A Milano torna ‘Elementi’, il festival da mangiare e da ascoltare: quando, dove e il programma

Milano, 9 giugno 2025 - E' un festival per chi ama la pizza, la musica e le nuove idee. Un festival da mangiare, ascoltare e vivere. Dal 13 al 15 giugno 2025 torna a Milano, "Elementi" che trasforma mare culturale urbano (Cascina Torrette, via Quinto Cenni 11) in un grande laboratorio a cielo aperto per raccontare la pizza attraverso innovazione, contaminazione, sperimentazione e, soprattutto, la musica.

Non solo un evento gastronomico ma una vera e propria piattaforma culturale dove la pizza diventa linguaggio di socialità, creatività e ricerca. L'evento curato e prodotto da Wla e mare culturale urbano nasce da un’idea di Molino Vigevano, leader nel mercato delle farine per preparazioni dolci e salate.

“Con il festival Elementi vogliamo promuovere la cultura della pizza in una chiave nuova, aperta e contemporanea, avvicinandola anche alle nuove generazioni attraverso linguaggi come la musica, l’arte e l’intrattenimento. È una celebrazione del gusto, ma anche dello stare insieme", Fabrizio Lo Conte, Molino Vigevano

L’edizione 2025 sarà un viaggio nel panorama contemporaneo della pizza come non si era mai visto, un appuntamento che farà dialogare tradizione e nuove scuole, territori e tecniche, maestri consolidati e nuove realtà.

La mappa del gusto

Nei diversi spazi del festival prenderà forma una mappa innovativa del gusto. Ai forni si alterneranno durante le tre giornate diversi nomi da tutta Italia: da Rosario Simeoli (Luna Rossa, Pistoia) al team di Pit’sa (Bergamo e Milano); da Henri Dalipi (Henris Pizza, Bergamo) a Michele Bellomo (Amunì, Milano) e Alessandro Santilli (Frumentario, Roma). Tra i grandi Maestri anche Daniele Campana (Campana Pizza in Teglia, Corigliano Calabro), che sarà anche protagonista di un piccantissimo workshop la domenica pomeriggio: Hot Pizzas con Al Chile.

Anche quest’anno l'evento sarà aperto agli intolleranti al glutine, grazie alla postazione curata da Biga di Simone Nicolosi che proporrà la sua pizza senza glutine.

Format inediti

Tra le novità di questa edizione la postazione dedicata alle “Nuove forme di lievitazione”: un corner di sperimentazione che ospita format inediti che fondono stili e culture: Trapizzino (Roma e Milano) e Kebabbar (Milano). Per tutta la durata del festival sarà inoltre attivo lo speciale pop-up Liquirizia Studio Bakery: una panetteria dell’agenzia di comunicazione milanese, in collaborazione con Crosta e Marco Colzani.

Il primo raduno del Master del Cornicione

Il 14 e il 15 giugno si terrà il primo raduno del Master del Cornicione, organizzato da Molino Vigevano, che prevede diversi momenti: la finale del Master del Cornicione - giunto alla 3° edizione - dove otto finalisti si sfidano per aggiudicarsi il nuovo titolo di Ambassador di Molino Vigevano.

Postazioni e corner

Ci sarà anche Meet the Master, un workshop per imparare a impastare con i grandi maestri pizzaioli e conoscere i loro segreti; e infine la postazione Mani in Pasta dove gli appassionati possono diventare Master del Cornicione. Tra i corner speciali non mancheranno la friggitoria e la pizza a portafoglio di mare culturale urbano, bar tematici e la sala ristorante dove godersi il pairing delle birre di Leffe con pizza e fritti.

La musica

La musica accompagna il gusto per tre giorni, con una line-up curata da Le Cannibale: DJ set, live e atmosfere immersive che trasformano la Cascina in un dancefloor conviviale e creativo. Tra gli highlight, Laila Al Habash, Marianne Mirage & Friends, Addict Ameba (Live), Velasco, Tamati, e Pizza Club (DJ Set).

Woorkshop, talk e laboratori

Elementi è anche formazione e divulgazione, con un programma di workshop, talk e laboratori, pensati per adulti e, soprattutto, bambini: grazie alla collaborazione con Associazione Lop Lop che ha organizzato una serie di laboratori creativi e culinari per bambini.

La mostra

E infine per gli appassionati di arte e design, da non perdere la mostra Pizza Box Award a cura di Paw Chew Go, esposizione unica dedicata al packaging d’autore.

Informazioni utili

Dove: mare culturale urbano, Cascina Torrette - via Quinto Cenni, 11 Milano Quando: 13-14-15 giugno 2025 Orari: venerdì 18:00 – 02:00 | sabato 12:00 – 02:00 | domenica 12:00 – 24:00 (i forni saranno operativi fino alle 23:00)

Il programma completo è disponibile su elementipizza.it. L’ingresso è gratuito.