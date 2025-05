Eataly Smeraldo e Piano City Milano, cinque concerti gratuiti il 24 e 25 maggio

Milano, 21 maggio 2025 – Cinque concerti gratuiti all'insegna della condivisione per celebrare il talento attraverso le note del pianoforte. Anche quest’anno Eataly Milano Smeraldo rinnova la sua collaborazione con Piano City Milano, il festival che da oltre dieci anni porta la musica in ogni angolo della città, rendendola protagonista della vita quotidiana dei milanesi. Il flagship store di Piazza XXV Aprile ospiterà durante il weekend del 24 e 25 maggio cinque concerti gratuiti sul palco, che una volta era del teatro Smeraldo, e ancora oggi ospita incontri culturali e appuntamenti musicali.

Il programma prevede l’esibizione di giovani talenti e musicisti affermati, con generi e stili diversi che vanno dal repertorio classico al jazz, fino alla musica leggera e al funk. Ad aprire il ciclo di concerti, sabato 24 maggio, alle ore 12, sarà Valeria Bianchi, giovane pianista comasca che si è già distinta in numerosi concorsi nazionali e internazionali. Attualmente iscritta al Conservatorio di Milano, proporrà un repertorio di musica classica. Alle 17 sarà la volta di Leonardo Dalla Cort, pianista e tastierista bellunese, vincitore del Music Ambassador Award 2020 e già collaboratore di artisti come Mario Venuti e Rossana Casale. Il suo concerto sarà un viaggio tra jazz, funk e brani di musica italiana. A chiudere la giornata, alle 19, sarà Federico Walder, giovane musicista di Magenta che oggi studia pianoforte jazz al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano e che proporrà un excursus dedicato al grande repertorio jazzistico.

Domenica 25 maggio si ricomincia, alle ore 12, con Angelica Roblin, pianista nata a Londra e formatasi tra il Conservatorio di Milano e quello della Svizzera italiana, già vincitrice di premi in prestigiosi concorsi e protagonista di esibizioni in sale di rilievo come le Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia. Il suo concerto sarà dedicato al repertorio classico. Per finire, alle ore 17, sarà il turno di Claudio Maviglia, musicista eclettico con una formazione che spazia dalla classica al jazz e alla musica leggera, che porterà in scena un omaggio ai Beatles con alcune delle loro canzoni più iconiche reinterpretate in chiave acustica e jazz.

Tutti i concerti sono aperti al pubblico con ingresso libero fino a esaurimento posti.