Cosa fare a Milano nel weekend del 13, 14 e 15 giugno 2025: tanti eventi anche sotto le stelle

Milano si prepara a un fine settimana carico di proposte tra arte, musica, sport e cultura, animando il weekend del 13‑15 giugno 2025 con appuntamenti per tutti i gusti. Ecco dunque cosa fare e dove andare a Milano (e in Lombardia) nel caldo fine settimana di metà giugno.

Touring club: Aperti per voi sotto le stelle

Nel fine settimana del 13, 14 e 15 giugno 2025, Milano sarà protagonista di una nuova edizione di “Aperti per Voi Sotto le Stelle”, l’iniziativa promossa dal Touring Club Italiano che consente di scoprire chiese, palazzi storici, monumenti e luoghi solitamente inaccessibili attraverso aperture straordinarie e visite serali, pensate per raccontare la città in una luce diversa, fino al tramonto e oltre.

I volontari del Touring accoglieranno i visitatori in dodici luoghi emblematici, tra cui spicca Palazzo Clerici, sede storica dell’Ispi, dove venerdì 13 giugno si potrà ammirare la celebre galleria affrescata da Giambattista Tiepolo. Sabato 14 sarà invece la volta di Palazzo Isimbardi, sede della Città Metropolitana, con il suo giardino interno e la Torre delle Sirene, mentre nello stesso giorno aprirà eccezionalmente anche Palazzo Diotti, sede della Prefettura, con gli scaloni monumentali e il Salone delle Colonne. Sempre venerdì 13 e sabato 14 sarà visitabile la Casa di Riposo per Musicisti Fondazione Giuseppe Verdi, fondata nel 1899 e progettata da Camillo Boito, in un percorso accompagnato da musiche eseguite dagli stessi ospiti. Lo stesso giorno sarà accessibile anche il Civico Tempio di San Sebastiano, la cui cupola è stata recentemente restaurata e verrà valorizzata da un’illuminazione scenografica e dall’accompagnamento musicale degli allievi della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado. Aperte le chiese di San Pietro in Gessate, con i preziosi affreschi quattrocenteschi (domenica 15 giugno), Sant’Antonio Abate con concerto al tramonto nel chiostro (venerdì 13), e San Maurizio al Monastero Maggiore, scrigno del Rinascimento lombardo, visitabile in tutte e tre le giornate. Venerdì 13 si potrà inoltre accedere alle storiche Vetrerie di Empoli, mentre sabato 14 e domenica 15 sarà visitabile il Grand Hotel et de Milan. Il Piccolo Teatro apre le porte del Teatro Strehler venerdì 13 giugno, offrendo l’opportunità di scoprire sale, camerini, sartorie e oggetti di scena, mentre lo Studio Melato rivelerà la sua vocazione innovativa e sperimentale. Fuori città, a Cesano Maderno, sabato 14 giugno sarà possibile visitare Palazzo Arese Borromeo, raffinata dimora barocca della Brianza, accompagnati da un concerto degli studenti del Conservatorio di Como e di quello dell’Università di San Bernardino (California). Per partecipare è prevista una donazione libera a sostegno delle attività del Touring Club Italiano.

Disability Pride

Sabato 14 giugno da Piazza della Scala a Piazza del Cannone si svolgerà il corteo del Disability Pride, dedicato a promuovere l’inclusione e la cultura, preceduto da incontri e laboratori.

A Palazzo Reale, in piazza del Duomo 12, resta visitabile fino al 26 giugno la mostra «Sempre, ovunque. 211 anni di storia dei Carabinieri tra arte, cinema e società», allestita nell’Appartamento dei Principi. L’ingresso è gratuito (martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica 10.00‑19.30; giovedì apertura fino alle 22.30, ultimo ingresso 30 minuti prima; lunedì chiuso). Allo stesso piano si possono visitare anche le personali dedicate a Felice Casorati, Leonor Fini, Mario Giacomelli e l’ampia rassegna sull’Art Déco.

La Fabbrica del Vapore, nel quartiere Isola, ospita già dall’11 giugno «Il caos e l’uomo. Contemporanea tensione» di Emanuele Giannelli: sculture monumentali nel piazzale esterno propongono uno stimolo riflessivo sulla condizione umana in un mondo caotico.

Al Museo di Storia Naturale, nel quartiere Città Studi, la mostra «The Living Sea» descrive la biodiversità degli abissi marini attraverso fotografie subacquee di Hussain Aga Khan, offrendo uno sguardo suggestivo e accattivante sulla vita degli oceani.

Al via il Milano Latin Festival

Venerdì 13 giugno la musica elettronica torna protagonista alla Triennale Milano, in viale Emilio Alemagna 6. Le porte si aprono alle 20.00 per Rival Consoles, che alle 21.00 circa porterà nel giardino un live immersivo tra suono e immagini visive.

Alle 21.30 stessa sera, alla Corte dei Miracoli (via Mortara 4, Porta Genova), il progetto «Friday Ethnic Music – Stereoteismo» vede mettere in dialogo fisarmonica, batteria, kaval e oud secondo un filo sonoro tra Europa e Oriente. L’ingresso costa 7 euro più tessera associativa.

Al via il 12 giugno, fino al 10 agosto, la lunga estate del Milano Latin Festival, nella Live Arena del Milano Innovation District (ex area Expo, via Cristina Belgioioso 171, Rho‑MI). Il festival inaugura il 12 giugno con ospiti d’eccezione e prosegue venerdì 13 giugno alle 21.00 con Barrio Fino e Norlam; sabato 14 saranno protagonisti Frank Reyes e Hildemaro alle 21.

Al Museo Bagatti Valsecchi, domenica 15 giugno, si esibirà Domenica Ditonellapiaga con il suo spettacolo intitolato «Connessioni», un mix di elettronica, atmosfere pop e influenze urbane. A San Siro il 15 giugno concerto di Cesare Cremonini.

Sabato 14 giugno si torna a ballare sotto le stelle di Milano con il primo appuntamento stagionale di 'Milano Open Air', serata di musica elettronica firmata Clubber Agency. L'appuntamento con la discoteca a cielo aperto è a Monte Stella, in via Enrico Terzaghi, fruibile dalle ore 15 con frisbee, bagni di sole, musica, birra e pop corn. L'ingresso è gratuito ma bisgna preiscriversi online.

A teatro a Milano

Nell’offerta comica milanese, il Teatro degli Arcimboldi propone fino al 15 giugno il nuovo show di Max Angioni, «Anche meno», una riflessione ironica sulle manie di grandezza; la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, in viale Pasubio 5, ospita il 13 e 14 giugno la seconda edizione di «Satira che peccato!», un festival di stand‑up comedy e satira con esponenti del panorama nazionale.

Per gli sportivi, domenica 15 giugno la città ospiterà il Trofeo Sempione: 10 km competitivi con partenza e arrivo all’Arena Civica, un percorso storico attraverso piazza Castello e il parco di Sempione. Fino alla stessa data, CityLife si trasforma in campo aperto per la Milano Football Week, offrendo momenti di svago e incontri con leggende del calcio. All’Idroscalo, sabato 14 e domenica 15, si terrà la tappa del Campionato Italiano di Canoa Polo, con gare maschili e femminili da seguire sul filo dell’acqua.

Gli eventi per i bambini

I più piccoli troveranno stimoli all’Acquario Civico: sabato 14 giugno possono diventare «Detective da spiaggia» con ricerca oggetti e analisi al microscopio; domenica 15 il gioco «Messaggi in bottiglia» stimolerà la curiosità sugli ecosistemi marini. Sempre sabato 14, al Museo di Storia naturale, il laboratorio «Tracce dal passato» permetterà ai bambini tra 6 e 12 anni di creare fossili e conoscere il mestiere del paleontologo. Venerdì mattina infine il Planetario riserverà ai giovanissimi stellari sorprese grazie allo spettacolo «Alla conquista dello spazio», introdotto dal Club dei Giovani Astronomi.

Sabato 14 giugno, alle 19.00 e alle 22.30, il Circolo Magnolia propone un doppio tuffo sonoro: alle 19.00 live pop‑jazz di Marco Castello e, a partire dalle 22.30, «Maledetta nostalgia» con hit dedicate agli anni Novanta e Duemila. Giovani e nostalgici si incontrano sul palco, unendo novità e ricordi sotto un unico tetto musicale.

Nella natura e nei bunker

Visita guidata di Milano Guida (22 euro; under 18: 18 euro; Durata: tre ore circa; Ritrovo: 15 minuti prima davanti alla Caffetteria Sun Strac, Via Luigi Ornato, 7119, Milano) al Parco Nord di Milano e Bunker Breda è un'interessante esperienza naturalistica per immergersi nella natura urbana e scoprire i segreti di un’area straordinaria, che si estende per oltre 600 ettari all’interno di un contesto altamente urbanizzato. Questo grande polmone verde è oggi un rifugio per flora e fauna e in tempo di guerra, attraverso il Bunker Breda, ha costituito un indispensabile rifugio umano. I rifugi antiaerei della V° Sezione Aeronautica della Breda, meglio conosciuti come Bunker Breda, sono presenti in tutto il settore est di Parco Nord Milano. Lungo il percorso esterno, sarà possibile osservare il sistema idrico artificiale che caratterizza il Parco, un reticolo di corsi d'acqua, stagni e laghetti, tra cui il Lago di Niguarda e il Lago di Bruzzano. Dal 13 al 15 giugno 2025 torna a Milano, "Elementi" che trasforma Mare culturale urbano (Cascina Torrette, via Quinto Cenni 11) in un grande laboratorio a cielo aperto per raccontare la pizza attraverso innovazione, contaminazione, sperimentazione e, soprattutto, la musica.