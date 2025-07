Allerta gialla Lombardia, mercoledì 1 e giovedì 2 luglio 2025: quali sono le zone a rischio temporali? Il bollettino della Protezione civile prevede piogge intense fino a domani in in aree determinate della Regione. Il pericolo è che si inneschino dei dissesti idrogeologici. Non si esclude la possibilità di fenomeni temporaleschi locali, anche di forte intensità, nelle zone colpite dal caldo