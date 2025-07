Tre giorni per “Immedesimarsi“. Al gran finale il talent di Meda

Domani, sabato e domenica va in scena “Immedesimarsi“, talent festival alla prima edizione. Un lungo weekend di musica, danza e teatro, tra spettacoli professionisti e giovani talenti emergenti.

Dopo mesi di selezioni, formazione e crescita artistica, c’è la fase finale: con 9 giovani finalisti, provenienti dalle categorie teatro, danza e musica, si sfideranno davanti al pubblico per conquistare il titolo di vincitore. A decretare il vincitore di ogni categoria sarà il pubblico, attraverso un sistema di voto diretto. Il festival è stato ideato dal collettivo teatrale Kaleidos, in collaborazione con Choròs Teatro, Music Center Academy e Giselle, con il patrocinio e il contributo del Comune di Meda, come percorso formativo e performativo per giovani talenti, offrendo loro non solo visibilità, ma anche momenti di crescita grazie ai laboratori condotti da artisti e professionisti del settore. L’evento è a ingresso gratuito.

Domani in Sala Civica Radio performance di danza Amadriadi, a cura di Mike Ifigenia-Tyche, mentre alle 21.30 nel cortile del municipio (in caso di pioggia, Sala Civica Radio) concerto Tra Soul e Saudade, con Sabrina Olivieri, Salvatore Nanè e Alfredo Veltri. Sabato 5 nel cortile del municipio (in caso di pioggia, Auditorium della Scuola Anna Frank, in via Giovanni XXIII, 6) dalle 17 alle 19 esibizione dei finalisti di Musica e Danza, votazione del pubblico e proclamazione dei vincitori dalle 20 alle 23. Esibizione dei finalisti di teatro, votazione del pubblico e proclamazione dei vincitori domenica 6 luglio nel cortile del municipio.Son.Ron.