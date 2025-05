Milano, 28 maggio 2025 – L’attesa è quasi finita. Venerdì 30 maggio torna in Piazza Duomo uno degli eventi musicali più seguiti e partecipati dell’anno: Radio Italia Live – Il Concerto. I lavori per l’allestimento del grande palco, posizionato sul lato sud della piazza, sono cominciati martedì 27. I pass per accedere sono andati esauriti in poche ore, confermando il successo di un evento che, anno dopo anno, resta uno dei più seguiti della stagione musicale.

Le prove ufficiali sono previste per giovedì 29 e venerdì 30 maggio, sempre in piazza del Duomo. L’area è accessibile a tutti, l’occasione di sbirciare dietro le quinte e assistere agli ultimi ritocchi.

Una recente edizione del concerto di Radio Italia in piazza Duomo a Milano

Anche per l’edizione 2025, il cast di Radio Italia Live promette di entusiasmare il pubblico con una selezione di grandi nomi della musica italiana. Sul palco si alterneranno Achille Lauro, Alfa, Brunori Sas, Lucio Corsi, Elodie, Fabri Fibra, Fedez, Giorgia, Irama, Marco Masini, Olly e i Pinguini Tattici Nucleari, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori.

I Pinguini tattici nucleari durante una loro esibizione in piazza Duomo

La scaletta, che verrà svelata solo poco prima del concerto, prevede che ogni artista esegua tre brani, creando un mix di generi che spazia dal pop al rap, dal cantautorato al rock più contemporaneo.

Il concerto venerdì 30 maggio inizierà alle ore 20.40 e durerà circa tre ore. L’ingresso alla piazza è consentito fino alle 18.30, ma gli organizzatori raccomandano di arrivare con largo anticipo per evitare code e assicurarsi un buon posto. Per chi si muove con i mezzi pubblici, trovate qui tutte le indicazioni.

La conduzione dell’evento è affidata alle voci storiche di Radio Italia: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta ed Emiliano Picardi. La sigla ufficiale del concerto è firmata da Saturnino, storico musicista e collaboratore di Jovanotti.

L’evento è gratuito, ma per motivi di sicurezza è necessario essere in possesso di un accredito personale. Tutti gli accrediti sono già esauriti, ma restano validi anche in formato digitale. L’accredito è cedibile (non vendibile) e obbligatorio anche per i bambini.

Come da tradizione, sarà allestita un’area dedicata alle persone con disabilità sul Sagrato Alto del Duomo, accessibile senza prenotazione fino a esaurimento posti. Gli ingressi consigliati si trovano in via dell’Arcivescovado o Corso Vittorio Emanuele II, con accesso facilitato per chi arriva da Piazza Fontana.

Chi non potrà essere in piazza potrà seguire l’evento in diretta a partire dalle 20.40 su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, 725 Sky, 35 TivùSat) e via satellite su Hot Bird 13° Est. La diretta sarà visibile anche in streaming audio/video su radioitalia.it, sulle app ufficiali di Radio Italia per iOS, Android e Huawei e tramite dispositivi Echo di Amazon.

In contemporanea, il concerto sarà trasmesso anche su Sky Uno, NOW e in chiaro su TV8 (tasto 8 del telecomando). La diretta audio sarà disponibile anche sulle emittenti internazionali London One Radio e ICN Radio, per raggiungere anche il pubblico italiano all’estero.