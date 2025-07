Giro di vite contro fracassoni e vandali

Contro i fracassoni e i vandali che danneggiano gli arredi, è partito la scorsa settimana il servizio di pattugliamento straordinario serale e notturno a cura della polizia locale di Ceriano Laghetto, che proseguirà fino a settembre.

L’amministrazione comunale ha predisposto uno stanziamento economico di circa 5.000 euro per coprire la retribuzione straordinaria degli operatori di polizia locale che saranno impegnati nei servizi in orario serale e notturno, oltre il consueto orario di lavoro settimanale. In particolare, secondo il progetto proposto dal comandante del servizio di polizia locale di Ceriano Laghetto e approvato dalla giunta comunale, sono previsti servizi prevalentemente nei giorni di fine settimana, quando si intensificano i fenomeni di disturbo in alcune aree del paese particolarmente “sensibili” come intorno alle strutture scuolastiche, in piazza Diaz, al parco Giardinone.

Il progetto di pattuglie straordinarie sarà attivo fino a settembre.

"Questo servizio di pattugliamento straordinario della nostra polizia locale intende rispondere alla richiesta di maggiore sicurezza e tranquillità da parte dei residenti nelle serate estive", spiega il sindaco di Ceriano Laghetto, Massimiliano Occa.

Che aggiunge: "Comportamenti scorretti che creano disagio o danneggiano beni pubblici o privati saranno contrastati sia con l’utilizzo del sistema di videosorveglianza, recentemente potenziata, sia attraverso interventi mirati di prevenzione ed eventualmente anche sanzionatori, nelle zone particolarmente sensibili, fuori dai locali pubblici, in occasioni di eventi e manifestazioni e nelle piazze di abituale ritrovo".

