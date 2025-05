Artigiano in Fiera Anteprima d’Estate, come ottenere il pass gratuito in pochi click

Milano, 08 maggio 2025 – Artigiano in Fiera quest’anno propone per la prima volta una Anteprima d'Estate, dal 29 maggio al 2 giugno 2025, sempre a Rho Fieramilano, che non ha nulla da invidiare alla tradizionale fiera invernale. Anche per l’edizione primaverile, infatti, sono attesi ben 760 artigiani da 50 Paesi del mondo. In questa occasione però verranno proposti, ad esempio, capi e oggetti da indossare o usare con la bella stagione, e i piatti della gastronomia seguiranno questa vocazione alla primavera. Il tutto accompagnato da eventi dedicati alle culture e tradizioni dal mondo e spazi creati per il relax e la convivialità. Per accedere all’Anteprima d’Estate di Artigiano in fiera, che tra l’altro sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 22.30 (dunque anche in orario serale) dal 29 maggio al 2 giugno 2025, è possibile ottenere un pass d’accesso gratuito. Ecco come fare.

Sul sito di Artigiano in Fiera Anteprima d'Estate ci sono i semplici passaggi per ottenere il pass gratuito personale valido per tutti i giorni di fiera. Basta cliccare su Ottieni il tuo pass gratuito inserire la mail, nome, cognome e data di nascita per ottenere un pass valido per tutti i giorni della fiera. Arriverà quindi una mail di verifica nella propria casella di posta elettronica: cliccando sul link entro 24 ore sarà possibile scaricare il proprio QR Code da salvare nella propria Gallery sul telefono per mostrarlo all'ingresso. In alternativa è possibile accedere con il proprio account Google, Facebook o con Apple.

Un link consente di inviare le informazioni per far ottenere il pass gratuito a familiari ed amici. Per i minori di 14 anni non è necessaria la registrazione ma possono entrare solo se accompagnati da adulti muniti di pass. Chi fosse già registrato ad Artigiano in Fiera riceverà il pass gratuito nella casella email di registrazione. Anche all’ingresso di Artigiano in Fiera sarà possibile registrarsi e ottenere il Pass Gratuito per chi ne fosse sprovvisto.

L'ingresso di tutti gli animali è vietato ad eccezione dei cani guida destinata all'assistenza delle persone con disabilità. La norma è prevista dal Regolamento Generale di Fiera Milano con lo scopo di tutelare e proteggere la sicurezza e il benessere degli animali

Artigiano in Fiera offre una gamma di servizi pensati per rendere l’esperienza di visita il più agevole possibile, a partire dall’accessibilità.

Mobility center

Le persone con disabilità motoria possono infatti prenotare carrozzine manuali o scooter elettrici rivolgendosi a Mobility Center, contattabile tramite il sito www.mobilitycenter.it o scrivendo all’indirizzo email info@mobilitycenter.it. I costi vanno dai 5 ai 30 euro.

Deposito bagagli

Per chi desidera viaggiare leggero all’interno dei padiglioni, è disponibile un servizio di deposito bagagli gestito da Kipoint-Poste Italiane. I visitatori possono lasciare i propri effetti personali presso l’apposito punto allestito in fiera, con una tariffa giornaliera di 6 euro per bagagli con una dimensione complessiva entro i 200 cm e di 10 euro per quelli di dimensioni superiori.

Spedizione aquisti a casa

È attivo inoltre il servizio “Acquista in Fiera e ricevi a casa”, che consente di spedire direttamente i propri acquisti all’indirizzo desiderato. Per usufruirne basta recarsi presso lo stand di Kipoint e prenotare la spedizione, senza preoccuparsi del trasporto dei pacchi. Sul sito sono indicati i costi di spedizione che variano in base al peso.

Per raggiungere comodamente Artigiano in Fiera, in programma nei padiglioni di Rho Fiera Milano, è possibile utilizzare la metropolitana, il treno o l’auto. La linea rossa M1 della metropolitana collega direttamente al polo fieristico con fermata a Rho Fiera, accessibile con un biglietto da 2,20 euro valido 90 minuti. In alternativa, Trenord garantisce collegamenti regionali e suburbani, tra cui le linee S5 (Treviglio-Varese), S6 (Treviglio-Novara) e S11 (Chiasso-Como-Rho), quest’ultima potenziata nei fine settimana. Anche Trenitalia e Italo offrono corse dirette verso Rho Fiera da diverse città italiane, tra cui Torino e Bologna. Chi preferisce viaggiare in auto può contare su oltre diecimila posti auto disponibili. L’accesso è possibile dall’autostrada A4 Torino-Venezia (uscita Pero-Fieramilano), dalla Tangenziale Ovest (uscita Fieramilano), dall’A8/A9 (seguendo per A4 Venezia) e dalla Strada Statale 33 del Sempione.

Infine, per chi arriva in aereo, sono previsti collegamenti rapidi da tutti i principali scali lombardi. Da Linate si raggiunge la fiera con la linea M4 fino a San Babila e da lì con la M1. Da Malpensa si può optare per il Malpensa Express fino a Cadorna o Porta Garibaldi, oppure per i servizi shuttle verso la stazione Centrale. Anche da Orio al Serio partono bus diretti alla stazione Centrale di Milano, dove è possibile proseguire con la metropolitana fino alla fiera.