Cosa fare a Milano questo weekend: il 20, 21 e 22 giugno tanti eventi tra festival, musica e yoga per il solstizio d’estate

Milano, 19 giugno 2025 - Milano accoglie il solstizio d’estate trasformandosi in un palcoscenico a cielo aperto. Il mare non c’è, ma il programma di questo fine settimana del 21 giugno – giorno più lungo dell’anno e Giornata Internazionale dello Yoga – promette leggerezza, colore e divertimento. Festival, musica, teatro per la pace, sport per tutti e mercatini handmade animeranno ogni angolo della città. Un weekend da vivere fino all’ultimo raggio di sole. tra spettacoli, balli, yoga, giochi e tanto altro.

“Quasi Solo” 2025 alla Fabbrica del Vapore

Il secondo weekend di “Quasi Solo” 2025, rassegna di danza contemporanea, alla Fabbrica del Vapore si annuncia ricco di eventi con doppia programmazione. Venerdì 20 giugno si apre con “Lemmy B.” di Nunzia Picciallo, seguito alle 21.45 da “That’s All” di Davide Tagliavini, un ring immaginario popolato da personaggi in continua trasformazione. Sabato 21 giugno protagonista è “Mondo” di Gennaro Lauro, un’intensa riflessione sul desiderio di lasciare un segno indelebile. A chiudere la serata, alle 21.45, “Gli Amanti” di Adriano Bolognino racconta una storia d’amore interrotta ispirata alla tragedia di Pompei. Sempre sabato, chi ha il biglietto per gli spettacoli potrà partecipare gratuitamente al laboratorio di danza a cura di Milano Dancing City alle 18.30. Biglietto intero 10 euro, doppio spettacolo 16 euro.Fabbrica del Vapore, Via Giulio Cesare Procaccini 4, Milano. Info qui.

Negotiating Peace al Teatro Out Off

Dal 20 al 21 giugno, alle ore 19.30, il palco del Teatro Out Off di Milano (via Mac Mahon 16) ospita "Negotiating Peace", il nuovo progetto teatrale firmato Zona K. Un'opera paneuropea che affronta, con sguardo critico e ironico, il tema della pace: come si costruisce, chi la gestisce, quali compromessi la plasmano. Dalle guerre del passato fino al conflitto russo-ucraino, lo spettacolo indaga cosa accade nei retroscena dei negoziati internazionali, tra speranze, cinismi e paradossi. La regia è della kosovara Blerta Neziraj, alla guida di un cast composto da artisti provenienti da Paesi segnati dalla guerra e da nazioni in pace, riuniti per interrogarsi – e interrogarci – su dove davvero comincino i confini dell’una e dell’altra.

Bierfest Platz 2025

A Milano torna Bierfest Platz, la rassegna che celebra la birra artigianale con due serate all'insegna del gusto e del divertimento. L'evento è in programma venerdì 20 e sabato 21 giugno, dalle 18:00 alle 24:00, negli spazi della sede milanese di Piazza dei Mestieri (via Privata Miramare 15, accesso da via Viserba). Ingresso gratuito e senza prenotazione. Protagonisti alla spina saranno alcuni dei nomi più rappresentativi del panorama brassicolo italiano, tra cui Birrificio Lambrate, Nama Brewing, Birrificio Italiano e La Piazza. Ad accompagnare le degustazioni, anche street food, giochi in legno, videomapping, mostre e musica dal vivo. In calendario per venerdì anche un incontro dedicato al tema del bere consapevole.

International Yoga Day 2025 all’Arena Civica

Sabato 21 giugno, dalle 17 alle 21 (ingresso dalle 16), il prato dell’Arena Civica ospita l’11ª edizione dell’International Yoga Day: un evento gratuito tra yoga, mindfulness, musica e mantra. Nel giorno del solstizio d’estate, Milano celebra la Giornata Mondiale dello Yoga con una lunga sessione all’aria aperta guidata da insegnanti d’eccezione, tra cui lo special guest Pedro Franco. Tema dell’edizione 2025 è “Hope / Speranza”, forza interiore che lo yoga coltiva come un seme di cambiamento. In programma quattro momenti di pratica, dal “yoga senza barriere” con Patrizia Saccà al Mindful Eating con Michela Coppa wellness ambassador, e la dietista Annamaria Acquaviva guideranno i partecipanti in un percorso aperto a tutti che unisce movimento consapevole e alimentazione funzionale firmato da California Prune Board. Il focus è su “Il cibo che nutre l’anima”, un viaggio tra asana, respirazione e consigli nutrizionali per il benessere psicofisico. La lezione si articola in tre tappe dedicate a ossa, cuore e mente, per integrare piccoli gesti salutari nella vita quotidiana. Il gran finale sarà affidato al “Soulful Flow” con Pedro Franco, in un’esperienza di ascolto e presenza. Ingresso gratuito con iscrizione su www.yogafestival.it, tappetino obbligatorio. Arena Civica Gianni Brera, ingresso da via Legnano (MM Lanza, Moscova, Cadorna).

Senstation Summer

Torna Senstation Summer, la rassegna estiva di Grandi Stazioni Retail che anima Piazza Duca d’Aosta con sport e spettacolo per tutte le età. Sabato riflettori puntati sul calcio femminile con Lady Soccer, che porterà in campo partite amichevoli di calcio a 5 dedicate a bambine e ragazze. Dal 18 al 22 giugno si entra nel vivo con la Open Challenge della Kings League, ispirata al celebre format digitale. I partecipanti potranno contendersi l’accesso ai Tryouts ufficiali della nuova stagione. Uno show sportivo con eventi dalle 12 alle 21 e un’area hospitality dedicata a tifosi e famiglie.

Declout Market

Sabato 21 giugno il Declout Market torna al WAO Isola (via Lambertenghi, dalle 16 alle 22) con una giornata tra arte, moda, vintage e artigianato. Un'occasione per scambiare, vendere o donare capi e accessori, sostenere il riuso e scoprire nuovi talenti creativi. Spazio a privati, hobbisti e piccoli brand, con tanti stand, musica e attività per tutti. In collaborazione con Humana, sarà possibile donare abiti inutilizzati in modo sostenibile. Ingresso libero, info su declout.it.

“Da vicino nessuno è normale”

Sabato 21 giugno Antonio Tagliarini torna al Parco di Olinda con Il giardino, performance itinerante per 35 spettatori (ore 18.30 e 20.30) che reinventa lo spazio naturale come luogo di immaginazione e libertà. Domenica 22 al Teatro LaCucina debutta invece Luisa, vincitore del Premio Scenario Periferie 2023: uno spettacolo delicato e profondo nato dai laboratori di teatro-danza che Valentina Dal Mas conduce con persone fragili. Due appuntamenti firmati dal festival Da vicino nessuno è normale, a cura di Olinda all’Ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini, via Ippocrate 45, Milano. Info qui.

Destinazione divertimento al Museo

Al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano dal 21 giugno al 7 settembre parte il programma estivo con attività per tutte le età, dalle visite guidate al sottomarino Toti, ai laboratori interattivi e ai workshop in realtà virtuale. Nei weekend, torna “Planetario Perduto”, escape game ambientato negli spazi espositivi. I bambini potranno intraprendere un viaggio dentro la scienza, sperimentando diverse attività nei laboratori interattivi dove si alterneranno le proposte degli i.lab Genetica, Biotecnologie, Matematica e Alimentazione. Eplorare Playlab, un’area educativa dedicata ai più piccoli, mentre i ragazzi potranno partecipare a laboratori innovativi tra scienza, arte e tecnologia. Tra le novità, l’esposizione di auto storiche come l’Alfa Romeo 8C 2300. Orario estivo: martedì-venerdì 10-18, sabato e festivi 10-19, Via San Vittore 21, Milano. Prenotazione consigliata per attività e visite guidate qui.

P come Polinesia a ParCo Polillo

Sabato 21 giugno, in occasione della Festa della Musica, il centro culturale PARCO – Polillo ARt COntainer (via Binda 30, Milano) ospita una serata speciale della rassegna “Alfabeto al ParCo” intitolata P come Polinesia. Dalle 18.30, il gruppo Mana Tahiti Ohana porta in scena danze tradizionali tahitiane, seguito alle 20.30 dal concerto della Sonic Uke Orchestra, ensemble di ukulele con strumenti sorprendenti come theremin e kazoo. Prenotazione su Eventbrite.

Un murales per la pace a Cascina Merlata

Sabato 21 giugno, dalle 18 alle 19, Cascina Merlata SpazioVivo (via Pasolini 3, Milano) ospita il laboratorio “Street Art: tempere e pennelli per la pace”, aperto a grandi e piccoli. Un’occasione creativa per dipingere insieme un murales dedicato al dialogo. Ingresso: 6 euro.

Estate al Castello 2025 Dal 22 giugno (fino al 17 settembre) torna nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco Estate al Castello, la grande arena culturale estiva promossa dal Comune di Milano. Oltre 70 appuntamenti tra concerti, spettacoli, danza, cinema e incontri, con una platea da 2.300 posti e molti eventi a ingresso gratuito. Si parte domenica 22 con Enrico Intra, Frida Bollani Magoni e il Quartetto d'Archi della Sinfonica di Sanremo. Tra gli ospiti: Alice, Niccolò Fabi, Eugenio Finardi, Almamegretta, Stefano Bollani, e grandi nomi della cultura come Galimberti, Recalcati e Drusilla Foer. Ad agosto spazio al cinema con 25 serate curate da Cineteca Milano. Speciale il 24 giugno con la serata «The Beatles al Vigorelli» per i 60 anni dall’unico concerto dei Fab Four a Milano. Due microfestival arricchiranno il cartellone: Festival della Bellezza e ARCI. Programma su yesmilano.it. Per acquistare o prenotare gli ingressi gratuiti per tutti gli spettacoli di Estate al Castello consulta questa pagina.

Anteo nella città: prima tappa a Casa Emergency

Il cinema itinerante di Anteo nella Città arriva nel giardino di Casa Emergency con tre serate di film dedicati all’attualità, sempre alle 21. Si parte domenica 22 giugno con il documentario Oscar 2025 “No Other Land” del collettivo israelo-palestinese Basel Adra e altri. Lunedì 23 giugno, “Noi e loro” (2024) di Muriel e Delphine Coulin, con Vincent Lindon. Martedì 24 giugno chiude “Io sono ancora qui” (2024), premio Oscar miglior film straniero, diretto da Walter Salles. Ingresso 20 euro, incluso cibo e bevande Enoteca Naturale. Casa Emergency, via Santa Croce 19, Milano. Info qui.

Gazzelle a San Siro

Domenica 22 giugno alle 21 Gazzelle debutta allo Stadio San Siro con un concerto-evento intimo e coinvolgente. Il cantautore romano porta in scena i suoi brani più amati, tra emozioni e testi generazionali.

Gran Premio di Milano all’Ippodromo

Domenica 22 giugno l’Ippodromo Snai San Siro ospita le Oaks d’Italia, uno degli appuntamenti più attesi del galoppo. Dalle 11 fino al tramonto si susseguono corse, esposizioni artistiche e modelli d’epoca Alfa Romeo. In programma anche la presentazione del libro di Marco Monaco e un torneo di bridge. Le Oaks d’Italia e il Gran Premio di Milano celebrano una tradizione ippica che dura dal 1889. Piazzale dello Sport 16, Milano. Ingresso 5 euro.

Multi-Kulti BAM Summer Festival

Domenica 22 giugno la Biblioteca degli Alberi ospita il Multi-Kulti BAM Summer Festival, una giornata dedicata alla multiculturalità e al solstizio d’estate. Sul palco si alterneranno artisti internazionali, rifugiati e migranti, tra musiche dal mondo, danze, circle singing, talk e djset. L’iniziativa celebra la diversità come ricchezza, dando voce a culture lontane e storie di resilienza. Novità di quest’anno è l’adesione alla Refugee Week, con il patrocinio dell’UNHCR. In programma anche incontri con realtà come Emergency, Fondazione Progetto Arca e Caritas Ambrosiana. La musica sarà il linguaggio universale di una giornata aperta a tutti tra concerti, danze, momenti di circle singing, letture animate, talk e djset.

Ozuna al Parco della Musica

Dopo il debutto con il trip hop riflessivo dei Massive Attack, venerdì 20 l’atmosfera al Parco della Musica cambia completamente. Questo nuovo spazio live estivo, immerso in 70 mila metri quadri di verde vicino a Linate, con due palchi e aree ristoro, ospita la star latina Ozuna. Il cantante e rapper portoricano di 33 anni porta in città il suo reggaeton travolgente. Pluripremiato e tra i più ascoltati al mondo, Ozuna ha conquistato oltre un miliardo di stream con il brano «Hey Mor» e ha appena lanciato il singolo «Sirenita». Parco della Musica, via Enzo Jannacci, Segrate. Info qui.

Brianza Uke Fest

Dalle Hawaii a Villa Tittoni di Desio, l’ukulele è protagonista del “Brianza Uke Fest”, festival dedicato a questo piccolo strumento tipico del Pacifico, in programma domenica 22 giugno. Dalle 11 del mattino fino a sera, il Parco Tittoni si anima con laboratori per grandi e piccoli, spettacoli di danze polinesiane e il concerto della Royal Ukulele Pirate Orchestra. L’ingresso è gratuito. Parco Tittoni, Via Cavalieri di Vittorio Veneto 2, 20832 Desio