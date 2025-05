Radio Italia Live – Il Concerto 2025 a Milano, la scaletta

Milano, 30 maggio 2025 – A pochissime ore da Radio Italia Live – Il Concerto, che si terrà questa sera alle 20.40, in piazza Duomo, a Milano, è stata svelata la scaletta. La conduzione dell’evento è affidata alle voci storiche di Radio Italia: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta ed Emiliano Picardi. La sigla ufficiale del concerto è firmata da Saturnino, storico musicista e collaboratore di Jovanotti.

Chi non potrà partecipare in presenza, potrà seguire l’evento in diretta a partire dalle 20.40 su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, 725 Sky, 35 TivùSat) e via satellite su Hot Bird 13° Est. La diretta sarà visibile anche in streaming audio/video su radioitalia.it, sulle app ufficiali di Radio Italia per iOS, Android e Huawei e tramite dispositivi Echo di Amazon.

In contemporanea, il concerto sarà trasmesso anche su Sky Uno, NOW e in chiaro su TV8 (tasto 8 del telecomando). La diretta audio sarà disponibile anche sulle emittenti internazionali London One Radio e ICN Radio, per raggiungere anche il pubblico italiano all’estero.

La scaletta ufficiale