighi per la presentazione del suo nuovo libro, "Solo un pugno di parole". Il volume, ispirato al diario del nonno dell’autrice scritto dal fronte greco-albanese durante la Seconda guerra mondiale, rappresenta il seguito di "Come farfalle di carta", già dedicato alle memorie familiari in tempo di guerra.

Per i più piccoli, sabato mattina alle 10.30 la sezione ragazzi della Biblioteca Laudense ospiterà il laboratorio “Un’emozione per mano”, promosso in collaborazione con l’associazione P.E.I.A. e rivolto ai bambini dai 4 ai 10 anni. L’attività è gratuita e non richiede prenotazione, ma è necessario che i bambini siano accompagnati. Si consiglia un abbigliamento comodo e che non tema eventuali macchie.

Cosa fare a Mantova

A Mantova, sabato 28 giugno 2025, prende il via la rassegna musicale “Cori a Palazzo” con una serata al Teatro Bibiena dedicata a “L’Orfeo” di Claudio Monteverdi. L’opera, composta nel 1607 e considerata tra le più significative della musica occidentale, viene riproposta a 35 anni dalla storica esecuzione curata da Claudio Gallico, al quale la serata è dedicata. La direzione musicale è affidata a Federico Maria Sardelli, figura di rilievo nell’ambito della musica barocca, che guiderà il Coro Ricercare Ensemble, l’orchestra Accademia degli Invaghiti e un gruppo selezionato di solisti. L’evento, con inizio alle 21.15, è a pagamento e su prenotazione, con informazioni disponibili al numero 335 8255662. Sempre sabato sera, nel Giardino di San Cristoforo, si svolgerà il concerto “Da Napoli a New Orleans”, inserito nella rassegna estiva “Le Bellezze Ritrovate” di MantovaMusica. Protagonista l’Emilia Zamuner Trio, formazione guidata dalla giovane cantante napoletana che proporrà un repertorio tra standard jazz e reinterpretazioni della canzone italiana, in un contesto raccolto e suggestivo.

A Rivarolo Mantovano, il Parco delle Scuole e il Campo Sportivo si trasformano fino al 30 giugno in una sorta di stabilimento balneare per accogliere “Vamos a la playa – il mare a Rivarolo”. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco con il coinvolgimento di diversi partner, prevede gare di beach volley su sabbia, area relax con ombrelloni e sdraio, stand gastronomici e serate musicali. Sabato è prevista una festa a tema anni 2000, mentre domenica lo spettacolo sarà affidato alle drag queen dell’Art Club Disco. Castel d’Ario ospita invece, presso l’area feste, l’ottava edizione della Sagra del Fritto Misto. L’iniziativa è in programma dal 26 al 29 giugno con cucina attiva ogni sera dalle 19.30 e solo a pranzo nella giornata di domenica 29. I partecipanti potranno gustare piatti a base di fritto misto in una struttura coperta, pensata per offrire comodità anche in caso di maltempo.

A Castiglione delle Stiviere, il Parco Pastore fa da cornice alla nona edizione della Festa della Birra, da venerdì 27 a domenica 29 giugno. Organizzata dall’Associazione Te sé de Castiù, la manifestazione prevede stand gastronomici e spettacoli musicali, tra cui sabato sera l’esibizione dei Melamara e domenica, a partire dalle 21.30, quella della cover band di Vasco Rossi Le Bollicine. Novità dell’anno è il servizio gratuito di Beer Taxi, disponibile su prenotazione ai numeri 338 8411716 e 366 1834568.

Commessaggio propone la Festa dell’Avis dal 27 al 30 giugno al campo sportivo di via Indipendenza, con servizio al tavolo, spazi per bambini e musica dal vivo. Sabato sera suoneranno i Mezzotono, seguiti da un dj set di Matteo Sanfelici, mentre domenica sarà la volta dell’orchestra Katia Belli.

A Schivenoglia, infine, via Donatori del Sangue ospita dal 27 al 29 giugno la Festa della Birra promossa dalla Pro Loco con il patrocinio comunale. Gli stand apriranno ogni sera dalle 20, con animazione musicale affidata sabato al gruppo Branco e domenica a DJ Francesco Fontes.

Cosa fare a Monza

A Desio, il Parco Tittoni ospita due eventi distinti ma complementari. Sabato 28 e domenica 29, dalle 11 alle 22, si svolge una nuova edizione di Oriente Day, il festival dedicato alla cultura e alla spiritualità orientale che, nel 2025, celebra il decimo anniversario. L'iniziativa prevede bazar etnico, area olistica con trattamenti e massaggi, esibizioni di danze e musiche tradizionali, conferenze, laboratori creativi e workshop per il benessere. Sarà inoltre presente un’area dedicata allo street food orientale, con proposte gastronomiche da India, Giappone e Medio Oriente. L'ingresso è a offerta libera consapevole. Sempre al Parco Tittoni, sabato 28 giugno a partire dalle 21, è previsto il Fluo Party organizzato nell’ambito di Oriente Day. Ispirato ai celebri Full Moon Party della Thailandia, l’evento richiama l’estetica delle feste fluorescenti del Sud-Est asiatico, con abiti sgargianti, body painting, musica elettronica e giochi di luce. La serata sarà aperta dal live di tamburi giapponesi a cura di Tomoedaiko e proseguirà alle 22 con il dj set di Vitowar. L’ingresso all’area bosco, con food, drink e zona relax, è a offerta libera.

A Brugherio, sabato 28 giugno dalle 19, piazza Roma accoglie la sagra dello gnocco fritto, appuntamento gastronomico dedicato alla specialità emiliana servita insieme a salumi e accompagnata da intrattenimento musicale. L’azienda agricola Vertemara di Usmate Velate, in via San Carlo 13, riapre i cancelli del proprio campo di lavanda. L’area resterà accessibile nei fine settimana fino al 20 luglio, il sabato dalle 15 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 19. L’ingresso, comprensivo della raccolta di 55 spighe, ha un costo di 5 euro, mentre è gratuito per i bambini fino a 5 anni. MIMO Milano Monza motor show si svolgerà all'Autodromo Nazionale Monza da venerdì 27 a domenica 29 giugno. Il festival motoristico, ad ingresso gratuito, sarà animato da parate spettacolari ed esibizioni delle più esclusive supercar, hypercar e dai test drive delle case automobilistiche che metteranno a disposizione del pubblico le proprie novità.

Cosa fare a Pavia

Musica dal vivo, cinema all’aperto, danza, sport, comicità e intrattenimento animeranno l’estate a Voghera con un cartellone che, dal 27 giugno al 26 luglio, trasformerà il Cortile Nord dell’ex Caserma di Cavalleria in un’arena culturale a cielo aperto. Promossa dall’Assessorato alla Cultura, la rassegna Voghera Estate 2025 proporrà una serie di appuntamenti a ingresso libero con punto ristoro. L’apertura è affidata alla Big Box Band, in scena venerdì 27 giugno alle 21, con un repertorio che spazia dagli anni ’70 ai primi anni 2000. Sabato 28, a partire dalle 19, saranno protagoniste le esibizioni sportive per bambini, insieme a dimostrazioni di ballo e difesa personale.

Sempre sabato 28 giugno, ma al Teatro Carbonetti di Broni, è in programma “Teenage Dream”, spettacolo live di canto e danza curato dalla scuola Infinity Performing Arts, con direzione artistica di Veronica Giorgetti. L’evento vedrà la partecipazione degli allievi del corso avanzato intensivo, con coreografie e parti corali ideate appositamente per l’occasione. I biglietti sono acquistabili contattando il numero indicato dall’organizzazione.

La stessa sera, a Borgoratto Mormorolo, andrà in scena “La notte viola”, iniziativa gratuita senza prenotazione che invita a vivere un’esperienza immersiva nei campi di lavanda di Torre Memoriola, in frazione Boiolo. Dalle 20 sarà possibile sistemarsi liberamente per un picnic in autonomia, senza musica o luci artificiali, accompagnati soltanto dal paesaggio dell’Oltrepò Pavese, dal profumo delle piante e dalla luce del tramonto. Sarà aperto anche lo spaccio aziendale per l’acquisto di prodotti alla lavanda.

Il 28 giugno Villanterio ospiterà la prima edizione del Palio dei Risotti, sfida gastronomica tra i sette rioni storici del paese. La giornata prenderà il via alle 17.30 con un corteo da piazza Castello, seguito dal concorso culinario nel cortile del castello a partire dalle 18. I visitatori potranno degustare e votare i risotti preparati dai partecipanti, accompagnati da musica dal vivo e proposte gastronomiche. È possibile prenotare un tavolo via email, con conferma obbligatoria.

Sempre il 28 giugno, Golferenzo ospiterà l’edizione 2025 di SaxBere Street Food & Wine. Dalle 19, le vie del borgo si animeranno con degustazioni curate da oltre cinquanta produttori dell’Oltrepò Pavese, offrendo ai visitatori un itinerario enogastronomico tra vini e specialità locali, in uno dei centri storici più suggestivi della Valle Versa.

A Pavia, l’appuntamento è domenica 29 giugno con l’aperitivo in barca sul Ticino, a bordo della motonave Le Due Rive. Il percorso fluviale permetterà di ammirare il tramonto sul Ponte Coperto e il Borgo Vecchio da una prospettiva inedita. L’esperienza ha un costo di 30 euro con prenotazione obbligatoria, preferibilmente online.

Dal 26 al 29 giugno, infine, Voghera accoglie la 17ª edizione del Country Festival. L’evento, ospitato al Cowboys Guest Ranch, si conferma punto di riferimento per gli appassionati italiani ed europei di musica e ballo country. Tra concerti di artisti internazionali e danze in stile line dance, two step e west coast swing, il festival si propone come un vero e proprio tuffo nelle atmosfere del vecchio West, pur restando nel cuore dell’Oltrepò Pavese.

Cosa fare a Sondrio

Domenica 29 giugno 2025 sarà inaugurata la via orientale del Cammino mariano delle Alpi, un nuovo tratto dell’itinerario di trekking spirituale che attraversa la Valtellina, toccando i principali luoghi di culto mariano con arrivo al Santuario della Madonna di Tirano. Dopo l’apertura della via occidentale, da Piantedo a Tirano, diventa ora percorribile anche la tratta orientale, che da Bormio conduce a Tirano lungo un percorso di circa 70 chilometri suddiviso in tre tappe: Bormio-Cepina, Cepina-Grosotto, Grosotto-Tirano. Sempre domenica 29 giugno, in Alta Valtellina si terrà “Un passo lento tra gusto e natura”, camminata enogastronomica con partenza e arrivo al Summer Park di Oga. Il percorso ad anello si sviluppa per circa 8,5 chilometri con un dislivello complessivo di 514 metri e prevede nove tappe di degustazione distribuite tra sentieri panoramici, pascoli e boschi. I partecipanti potranno assaporare specialità locali come formaggi, salumi, dolci tipici e vini, preparati con ingredienti freschi e a chilometro zero. La quota di partecipazione è di 35 euro per gli adulti e 20 euro per i bambini nati dal 2015 in poi. Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Valdisotto.

Intanto, dal 14 giugno al 14 settembre è aperto l’Orto Botanico d’Altura di Caspoggio, in località Sant’Antonio, con orario continuato dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30. Ogni giorno sono previste visite guidate alle 10.30 e alle 17.30, e alle 17.30 è in programma anche l’Aperitiv’Orto, in collaborazione con Sendy Bar. Numerosi gli appuntamenti lungo l’estate: giornate dedicate al benessere in orto tra il 29 giugno e il 10 agosto.

Cosa fare a Varese

Sabato 28 giugno 2025 si prospetta ricco di iniziative interessanti nella provincia di Varese e dintorni, a partire dal Parco Usuelli di Cardano al Campo dove, dalle 17 alle 18, si svolgerà uno spettacolo gratuito interamente dedicato a Gianni Rodari. Attraverso la lettura appassionata degli attori e la partecipazione attiva del pubblico, verrà messa in luce la carica creativa delle sue parole, che stimolano l’immaginazione e il senso di libertà fin dall’infanzia, mantenendo un potente messaggio per l’età adulta. L’evento spazierà tra favole note e momenti interattivi, sottolineando il ruolo centrale dell’educatore – in questo caso il genitore– come guida nella costruzione del linguaggio attraverso la fantasia, raccontata persino al telefono dal ragionier Bianchi, pendolare costretto a inventare brevi favole per sentirsi vicino ai suoi bambini.

Sempre sabato, dalle 16.30 alle 18.30, il parco del Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore ospiterà “Peter Pan – Storia itinerante”, uno spettacolo a pagamento pensato per bambini dai 6 agli 11 anni. La rappresentazione coinvolgerà i piccoli spettatori in gruppi che, partendo ogni quarto d’ora, percorreranno a piedi il parco incontrando i personaggi della celebre storia, con il compito di salvare Trilli e riaccendere la fantasia perduta. Il percorso sarà animato dagli allievi delle scuole di teatro del basso Varesotto. Durante l’evento sarà attivo uno stand street food a cura dell’Oasi del Gelato, mentre in caso di pioggia la recita si sposterà negli spazi coperti del Comune.

A Malnate, dalle 21 alle 23.30, nel cortile della scuola primaria “Cesare Battisti” prenderà vita il concerto estivo del Corpo Filarmonico Cittadino, dal suggestivo titolo “Fiati e Funamboli”. Sotto la direzione del maestro Edoardo Piazzoli, la serata vedrà esibirsi la banda cittadina insieme alla Junior Band, formata dagli allievi stessi. L’evento si completerà con le esibizioni circensi de La Banda del Sogno Perduto, che proporrà numeri di giocoleria, equilibrismo e teatro di strada. Ad Arcisate alle 9.15 al Parco Campo dei Fiori prende il via una passeggiata guidata gratuita organizzata dal Plis Valle della Bevera. Dopo il ritrovo al parcheggio del Palavelmaio, gli iscritti esploreranno canyon, formazione geologica e idrogeologica del territorio, pozzi d’acqua e corridoi ecologici, accompagnati da una guida ambientale.

A Gavirate, invece, dalle 14 alle 19 si svolgerà la Pedalata sul lago di Varese non competitiva che parte sul lungolago e segue il percorso ciclopedonale verso Bardello e Biandronno. Organizzata da EcoRun Varese nell’ambito della manifestazione Run for Lake Varese, l’iniziativa propone anche visite guidate gratuite alle Ghiacciaie di Cazzago Brabbia e al Chiostro di Voltorre, con un riconoscimento speciale per il gruppo più numeroso.

Il pubblico più giovane potrà invece partecipare alla Notte Bianca del Lettore organizzata dalla Biblioteca Civica di Varese, dedicata al mondo dei vampiri: dalle 16 alle 18 i bambini dai 6 ai 12 anni potranno dare libero sfogo alla creatività nel laboratorio “Il castello dei vampiri” con materiali di riciclo, mentre dalle 20 alle 24 ragazzi dagli undici anni in su si misureranno con la “Fuga dal castello di Dracula”, un’esperienza di gioco di ruolo dal vivo, affiancata da letture itineranti e misteriose per i più grandi nei Giardini Estensi.

Nel tardo pomeriggio a Germignaga riaprirà la storica Sagra dell’Agone al Parco Boschetto, una tradizione culinaria celebrata nei giorni 28 e 29 giugno in occasione della festività dei santi Pietro e Paolo. Sabato sera l’inaugurazione è fissata per le 19, con cena e servizio da asporto, mentre a seguire, dalle 22, si potrà assistere ai fuochi d’artificio visibili dal boschetto e dal lungolago. Domenica la festa continua con pranzo alle 12.30, cena alle 19 e musica dalle 21 con “Romina”. Tra le specialità offerte figurano linguine al persico, lasagne alla bolognese e fritto di lago a base di agoni e alborelle, accompagnate da un intrattenimento musicale.

Infine, sempre tra il 27 e il 29 giugno, la Schiranna di Varese (piazzale Roma) ospiterà l’Urban Lake Street Food, una manifestazione all’aperto che invade il lungolago con oltre venti food truck provenienti da tutta Italia e dal mondo.