Al Milano Film Fest la rivoluzione di YouTube. Il Teatro Piccolo ospita l’ultimo documentario di Progetto Happiness

Milano, 30 maggio 2025 – È scattato il conto alla rovescia per il Milano Film Fest 2025, in programma dal 3 all’8 giugno. E tra i protagonisti di questa edizione ci sarà anche YouTube. Perché se il festival meneghino si propone di guardare al futuro dell’immagine, del cinema, della musica, della fotografia e della contaminazione urbana, è più che naturale che si faccia spazio anche alla piattaforma che ha cambiato per sempre il modo di fruire di certi contenuti, giunti a livelli di qualità da grande schermo.

Due gli eventi chiave che esploreranno le nuove frontiere dell'intrattenimento e che si focalizzeranno in particolare su come la visione dei contenuti della piattaforma sulla televisione di casa stia rivoluzionando il modello di business a livello globale.

Il primo appuntamento, alle 14 in Sala Viscontea al Castello Sforzesco sarà un viaggio nel cuore della rivoluzione televisiva. Il panel “YouTube – The Year of Living Room” porta in scena i protagonisti del cambiamento che sta trasformando il modo in cui guardiamo film e serie TV. Andrea David Rizzi, Head of YouTube Media & Sports partnership per Italia e Portogallo, guida l’esplorazione di come YouTube si sia evoluto da piattaforma di brevi clip a un hub di contenuti professionali di lunga durata, trovando la sua casa privilegiata nel “salotto” degli spettatori, ovvero sulle Connected TV. Questo riassunto presenta l'intervento di Gianluca Curti (Digital United Studios) e Vincenzo Piscopo (Banijay Italia) al Milano Film Festival. L'incontro esplorerà come i maggiori player della distribuzione e produzione stiano sfruttando YouTube per i contenuti lunghi, ottimizzando la distribuzione e la monetizzazione.

Alle 18 al Teatro Piccolo ci sarà un assaggio di quanto detto al panel, con la proiezione in anteprima di "ESMERALDA – La leggenda dei minatori colombiani", documentario del creator Progetto Happiness (+2ML di iscritti su YouTube). Dopo l’impatto di “ESMERALDA”, il creator Giuseppe Bertuccio D’Angelo, insieme a Nicola Guaita e Davide Fantuzzi, dialogherà con Simone Armillotta, Partner Manager YouTube. Si esplorerà come si dà forma a contenuti di questa intensità pensando al grande schermo di YouTube, una casa sempre più importante per i contenuti lunghi, e cosa li rende irresistibili per chi guarda da TV. Verrà svelato il modello operativo di Progetto Happiness, una vera e propria “startup” che affronta la produzione e il business con una visione rivoluzionaria, esplorando fonti di guadagno oltre la pubblicità classica.