Tra i capolavori della Pinacoteca di Brera anche i fumetti della storica rivista Linus

Milano, 18 maggio 2025 - Abbiamo riso, sparso qualche lacrimuccia ma anche riflettuto su alcune battute amare dei Peanuts. Linus & C. ci accompagnano da sei decenni. E ora Milano rende onore a Charles M. Schulz, il loro “papà” dal 3 giugno al 9 settembre con la mostra "Buon Compleanno linus. 1965-2025: 60 anni di fumetto d'autore a Milano” ospitata nel Cortile d'Onore della Pinacoteca di Brera di Milano. Con un omaggio ad Altan" nell'ambito de La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi.

Una grande esposizione, per la prima volta a Milano, che attraversa i sei decenni della rivista "Linus", protagonista assoluta della cultura fumettistica italiana e internazionale, esponendone le celebri copertine.

Non solo Peanuts

Valentina di Guido Crepax

Accanto ai Peanuts, sulle copertine e le pagine della rivista, nata a Milano nell'aprile del 1965, hanno trovato e trovano spazio eroi e antieroi nati dalla fantasia dei disegnatori e illustratori più acclamati, come Popeye di Segar, Valentina di Crepax, Corto Maltese di Hugo Pratt, Mafalda di Quino e, in anni più recenti, e Zerocalcare. Da Giovanni Gandini, Umberto Eco e Oreste del Buono all'attuale direzione di Elisabetta Sgarbi e Igort, un viaggio nel colore, nelle idee, nella storia d'Italia, seguendo la rivoluzione a fumetti di Linus.

Tributo ad Altan

Altan e la Pimpa, la cagnolina a pois nata nel 1975 sul Corriere dei piccoli

La mostra nata nel 2022, nell'anno del centenario della nascita di Charles M. Schulz, l'autore dei mitici Peanuts, è stata esposta in varie città italiane, arricchendosi di volta in volta. Alla Pinacoteca di Brera sarà impreziosita da un tributo speciale ad Altan, maestro indiscusso del disegno satirico e narrativo, con 10 disegni della Pimpa, nel 50° anniversario della sua nascita, e una Pimpa con Cipputi, uno dei più celebri personaggi di Altan, anche questo 50enario.

Elisabetta Sgarbi

La mostra è curata da Elisabetta Sgarbi e Marcello Garofalo,con la collaborazione di Igort. Il progetto di allestimento è firmato da Luca Volpatti; in collaborazione con Burgo Group Spa e Ciaccio Arte. “linus e Milano, linus e i favolosi anni '60, linus e intellettuali straordinari e agitatori culturali. La Milanesiana festeggia i 60 anni di una rivista che ha cambiato la storia culturale italiana, e che nasce in una vivacissima Milano. Una sezione della mostra festeggia un altro artista che ha dato moltissimo a linus, Francesco Tullio Altan, e i 50 anni di Cipputi e Pimpa, gli stessi della Tartaruga, casa editrice che nasce nello stesso milieu. Una grande stagione creativa, quella, per Milan”», sottolinea Elisabetta Sgarbi.