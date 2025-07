Eterna emergenza

Giorni e giorni roventi, con le minime ampiamente sopra la soglia di tolleranza, un caldo senza tregua che rende impraticabili le ore centrali del giorno (e ormai non solo quelle). Ammettiamolo, anche i più “stoici” e gli afecionados dell’estate non ne possono più dell’aria che tira (o meglio non tira) a Milano. Siamo certamente di fronte a evento anomalo, per durata e proporzioni… Ma fino a un certo punto.

Che il clima in Lombardia sia cambiato è ormai un dato di fatto. Al netto delle misure che istituzioni, politica locale e singoli cittadini possono adottare per contrastare l’implacabile incedere degli effetti del cambiamento climatico, bisogna pensare anche a interventi strutturali per gestire al meglio queste ondate di calore sempre più prolungate, insostenibili. E frequenti.

È fondamentale tutelare al massimo i lavoratori e le categorie più ad alto rischio. Ma non solo. Bisogna ripensare tanti aspetti della nostra quotidianità. È possibile che nel 2025 per rinfrescare le scuole si debba fare affidamento sulla buona volontà delle famiglie, disposte ad acquistare ventilatori per dare un po’ di tregua ai bambini (e al personale scolastico)?

Nidi e materne a Milano sono aperti per tutto giugno e i centri estivi proseguono fino a luglio… Difficile ipotizzare che possa fare (molto) caldo? Se il clima - nostro malgrado - è cambiato dobbiamo organizzarci di conseguenza, non possiamo limitarci a incrociare le dita e confidare in una stagione clemente.