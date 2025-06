Cosa fare nel weekend a Milano: dalle radio in festa al tributo a Battiato

MIlano, 6 giugno 2025 – Il primo fine settimana di giugno si preannuncia ricco di appuntamenti a Milano e dintorni. È il weekend del referendum su lavoro e cittadinanza (si vota l’8 e il 9 giugno), ma anche di una fitta agenda culturale, musicale e gastronomica.

Prosegue l’estate dei concerti con Party Like a Deejay, l’I-Days e numerosi eventi diffusi in città. Milano si conferma anche capitale del grande schermo con la prima edizione del Milano Film Festival, in programma fino all’8 giugno.

Le previsioni meteo puntano al bello: occasione perfetta per vivere le tante iniziative all’aperto, dalla festa di Radio Popolare alla maratona musicale di BASE, fino alla tradizionale Sagra del Pesce a Melegnano.

Radio Linetti Live – Party Like a Deejay Venerdì 6 giugno, ore 21 – Castello Sforzesco, Milano Linus apre ufficialmente l’edizione 2025 di Party Like a Deejay con il suo spettacolo teatrale, “Radio Linetti Live”, in cui racconta la storia della radio attraverso ricordi personali, aneddoti, immagini e musica. Un viaggio ironico e nostalgico tra gli anni ’80 e oggi, ambientato nella cornice d’eccezione del Castello Sforzesco. Biglietti: 25 € + d.p. su TicketOne.

All You Need Is Pop – Festa di Radio Popolare Dal 6 all’8 giugno – Ex Ospedale Paolo Pini, Via Ippocrate 47, Milano Tre giorni di concerti, talk, teatro e street food per celebrare la radio libera milanese. Si parte venerdì alle 19 con l’intervista al sindaco Beppe Sala, mentre sabato e domenica sul palco salgono artisti come Tära, ‘A67 e Addict Ameba. Domenica gran finale con l’omaggio a David Bowie firmato Paolo Fresu Ensemble. Food truck, incontri e dj set animano il parco dell’ex ospedale psichiatrico, simbolo di rinascita culturale. Saranno presenti Cascina Bollate e la Libreria Alaska. Il grande festival popolare andrà in scena dalle 18.00 di venerdì 6 alla mezzanotte di domenica 8 giugno. Ingresso: 7 € (3 giorni 15 €). Info: radiopopolare.it

TUTTA BASE – 36 ore di musica non stop Dal tramonto di venerdì 6 all’alba di domenica 8 giugno – BASE Milano, Via Bergognone 34 Una maratona musicale senza sosta con dj set, concerti, performance, reading e workshop. Tra gli ospiti attesi anche producer della scena elettronica e collettivi emergenti. BASE si trasforma in un grande club culturale a ingresso libero, con spazi chill, aree food e laboratori per bambini.

Febbre a 90 – Kozel Carroponte Venerdì 6 giugno, dalle 21 – Via Luigi Granelli 1, Sesto San Giovanni La serata più scatenata degli anni ’90 torna al Carroponte con i più grandi successi pop, dance e hip hop del decennio: dagli Articolo 31 a Gigi D’Agostino, passando per le Spice Girls. Un evento molto amato dal pubblico milanese, perfetto per cantare e ballare sotto le stelle. Ingresso: 10 €, biglietti anche in cassa. Info: kozelcarroponte.net

Carroponte, Sesto San Giovanni, Milano

Milano Film Festival – The Jackal presentano Pesci Piccoli 2 Venerdì 6 giugno, ore 21 – Piccolo Teatro Strehler, Largo Antonio Greppi 1, Milano Serata speciale con i The Jackal che presentano in anteprima la seconda stagione della loro serie comica “Pesci Piccoli”, ambientata in una piccola agenzia di comunicazione. A seguire incontro con il cast e i registi. Il Milano Film Festival, in corso fino all’8 giugno, propone anche retrospettive, proiezioni speciali e film d’autore. Info: milanofilmfest.it

Festival di Re Nudo 2025 – Docufilm su Battiato Venerdì 6 giugno, ore 15 – Fabbrica del Vapore, Via Giulio Cesare Procaccini 4, Milano Una giornata dedicata alla figura visionaria di Franco Battiato con la proiezione del docufilm “Un mistico etneo”. Il Festival di Re Nudo, ispirato alle celebri manifestazioni controculturali degli anni ’70, propone anche cortometraggi, reading e incontri per riflettere su spiritualità, arte e militanza. Ingresso gratuito

Sagra del Pesce – Melegnano Dal 6 all’8 giugno – Via Lazio 2, Melegnano Un classico dell’hinterland milanese: tre serate dedicate alla cucina di mare, con fritto misto, spaghetti allo scoglio, cozze e seppie in umido. Il tutto accompagnato da spettacoli e animazione per famiglie. Venerdì 6 alle 21 va in scena lo show comico di Roberto De Marchi. Domenica 8 giugno, nel pomeriggio va in scena lo spettacolo “Anna Bolle di Sapone”, dedicato ai bambini. Dalle 18, gran finale gastronomico con grigliate, dolci tipici e musica dal vivo. Notturni e tramonto a Villa Arconati

Venerdì 6 giugno, dalle 19.30 alle 23 - Villa Arconati a Castellazzo di Bollate, Milano

I Notturni di Musicamorfosi approdano tra gli scenografici viali alberati e le fontane barocche di Villa Arconati, trasformando il giardino monumentale in un regno fiabesco ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie. Dalle 19:00 alle 21:30 sarà possibile partecipare alla speciale Passeggiata al tramonto, guidata tra statue, siepi scolpite e storie del giardino in stile italiano e francese, soprannominato la “piccola Versailles lombarda”. Alle 21:30 iniziano i Notturni, con performance immersive, musica dal vivo e installazioni sonore tra villa e giardini, dove il Bianconiglio, Alice e altri personaggi prenderanno vita in un evento site-specific unico e onirico. In programma anche una mostra dedicata ai 40 anni di musica nella Villa e passeggiate guidate alla scoperta della storia, del giardino e dei tesori della dimora storica. Biglietti 20-10 euro in cassa, 18-8 euro in prevendita. Info: www.villaarconati-far.it

I-Days 2025 – Dua Lipa live Sabato 7 giugno – Ippodromo Snai La Maura, Milano Dopo il debutto con Justin Timberlake, il festival I-Days ospita la popstar britannica Dua Lipa, che porta a Milano il suo nuovo tour internazionale. Un concerto molto atteso, tra coreografie spettacolari e le hit più amate, da “Levitating” a “Houdini”. Biglietti su Ticketmaster e TicketOne

Party Like a Deejay – Annalisa, Fedez, Tananai, Gué Sabato 7 e domenica 8 giugno – Arco della Pace, Milano Due giornate gratuite di festa e musica con il meglio del panorama pop e urban italiano con il Party Like a Deejay. Sabato sera concerti di Annalisa, Fedez, Tananai e Gué Pequeno. Durante il giorno sport, talk, giochi per bambini e corner con i volti di Radio Deejay.

Festa in musica – Villa Scheibler Sabato 7 giugno, dalle 15 alle 19 – Via Felice Orsini 21, Milano Una festa di quartiere tra musica, danza e creatività nella storica villa del Parco di Villa Scheibler. In programma esibizioni, laboratori musicali, sartoria per bambini e attività all’aria aperta. Ingresso libero.

Festival di Re Nudo 2025 Sabato 7 giugno, ore 18.30 – Fabbrica del Vapore, Milano Laboratorio “Scrivere il silenzio / Vedere la musica”, ispirato alla poetica di John Cage e condotto dalla Piccola Accademia di Poesia. Un’occasione per esplorare il legame tra suono e parola, tra corpo e linguaggio. Ingresso gratuito

Lago Market e Silent Disco Sabato 7 e domenica 8 giugno – Parco Lago Nord, Paderno Dugnano (MI)

Nel weekend torna Lago Market, mercatino all’aperto tra artigianato, t-shirt artistiche e street food, all’interno della rassegna estiva “Lago”. Dalle 11:00 alle 23:00, due giornate tra creatività, musica e natura a pochi passi da Milano. Sabato sera si balla con la silent disco, domenica spazio al jazz con il concerto “A Night for Miles Davis”. L’ingresso è gratuito, dal parcheggio del centro commerciale Brianza. Info: www.lagopadernodugnano.it

Monologo su cibo e identità Domenica 8 giugno, ore 15.30 – Fabbrica del Vapore, Milano Prosegue il Festival di Re Nudo 2025 – , oggi in scena “Vittime & Colpevoli” di Ottavia Oddone, un monologo originale che indaga il rapporto tra cibo, identità e controllo. Una riflessione intima e potente, tra narrazione teatrale e suggestioni filosofiche. Ingresso gratuito

Anteprima “Buonanotte a Teheran”

Domenica 8 giugno, ore 17 - Cinema Piccolo Teatro, via Rovello 2, Milano Tra gli appuntamenti di Milano Film Fest 2025 da non perdere questa domenica 8 giugno alle 17:00, al cinema Piccolo Teatro, il regista iraniano Ali Ahmadzadeh presenta il suo nuovo film “Buonanotte a Teheran – Critical Zone”, in anteprima fuori concorso nella sezione “Controcampo” della prima edizione del Milano Film Fest. Girato clandestinamente a Teheran, il film racconta una generazione di giovani oppressa dalla teocrazia.

Elodie a San Siro

Domenica 8 giugno – San Siro Milano La cantante porta il suo primo live allo stadio San Siro per una serata-evento nella “Scala del calcio”, trasformata in palcoscenico musicale. Per l’occasione, ATM potenzia le linee M1 e M5 della metropolitana e prolunga gli orari. Info: www.atm.it

Mercatino Farmily

Domenica 8 giugno, dalle 15:00 alle 20:00, in via Ascanio Sforza 9 (Naviglio Pavese, Milano)

Il Gruppo Farmily svuota le sue cantine creative: in vendita oggetti da bar come bicchieri, bottiglie, quadri e arredi provenienti dai locali Mag, Iter, 1930 e altri. Appuntamento nella nuova sede di Tripstillery Navigli. Info: www.farmilygroup.it

Festa dei Missionari Cappuccini

Domenica 8 giugno, dalle 10 - Piazzale Cimitero Maggiore 5, Milano

Nel convento di piazzale Cimitero Maggiore 5, seconda giornata della tradizionale festa francescana. Dalle 10:00 a sera, attività per famiglie con Pane in Piazza, gelato artigianale, clown, musica dal vivo e pesca di beneficenza. L’evento, aperto a tutti, si svolge al Convento dei Frati in piazzale Cimitero Maggiore 5 (raggiungibile con bus 40 o tram 14), con un ricco programma anche sabato 7 giugno. Ingresso libero. Info: www.missioni.org

Palazzo Marino in Musica – “Sfumature Manouche”

Domenica 8 giugno - Sala Alessi di Palazzo Marino (Piazza della Scala, 2, Milano) Alle 11:00 nella Sala Alessi di Palazzo Marino, secondo appuntamento della XIV edizione di Palazzo Marino in Musica, intitolata Il concerto sinestetico – Musica, profumo, immagine. Il Davide Parisi Trio propone un concerto-tributo a Django Reinhardt, tra jazz manouche, omaggi alla canzone italiana e riletture classiche. Biglietti dal 5 giugno su palazzomarinoinmusica.it o alle Gallerie d’Italia in Piazza Scala.