Gli eventi a Milano nel weekend lungo dal 30 maggio al 2 giugno: musica live, mostre gratis e Fringe festival

Milano si prepara a un fine settimana ricco di eventi culturali, musicali e sportivi, offrendo numerose occasioni di svago e intrattenimento per cittadini e turisti, per grandi e bambini.

Venerdì 30 maggio, Piazza del Duomo ospiterà la dodicesima edizione di Radio Italia Live – Il Concerto, con inizio alle ore 20:40. L'evento vedrà la partecipazione di artisti di rilievo della scena musicale italiana, tra cui Achille Lauro, Alfa, Brunori Sas, Lucio Corsi, Elodie, Fabri Fibra, Fedez, Giorgia, Irama, Marco Masini, Olly e i Pinguini Tattici Nucleari. La serata sarà condotta da Francesca Leto, Enzo Miccio ed Emiliano Picardi.

Radio Italia live in piazza Duomo a Milano un momento delle prove (foto Radio Italia)

Il 34° Festival Milano Musica propone, per il 30 e 31 maggio, il concerto "Éloge de la plante" di Jean-Luc Hervé presso l'Orto Botanico di Brera. L'opera, che combina vibrazioni sintetiche, rumori e il canto della soprano Jeanne Crousaud, offre un'esperienza sonora immersiva tra la vegetazione del giardino.

Dal 30 maggio all'8 giugno, Milano ospita il FringeMi Festival 2025, che presenta 110 spettacoli nel programma ufficiale, 68 eventi nella sezione Extra e 30 eventi speciali. Le performance si svolgeranno in diverse location della città, tra cui locali, librerie, spazi di coworking, appartamenti privati, piazze, giardini, un'edicola e una falegnameria. Inoltre, 19 artisti di strada intratterranno il pubblico per le vie cittadine.

FringeMi 2025, lo spettacolo Aperitivo con il menù della poesia, Live show con Valeria Perdonò e Ilaria Longo

Il musical "Lazarus", ultima opera di David Bowie, sarà in scena al Teatro degli Arcimboldi dal 28 maggio al 1° giugno. Diretto da Valter Malosti e interpretato da Manuel Agnelli, lo spettacolo combina arte visiva, teatro e danza, accompagnato dalle musiche del Duca Bianco.

Sabato 31 maggio, il Teatro Nazionale presenta "Mozart 2.0 – Il Musical", un'opera che reinterpreta la vita del compositore Wolfgang Amadeus Mozart in chiave moderna, ambientandola nell'era delle case discografiche e della tecnologia, con musiche dallo stile rock.

Sempre sabato, il Teatro Carcano ospita lo spettacolo "Perché Sanremo e saremo. Un passo dopo l'altro", a cura degli allievi di danza e musica di Catlike Mood, che ripercorre venticinque anni di canzoni italiane.

In occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, venerdì 30 maggio si svolgerà all'Idroscalo la "Run for Aism – Sunset Edition", una corsa non competitiva al tramonto a sostegno della ricerca.

Sabato 31 maggio, l'Allianz Arena di Monaco di Baviera ospiterà la finale della UEFA Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain. A Milano, la partita sarà trasmessa su maxischermi in diverse location, tra cui lo Stadio San Siro, dove sarà allestito un maxischermo da 400 metri quadrati, Mare Culturale Urbano, Magazzini Generali, Lime, Arena Piola, East River American Pub, Parco Tittoni e Cascina Commenda.

Dal 29 maggio al 2 giugno, Fieramilano Rho-Pero ospita l'Anteprima d’Estate dell'Artigiano in Fiera, con espositori provenienti da diverse regioni italiane e internazionali.

Inaugurazione di “Artigiano in Fiera - Anteprima d’Estate” in Fiera a Milano, 29 maggio 2025 (Ansa)

Sabato 31 maggio, l'Auditorium di Milano Fondazione Cariplo presenta "Il coro degli stonati in concerto", con un repertorio che spazia da Vivaldi a Lennon.

Venerdì 30 maggio, La Scighera propone "Milonga San Pugliese", una serata dedicata al tango argentino con il maestro Osvaldo Roldan.

Domenica 1 giugno, il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci ospita il concerto "Giuseppe Sammartini – L'Handel milanese. Cantate da camera", con la partecipazione della soprano Clara Beyer.

Sabato 31 maggio, la Santeria Toscana accoglie il cantautore inglese Patrick Wolf, che presenta il suo nuovo album "Crying The Neck".

Domenica 1 giugno, torna l'appuntamento con "Domenica al Museo", che prevede l'ingresso gratuito ai musei statali e civici della città. Tra le mostre in corso: "Una collezione inattesa. La nuova arte degli anni Sessanta e un omaggio a Robert Rauschenberg" alle Gallerie d'Italia; la personale su Mario Giacomelli a Palazzo Reale; "SQEVNV – Siempre Que Estemos Vivos Nos Veremos" al PAC; la mostra sui 20 anni di Armani Privé all'Armani Silos; "Un altro sguardo. Opere dalla Collezione Gemma De AngelisTesta" a Villa Panza; "The World of Banksy" allo Spazio Varesina; l'escape room digitale al Museo Bagatti Valsecchi; "Cristian Chironi – Chironautica" allo studio Lauri Viglione Penalisti; "Bold! Declinazioni tipografiche Campari" alla Galleria Campari; e la mostra su Leonor Fini a Palazzo Reale.

Sabato 31 maggio, il Parco Nord ospita la "Lucciolata con le GEV", una passeggiata notturna guidata dalle Guardie Ecologiche Volontarie, con due turni dedicati rispettivamente alle famiglie con bambini dai 3 anni in su e agli adulti e ragazzi dai 14 anni in poi.

Venerdì 30 e sabato 31 maggio, il Teatro LaCucina presenta lo spettacolo "Il paese dove non si muore mai / Dëkk bu kënn dull dëwee", una fiaba di Italo Calvino arricchita da contaminazioni africane, rivolta a famiglie con bambini dagli 8 anni in su.

Sabato 31 maggio e domenica 1 giugno, il MUBA – Museo dei Bambini di Milano propone "Colore", una mostra-gioco per bambini dai 2 ai 7 anni, con installazioni interattive che esplorano i colori e le emozioni.

Fino a sabato 31 maggio, Piazza Beccaria ospita "Space Dreamers", una mostra immersiva con sedici installazioni che offrono un'esperienza multisensoriale tra giochi di luce e scenari onirici.

Durante il fine s ettimana, a Nerviano si svolge il Big Bang Music Fest, con concerti, street food, zone relax e mercatini; venerdì 30 maggio si esibiranno, tra gli altri, i Tre Allegri Ragazzi Morti.

Nel week end a Cinisello Balsamo, lo Street Food Truck Festival offre una selezione di cibo di strada, mentre a Melegnano la Sagra del Pesce propone specialità ittiche accompagnate da spettacoli e concerti.

Infine, presso il Grand Chapiteau di Sesto San Giovanni, prosegue lo spettacolo "Alegría: In a New Light" del Cirque du Soleil, che combina acrobazie, musica e scenografie spettacolari.