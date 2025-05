Milano, 23 maggio 2025 – Per questo weekend dal 23 al 25 maggio Milano e la Lombardia si trasformano in un grande palcoscenico diffuso, tra concerti a cielo aperto, esperienze nella natura, laboratori per i più piccoli e spettacoli teatrali. Cuore del fine settimana è la nuova edizione del Festival dei bambini e delle bambine, che anima il Castello Sforzesco e altri luoghi della città con attività gratuite dedicate all’infanzia. Ma la musica sarà protagonista ovunque: jazz, classica, pop ed elettronica risuoneranno in cortili, piazze e giardini, con performance gratuite che invitano a riscoprire Milano dall’alba al tramonto.

Fuori città, il viaggio continua tra teatro e paesaggio, con Terra e Laghi, il Festival Internazionale che porta storie in scena tra la provincia di Como e quella di Sondrio. E se cercate un’occasione per immergervi nella natura e scoprire la ricchezza degli ecosistemi lombardi, il FAI propone nel weekend le Camminate nella biodiversità, due giorni di eventi speciali all’interno dei suoi beni, guidati da esperti, biologi, zoologi e guide ambientali.

A Milano, l’appuntamento è a Villa Necchi Campiglio, in via Mozart 14, sabato 24 maggio, con due incontri (ore 11:00 e ore 15:00) a cura della docente Maria Chiara Pastore del Politecnico, dedicati alla biodiversità urbana e al fenomeno della "plant blindness", l’incapacità di riconoscere e apprezzare la presenza delle piante in città. A Bergamo, sabato alle 11:30 si esplora il grande giardino di Palazzo Moroni con l'Orto Botanico, mentre a Varese, domenica 25, Villa Panza propone alle 11:30 un’osservazione degli scoiattoli rossi con la zoologa Claudia Tranquillo e alle 15:30 una visita tra le piante esotiche del giardino all’inglese.

Al Monastero di Torba, a Gornate Olona, sabato 24 alle 10:30 la zoologa Stefania Mazzaracca accompagnerà i visitatori in un percorso alla scoperta della fauna selvatica. E ancora, a Villa Della Porta Bozzolo, a Casalzuigno, domenica 25 si potrà scegliere tra un’escursione al borgo di Aga (ore 11:00) e un trekking pomeridiano alla Rocca di Orino (ore 14:30), con tappe tra boschi e giardini. Gli eventi sono aperti a tutti, ma è consigliata la prenotazione. Tutti i dettagli, i costi (biglietto intero 15 euro, ridotto 7 euro per iscritti FAI) e le modalità di partecipazione sono online su fondoambiente.it. E non è che l’inizio: ecco, provincia per provincia, tutti gli eventi da non perdere questo weekend in Lombardia.

Piano City Milano 2025

Al via la XV edizione Piano City Milano, il festival che trasforma la città in un grande palcoscenico dedicato al pianoforte. Dal 23 al 25 maggio oltre 250 concerti animeranno più di 130 luoghi dal centro alle periferie, coinvolgendo oltre 300 artisti. L’inaugurazione si terrà venerdì 23 maggio ai Giardini della Galleria d’Arte Moderna (GAM Main Stage, via Marina) con il concerto di Chilly Gonzales, dalle 21 alle 23. Tra gli appuntamenti del primo giorno anche l’omaggio a Julius Eastman alle ore 19 alla Fondazione Prada (Largo Isarco), con Luca Ciammarughi, Francesco Libetta, Costanza Principe e Alessandro Stella. Gli eventi sono gratuiti e a ingresso libero fino a esaurimento posti, salvo diversamente specificato. Prenotazioni e programma completo su pianocitymilano.it.

Festival dei bambini e delle bambine

Il 24 e 25 maggio Milano ospita il Festival dei bambini e delle bambine con eventi in vari spazi della città: dal Castello Sforzesco alla Fabbrica del Vapore, dalla BAM al CAM della Pecetta, per celebrare la settimana dei diritti dell’infanzia. Domenica 25 alle 16 alla Fabbrica del Vapore (via Giulio Procaccini 4) è prevista la “Grande caccia al tesoro”, dedicata ai piccoli tra i 4 e i 12 anni, accompagnati dalle famiglie. I laboratori al Castello si svolgono sabato e domenica dalle 9 alle 18.30. Tutti gli eventi sono gratuiti. Dettagli su milanocastello.it.

Crazy Week 2025: musica, sport e inclusione per la salute mentale

Dal 24 al 30 maggio la Crazy Week affronta il tema del disagio psichico attraverso mostre, eventi, concerti e workshop. Sabato 24 maggio alle 21, l’Orchestra Popolare della Notte della Taranta si esibisce all’Arco della Pace. Domenica 25 alle 9.30 parte la Crazy Run, marcia di 5 km all’Arena Civica, con la partecipazione di Beppe Bergomi. Iscrizione da 5 a 10 euro. Durante la settimana sono in programma talk e incontri con ospiti come Roberto Vecchioni, Paolo Ruffini, Linus, Nicola Savino e Cathy La Torre al Cinema Teatro Wagner (piazza Wagner 2). Gli eventi sono gratuiti, con dettagli su crazyweek.isemprevivi.org.

Le Parole del Pane Festival: disuguaglianze e identità

Fondazione IBVA presenta Le Parole del Pane Festival giovedì 22 e venerdì 23 maggio in via Santa Croce, nel cuore di Milano. Il tema dell’edizione 2025 ruota intorno a marginalità, mutamenti e disuguaglianze. In mostra fino al 25 giugno il progetto fotografico “Unequal Scenes” di Johnny Miller, che giovedì 22 alle 18.30 dialogherà con il curatore Denis Curti. Alle 21 va in scena lo spettacolo “Il secolo è mobile” di Gabriele Del Grande. Venerdì 23 alle 18.30 il concerto Sentimento Popolare con Camilla Barbarito e Fabio Marconi, seguito alle 21 da Ascanio Celestini con “Storie di poveri Cristi”. Previsti anche workshop sui pani del mondo alle 17 e un aperitivo conviviale alle 19.30. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata su ibva.it.

Chiostro in Fiera al Museo Diocesano

Da venerdì 23 a domenica 25 maggio torna Chiostro in Fiera al Museo Diocesano Carlo Maria Martini, in piazza Sant’Eustorgio 3. L’edizione numero 29 ospita oltre 80 espositori con prodotti di artigianato, moda, decorazione, piante e gastronomia. Gli orari sono dalle 11 alle 21. L’evento sostiene i progetti culturali del museo e offre anche attività per bambini, degustazioni e l’accesso alla mostra dedicata a Dorothea Lange e all’esposizione “Attorno a Tintoretto” (biglietto 7/9 euro). Ingresso libero per la fiera.

Mario Giacomelli in mostra a Palazzo Reale

Nel centenario della nascita di Mario Giacomelli, Palazzo Reale ospita una grande retrospettiva curata da Bartolomeo Pietromarchi e Katiuscia Biondi Giacomelli. La mostra, aperta dal 22 maggio al 7 settembre, ripercorre l’opera del grande fotografo marchigiano tra immagine e poesia. Tra i capolavori in esposizione la serie “Io non ho mani che mi accarezzino il volto”, in un percorso che mette in luce l’intensa forza lirica della sua visione. Orari: martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 19.30; giovedì fino alle 22.30. Ingresso 15 euro. Palazzo Reale, piazza Duomo 12, Milano.

Vesak 2025: spiritualità, dialogo e grandi ospiti alla Fabbrica del Vapore

Dal 23 al 25 maggio la Fabbrica del Vapore ospita Vesak 2025, la celebrazione buddista promossa dall’Unione Buddhista Italiana, che quest’anno festeggia i suoi 40 anni di attività. L’evento si svolge in via Giulio Procaccini 4, con ingresso libero e attività dalle 10 alle 22. Tra gli ospiti attesi Jane Goodall, Alessandro Baricco, Gianluca Gotto e Richard Gere, protagonista della proiezione speciale di “La saggezza della felicità” domenica 25 all’Anteo Palazzo del Cinema, sala Excelsior, insieme a Jetsun Pema, sorella del Dalai Lama. Il tema del festival è “cura, dialogo, memoria e responsabilità condivisa”. Programma completo su unionebuddhistaitaliana.it.

Tawakkul Karman alla mostra “de bello”

Sarà Tawakkul Karman, Premio Nobel per la Pace 2011, ad aprire venerdì 23 maggio alle 18 il ciclo di incontri con quattro Nobel ospitati dalla mostra “de bello. notes on war and peace”. Accanto a lei, Samia Nkrumah, attivista e presidente del Centro panafricano dedicato al padre, Kwame Nkrumah. L’appuntamento, gratuito con prenotazione qui si svolgerà negli spazi di gres art 671, in via San Bernardino 141 a Bergamo, e inaugura un percorso tra arte e diritti umani che proseguirà fino a settembre. La mostra, aperta fino al 12 ottobre, riunisce opere di oltre 30 artisti tra cui Abramović, Beuys, Burri e Kiefer, affrontando con linguaggi diversi il tema della guerra e della pace.

Alla Triennale Milano debutta “abitAMI”

Sabato 24 e domenica 25 maggio alle ore 15.30 alla Triennale Milano parte abitAMI, nuovo laboratorio per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni nello spazio Officina, pensato per famiglie. Attraverso suoni, immaginazione e creatività, i piccoli partecipanti esploreranno il concetto di abitare, riflettendo sul legame tra corpo, ambiente e convivenza. Guidati dalle composizioni sonore di Attila Faravelli, creeranno insieme una casa-abito capace di accogliere e raccontare storie. Biglietti: adulto 10 euro, bambino 12. Prenotazione obbligatoria qui.

Magie al Borgo a Costa di Mezzate

Torna dal 23 al 25 maggio 2025 l’appuntamento con “Magie al Borgo”, il festival di arte di strada giunto alla sua 23esima edizione. A Costa di Mezzate si alterneranno giocolieri, illusionisti e artisti con 19 spettacoli e oltre 60 repliche, tutti a ingresso gratuito. Tra gli eventi più attesi, la prima internazionale di “Viaggio Cosmico” di Luca Piallini e la prima nazionale di “White Lord” con Matteo Galbusera. In programma anche la straordinaria performance finale del Teatro dei Venti con un inedito Don Chisciotte. Oltre 250 volontari supportano l’evento, che punta a valorizzare il borgo e regalare tre giorni di meraviglia, arte e speranza.

Aspettando Suoni e Sapori del Garda

Sabato 24 maggio 2025 ultimo appuntamento di Aspettando Suoni e Sapori del Garda. La minirassegna musicale promossa dal Comune di Gardone Riviera con la direzione artistica del maestro Serafino Tedesi, chiude l’edizione con "Americana". L’evento si svolgerà alle 17.30 nella suggestiva cornice della Sala Wimmer di Palazzo Casinò (Corso Giuseppe Zanardelli, 164, Gardone Riviera). L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Makershub Market al Mo.Ca di Brescia

Torna il Makershub Market negli spazi affrescati del Mo.Ca – Centro per le Nuove Culture. L'appuntamento è per domenica 25 maggio, con una giornata interamente dedicata all’artigianato contemporaneo, tra ceramiche, fiori, moda, editoria e illustrazione. In mostra le creazioni di 25 artigiani emergenti, provenienti da Brescia e da tutta Italia. Tra le attività previste anche workshop creativi su prenotazione: ceramica, ricamo 3D e composizioni floreali. Food & drink stagionali con Mesceria Selvatica, accompagnati dalla selezione musicale di Marco Bellebono. L’ingresso è libero, i laboratori sono a pagamento. Domenica 25 maggio dalle 10 alle 20, ingresso al Piano Nobile di via Moretto 78

Gin & Tonic Festival: due serate di brindisi

Il 23 e 24 maggio, dalle 19 alle 2, a Vita Mood & Food in Piazzale Arnaldo a Brescia arriva la POP-UP Edition del Gin & Tonic Festival. Oltre 250 etichette da tutto il mondo e barman esperti, degustazioni, masterclass gratuite e produttori locali. L’atmosfera sarà animata da musica e cocktail d’autore.

Castello Quistini riapre i giardini

Tornano le visite nei suggestivi giardini di Castello Quistini, tra le colline della Franciacorta. Tutti i weekend di maggio e giugno, il pubblico potrà esplorare un parco fiorito tra rose antiche e architetture storiche. La visita guidata “Tra Rose, Storia e Leggenda” condotta da Marco Mazza accompagna i visitatori tra profumi, racconti e collezioni botaniche uniche. Spazio anche a corsi e laboratori creativi, dall'acquerello ai terrarium. Ogni fine settimana dalle 10 alle 18 – Ingresso €12. Via Sopramura, 3a, Rovato. Info su castelloquistini.com.

Concorso d’Eleganza Villa d’Este e FuoriConcorso

Torna dal 24 al 26 maggio 2025 il Concorso d’Eleganza Villa d’Este, evento internazionale che celebra le auto d’epoca più prestigiose al mondo. L’appuntamento si svolge a Villa d’Este, via Regina 40, Cernobbio, con esposizione delle vetture e premiazioni da parte di una giuria di esperti. In parallelo, il FuoriConcorso animerà Villa Olmo, Villa Sucota e Villa Grumello (Lungo Lario Trento 9, Como), con il tema “British Racing Green”, dedicato alla storia delle auto da corsa britanniche. Gli eventi si svolgeranno con orario continuato dalle 9.30 alle 18.00. I biglietti per il FuoriConcorso sono acquistabili online sul sito ufficiale (fuoriconcorso.com) con diverse formule di ingresso; il Concorso a Villa d’Este è accessibile su invito, mentre il pubblico potrà accedere domenica 25 maggio a Villa Erba per il Public Day. Tutti i dettagli su concorsodeleganzavilladeste.com.

Terra e Laghi, il festival internazionale fa tappa a Bizzarone

Tappa comasca per Terra e Laghi, il Festival Internazionale di Teatro nell’Insubria e nella Macroregione Alpina, giunto alla XIX edizione sotto la direzione artistica di Silvia Priori. Il 23 maggio alle 20.30 a Bizzarone (via Insubria – Teatro Family) andrà in scena “La Regina dell’Acqua”, spettacolo per famiglie della compagnia Gli Alcuni (TV), con Tullia Dalle Carbonare e Simone Babetto. La regia è firmata da Sergio Manfio e Laura Fintina. Promosso da Teatro Blu, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Lombardia e numerosi enti locali, il festival quest’anno porta in scena 78 spettacoli in oltre 50 comuni, coinvolgendo più di 200 artisti da tre continenti. Il tema 2024 è l’inclusione. In caso di pioggia, aggiornamenti su www.terraelaghifestival.com.

Cremona Art Week

Dal 24 maggio al 2 giugno 2025 torna Cremona Contemporanea | Art Week, sotto la direzione artistica di Rossella Farinotti. Dieci giorni dedicati alle arti visive con installazioni, mostre, incontri e performance trasformeranno Cremona in un laboratorio di sperimentazione artistica. Nell’ambito dell’edizionie il Museo Civico “Ala Ponzone”, in via Ugolani Dati 4 a Cremona, ospiterà nella Sala delle Colonne la mostra Nĕmŏrālis di Antonio Massarutto, curata da Matteo Pacini. L’esposizione, visitabile dal 24 maggio al 3 agosto 2025, celebra la bellezza del sottobosco e delle sue creature, ispirata ai paesaggi dell’Umbria e della Toscana. Il programma completo sul sito www.cremona-art-week.com.

Festa del Vino e dei Sapori

Sabato 24 e domenica 25 maggio 2025 la Festa del Vino e dei Sapori animerà Corso Campi e Corso Garibaldi a Cremona. L’evento celebra le eccellenze enogastronomiche italiane. Dalle 10 alle 24 si potranno degustare vini provenienti da tutta Italia, scoprire specialità regionali e curiosità artigianali. L’area street food proporrà piatti caldi, birre artigianali e ricette tipiche come arrosticini, focaccia genovese e primi espressi. Ogni sera dalle 18 spazio alla musica con i DJ set.

Festival della Sostenibilità di Lecco 2025

Fino al 27 maggio 2025 Lecco ospita la quarta edizione del Festival della Sostenibilità, promosso dal Comune e dedicato al tema “Fiumi di cambiamenti. Esperienze di comunità sostenibili”. Protagonisti sono i corsi d’acqua del territorio, con attività lungo le aree verdi del Gerenzone, Caldone e Bione tutti i fine settimana. Il Caldone è al centro degli eventi grazie al progetto Interreg italo-svizzero PreMonHytIon, che ha aperto la manifestazione con un incontro sul cambiamento climatico. In programma laboratori, mostre, spettacoli, incontri e stand delle associazioni firmatarie del Contratto di Fiume. Il festival si propone come spazio di confronto e sensibilizzazione ambientale, coinvolgendo cittadini, scuole e visitatori. Il programma completo è disponibile qui.

Fiera di Castello: gli eventi clou del weekend a Lecco

Ultimo fine settimana per la Fiera di Castello, che dal 23 al 25 maggio anima l’oratorio di via Antonio Fogazzaro 36 con musica, cucina e momenti comunitari. Venerdì 23 alle 21 si esibiscono i Jb Train, mentre sabato 24 sarà la volta della band Spazio Bianco. Domenica 25 la giornata inizia alle 10.30 con la messa solenne seguita dal pranzo comunitario su prenotazione. La sera del 25, gran finale alle 21 con il concerto degli Scarpasés, che chiuderanno la 34ª edizione con il loro folk-rock dialettale. Ogni sera attiva la cucina con pizzeria, griglia e piatti della tradizione. Gonfiabili per bambini. Tutti gli eventi si terranno anche in caso di maltempo. Ingresso libero.

Piano City Milano: Fuori porta Lodi

Dal 23 al 25 maggio Lodi ospita il “Fuori porta” più atteso di Piano City Milano, trasformandosi in palcoscenico di concerti, incontri e performance dedicati al pianoforte. Si parte venerdì 23 al Chiostro di San Cristoforo con Francesco Libetta e un omaggio a Ezio Bosso. Sabato 24, doppio appuntamento: al mattino all’Accademia Gaffurio con un viaggio tra i grandi del pianismo italiano e alla sera con Roberto Cacciapaglia tra parole e note. Domenica 25 si apre con i giovani talenti dell’Accademia Gerundia e prosegue con una riflessione su Nietzsche e Wagner guidata da Maurizio Guerri, seguita dal concerto di Orazio Sciortino. In caso di maltempo, gli eventi si terranno al chiuso. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Info qui.

Sabato la Festa dei Popoli

Sabato 24 maggio il Parco Martiri della Libertà e il Centro Sportivo Faustina di Lodi ospitano la Festa dei Popoli, evento clou del festival “Lodi di Pace 2025”. Oltre 70 associazioni daranno vita a una giornata tra musiche, danze, piatti tipici e laboratori da 22 Paesi del mondo. Tema di quest’anno: la cura dell’ambiente e della pace. Previsti anche giochi per bambini, momenti di riflessione e uno spazio dedicato alle testimonianze delle comunità straniere.

“Floralia” alla Cascina Melesa

Fino al 25 maggio la Cascina Melesa a Cornegliano Laudense (Lodi) accoglie Floralia, mostra d’arte contemporanea curata da Unitre Lodi e Progetto Naturarte. Le opere dialogano con il paesaggio, ispirandosi alla primavera e al risveglio della vita. Esposte anche installazioni di Claudia Reccagni presso la Floricultura Oldani. Il percorso si snoda tra giardini, cortili e spazi rurali, trasformando la visita in un’esperienza immersiva. In programma anche incontri con gli artisti e laboratori tematici per adulti e bambini. Il programma completo sul sito del Comune di Lodi: comune.lodi.it

Antica Sagra di San Bernardino Sabato 24 e domenica 25 maggio piazza Ippolito Nievo a Rodigo ospita l’Antica Sagra di San Bernardino. Una tradizione che unisce fede, gastronomia e spettacolo. Sabato si balla con i successi italiani anni ’70 e ’80, poi alle 23 spazio allo spettacolo pirotecnico. Domenica va in scena la commedia dialettale L’Am par na cumedia. Ogni sera punti ristoro con le realtà locali.

Tre giorni di festa con la Sagra di Maggio Dal 23 al 25 maggio Castelletto di Mantova celebra la Sagra di Maggio con tre serate tra musica, piatti della tradizione e balli in piazza. Lo stand gastronomico apre ogni sera dalle 19.30, accompagnato da luna park e pista da ballo. Ogni serata sarà animata da musica diversa. La manifestazione è organizzata dall’A.S.D. Polisportiva di Castelletto, con il sostegno della comunità locale.

Sagra della lumaca

Ultimo weekend per la Festa della Lumaca al Parco Primo Maggio di Villastrada di Dosolo. Sabato 24 e domenica 25 maggio, dalle 20, torna il menù a base di lumache: crespelle, bourguignonne, in umido con polenta e la novità 2025, il risotto. Gli stand sono al coperto anche in caso di pioggia. Organizza la Pro Loco di Villastrada. L’ingresso è libero.

Parco Tittoni inaugura la stagione 2025

Venerdì 23 maggio 2025 prende il via la nuova stagione di Parco Tittoni (via Cavalieri di Vittorio Veneto, Desio), all’insegna del tema “Microcosmo”. Dalle 19.30 Opening Party a ingresso libero nel parco di Villa Tittoni. Alle 20 laboratorio di origami per adulti e bambini, seguito alle 21 dalla danza contemporanea dei Radica e alle 21.45 dal concerto reggae dei Rootical Foundation con Raphael. Appuntamento in via Cavalieri di Vittorio Veneto 2, Desio (MB).

A Monza il Rolling Truck Festival

Torna il Rolling Truck Street Food Festival, in programma da venerdì 23 a domenica 25 maggio 2025 nel suggestivo scenario del Parco Boschetti Reali di Monza in via Viale Regina Margherita di Savoia. Tre giorni no stop di street food, musica e intrattenimento, con apertura dalle 11.00 alle 24.00 e ingresso gratuito. Protagonisti saranno i migliori food truck d’Italia, con una selezione che spazia dagli hamburger gourmet ai takoyaki giapponesi, dai tacos messicani ai cannoli siciliani. Non mancheranno birre artigianali, drink, DJ set serali, artisti di strada e workshop culinari.

Festa dei Piselli e del Vino Nuovo a Miradolo Terme

Dal 24 al 26 maggio Miradolo Terme ospita la tradizionale Festa dei Piselli e del Vino Nuovo, con un ricco programma tra gusto e intrattenimento. Tra le specialità: risottata ai piselli e trippa da asporto. Non mancheranno bancarelle, Luna Park, spettacoli di danza, sbandieratori e dimostrazioni della Croce Azzurra. Presenti anche l’Associazione Il Tarlo con la ludoteca in legno e momenti per grandi e piccini. Info e prenotazioni: Marzio 347 4128132 – Luciano 335 802394.

Benvenuti in Lomellina

Tutto pronto per la quarta edizione di “Benvenuti in Lomellina”, rassegna dedicata alla scoperta del territorio tra cultura, natura e gusto. In programma visite alle cascine, tour in e-bike, passeggiate naturalistiche e degustazioni tipiche. Tra gli eventi clou, la sagra della Lomellina a Breme e i festeggiamenti per i mille anni della Basilica di Santa Maria Maggiore a Lomello. Possibile raggiungere la zona con un treno storico a vapore da Milano Centrale. Sei itinerari guidati e percorsi in libertà per scoprire il territorio tra Po, Ticino e Sesia. Dettagli su benvenutiinlomellina.it.

Estate in sella con Enjoy Stelvio Valtellina

Dopo il passaggio del Giro d’Italia, la Valtellina torna protagonista con Enjoy Stelvio Valtellina, la rassegna estiva dedicata agli appassionati delle due ruote lungo i mitici passi alpini che hanno fatto la storia del ciclismo. Da maggio a settembre, alcune tra le più spettacolari strade di montagna verranno chiuse al traffico motorizzato per permettere a ciclisti e camminatori di viverle in libertà. Si parte sabato 25 maggio con la Salita al Campo Moro. Tra gli altri appuntamenti principali: Passo San Marco, Laghi di Cancano, Passo Gavia, Mortirolo, Spluga e il grande evento del 30 agosto con la Scalata Cima Coppi allo Stelvio. In programma anche una salita notturna a Campo Moro il 2 agosto. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Info qui.

Terra e Laghi fa tappa in Valfurva Sabato 24 maggio (ore 21) al Palazzetto dello Sport di Valfurva (SO) va in scena La leggenda del pallavolista volante, con Andrea Zorzi e Beatrice Visibelli. Lo spettacolo, prodotto da Teatri d’Imbarco, rientra nella XIX edizione del Festival Terra e Laghi, dedicata al tema dell’inclusione. Testo e regia di Nicola Zavagli, movimenti coreografici di Giulia Staccioli. Info qui.

Alla scoperta della più giovane raccoglitrice di fossili, Mary Anning

Sabato 24 maggio alle 15:00, il Museo dei Fossili di Besano celebra il compleanno di Mary Anning con una lettura animata per bambini dedicata alla più giovane raccoglitrice di fossili della storia. L’evento, a cura di Archeologistics, ripercorre le scoperte della paleontologa inglese che, nel XIX secolo, ritrovò il primo scheletro completo di ittiosauro. I piccoli partecipanti potranno anche esplorare dal vivo i “pesci lucertola” nelle sale del museo, parte del sito UNESCO del Monte San Giorgio. Ingresso: €6 con visita guidata, prenotazioni su www.archeologistics.it.

Il Museo Arte Plastica di Castiglione Olona compie 21 anni

Dal 24 maggio al 15 giugno 2025, il [MAP] di Castiglione Olona (VA) celebra i suoi 21 anni con la rassegna “Forme Urbane”, tra mostre, installazioni e musica. Protagonisti del progetto gli Urbansolid, con quattro grandi Moai posizionati nel centro storico e un’esposizione al museo. Si inaugura sabato 24 maggio alle 17, con una conferenza di Francesca Caraffini e Rolando Bellini. Domenica 25 maggio, il museo accoglierà i visitatori con orari speciali, visite guidate e attività per famiglie, in un dialogo tra arte plastica e paesaggio urbano. Chiusura il 15 giugno con ingresso gratuito e visite guidate in occasione del Festival Archivi Futuri. Info su: www.comune.castiglione-olona.va.it.

Agricolae! Fiori, sapori e animali

Domenica 25 maggio, dalle 10 alle 18, la tensostruttura di via Menotti a Venegono Inferiore ospita l’ottava edizione di Agricolae!, la fiera dedicata a natura, prodotti locali e animali da fattoria. Tra laboratori didattici, degustazioni, stand con prodotti a Km 0, bancarelle creative e un ricco stand gastronomico, la giornata promette divertimento per tutte le età. In programma anche dimostrazioni con rapaci, laboratori sul formaggio e il pane, percorso con asinelli, spettacolo equestre alle 17, e il toro meccanico. Ingresso gratuito.