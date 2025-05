Cosa fare a Milano e in Lombardia nel weekend 9, 10 e 11 maggio 2025

Fiori, musica, sport, arte e, finalmente, qualche raggio di sole dopo giorni di pioggia fanno da cornice a un fine settimana dal 9 all’11 maggio 2025 pieno di appuntamenti in tutta la Lombardia. Le previsioni restano incerte, ma sabato potrebbero arrivare schiarite inaspettate: che tempo farà nel weekend?

Maggio è il mese ideale per riscoprire il piacere dello stare all’aria aperta: le giornate si allungano, l’energia cresce, la natura si risveglia. E il secondo weekend del mese esplode di eventi tra cultura, musica, tradizioni e sapori che coinvolgono città e borghi con proposte per tutti.

A Milano torna Orticola, la storica mostra-mercato dei migliori vivaisti d’Italia, perfetta per chi vuole dare nuova vita a giardini e terrazzi, tra fiori rari e attività creative. Sempre in città, torna anche L’Aperitivo Festival, e il tango che apre la XIV edizione di Palazzo Marino in Musica.

Per chi ama l’arte e l’architettura, sabato 10 e domenica 11 maggio si conclude l’edizione primaverile di Ville Aperte in Brianza: 42 meraviglie tra dimore storiche, giardini, saloni affrescati e giochi d’acqua aprono le porte in provincia di Monza e Brianza, Lecco, Como e Varese.

Gli amanti del cammino non possono perdere Camminare. Il Festival del Social Walking, in programma al Parco Nord Milano con incontri, laboratori e percorsi per riscoprire il viaggio a passo lento, tra natura e riflessioni. Domenica, invece, appuntamento sul lago di Como per una giornata all’insegna di yoga, mindfulness e musica con vista. Ecco la nostra guida per questo weekend.

L’Aperitivo Festival

Milano celebra il piacere dell'aperitivo con la terza edizione di Aperitivo Festival, che dal 9 all'11 maggio trasforma il quartiere Tortona in un punto di riferimento per gli amanti del buon bere e della convivialità. L'evento, che si svolge al Nhow Hotel, riunisce 27 bartender internazionali e oltre 100 prodotti in degustazione, in un viaggio multisensoriale tra mixology art, abbinamenti food & beverage e momenti di intrattenimento. Tra le novità dell’edizione 2025, trova spazio anche l’offerta di drink no e low alcol, in risposta a una tendenza crescente tra i giovani. Il festival propone un percorso di degustazione con banchi d’assaggio e masterclass a cura dei migliori mixologist del mondo, arricchito da spettacoli e DJ set. Per partecipare e accedere all’Aperitivo Village al Nhow Milano Hotel (Via Tortona 35, Milano) è possibile acquistare i biglietti a prezzo speciale su Vivaticket.

Orticola: edizione 2025 all’insegna del “Bio”

Dall’8 all’11 maggio tornano i colori e i profumi di Orticola nei Giardini Indro Montanelli di via Palestro, con il tema “Bio, bio, bio: in giardino c’è vita!”. Oltre alla mostra mercato di piante e fiori, il focus di quest’anno è su un giardinaggio attento all’ambiente e all’intero ecosistema, nel segno del concetto di One Health. Ospite d’onore l’Argentina. In programma oltre 70 eventi gratuiti, tra corsi, incontri e attività per bambini. Dai bonsai ai kokedama, dalle infiorate all’illustrazione botanica. Tutte le info su www.orticola.org.

FuoriOrticola 2025 a Milano

Anche quest’anno torna FuoriOrticola, la rassegna diffusa che porta la cultura del verde in città con mostre, eventi e podcast. Tra le novità, “La voce di Orticola”, una serie di brevi audio-racconti dedicati alla botanica e all’arte. Coinvolti oltre 20 musei milanesi, dall’Orto Botanico di Brera al Museo del Novecento, con visite e attività per tutte le età. Inedita la partecipazione di tre hotel di prestigio: Indigo, Urban Hive e lo storico Hotel Principe di Savoia. I “musei amici” di Orticola si arricchiscono con due nuovi ingressi: il Civico Museo Archeologico e l’Acquario e Civica Stazione Idrobiologica, che completano il gruppo dei Musei Civici, insieme alla Pinacoteca Ambrosiana e alla Fondazione Adolfo Pini. Confermata la presenza dei luoghi storici della rassegna: il Castello Sforzesco con le sue collezioni e la Civica Raccolta delle Stampe Bertarelli, il Museo del Novecento, la Galleria d’Arte Moderna, il Museo Poldi Pezzoli, il PAC e il MUDEC. Sconti e ingressi gratuiti nei musei con il biglietto di Orticola. Chiusura il 18 maggio con la mostra di Hugh Findletar al Museo Bagatti Valsecchi.

Palazzo Marino in Musica apre la stagione

Domenica 11 maggio 2025 alle ore 11.00, nella Sala Alessi di Palazzo Marino, prende il via la XIV edizione di Palazzo Marino in Musica con il concerto “L’essenza del Tango”. Protagonista il B.A.M.A.S Tango Quintet, che fonde sonorità tradizionali e moderne in un’esperienza sinestetica tra musica, immagini ed emozioni. I biglietti sono gratuiti con prenotazione su palazzomarinoinmusica.it. L’iniziativa è organizzata da EquiVoci Musicali in collaborazione con il Comune di Milano.

Street Culture Festival alla Fabbrica del Vapore

Dal 9 all’11 maggio la Fabbrica del Vapore diventa il cuore della cultura urbana con lo Street Culture Festival. Writers, danzatori, performer e giocolieri animeranno l’ex area industriale con live show, workshop e installazioni. Ospite speciale il writer Mr.Wany, protagonista di laboratori dedicati alla street art. Non mancherà lo street food di qualità, curato da Streeat Food Truck Festival. Ingresso gratuito.

Festa della Mamma in musica alla Pinacoteca

Domenica 11 maggio, in occasione della Festa della Mamma, la Pinacoteca Ambrosiana di Milano regala un ingresso gratuito a tutte le mamme accompagnate dai propri bambini, sia alla Pinacoteca che alla Cripta di San Sepolcro. Inoltre apre eccezionalmente dalle 18.45 per una visita serale seguita, alle 19.30, da un concerto del Trio Aurum in Sala Federiciana. Flauto, clarinetto e chitarra si uniscono in un viaggio musicale tra Bizet, Schubert, Debussy e Rossini. Costo: 25 euro, prenotazione obbligatoria qui.

Classica d’autore a Villa Necchi Sabato a Villa Necchi Campiglio, per il FAI, torna La Giovine Italia con i giovani talenti Clarissa Bevilacqua al violino e Leonardo Pierdomenico al pianoforte. In programma Boulanger, Fauré, Ravel e Gershwin: un viaggio tra poesia e raffinatezza sonora. Biglietto interno 22 euro, iscritti FAI 18 euro.

Notte di swing alla Scighera Sabato sera la Scighera si accende di ritmo con la Special Swing Dance Night in a mellow tone: una vera festa in stile anni ’30 animata dalla Jazz Lab Orchestra, una big band di 22 elementi pronta a farvi ballare fino a tardi. Dalle 19 si cena, poi si scende in pista. Ingresso con sottoscrizione e tessera Arci. Prenotazioni e info su lascighera.org.

Il Blue Note celebra Count Basie Il grande jazz torna protagonista domenica al Blue Note con un tributo a Count Basie firmato da Paolo Tomelleri, solista d’eccezione, e dalla Civica Jazz Orchestra diretta da Luca Missiti. Un viaggio tra le sonorità della leggendaria big band americana, con brani strumentali e vocali negli arrangiamenti originali di Neal Hefti, Thad Jones, Frank Foster e Bob Florence. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del jazz orchestrale. Biglietti con o senza cena disponibili online e al numero 02 69016888 (da martedì a sabato, 14-22). Info e prenotazioni qui.

Il Garage Market delle Gemelle alla Balera dell’Ortica

Domenica 11 maggio, dalle 11 alle 19, la Balera dell’Ortica (via Amadeo 78, Milano) si trasforma in un vivace bazar all’aperto con il Garage Market delle Gemelle. Una giornata tra bancarelle di vintage, second hand e creazioni artigianali, da vivere tra la pista da ballo e il cortile della storica balera. In programma anche street food, pranzo in trattoria (su prenotazione), DJ set anni '50 e il live rockabilly dei The Goose Bumps alle 16.30. Ingresso gratuito.

Torna il Festival del Social Walking al Parco Nord Milano

Sabato 10 e domenica 11 maggio 2025 il Parco Nord Milano ospita la nona edizione di Camminare. Il Festival del Social Walking, organizzato da ViaggieMiraggi. Due giornate dense di eventi, cammini tematici, laboratori, incontri e performance dedicate al tema "Orizzonti oltre i Confini", con ospiti come Gabriele Del Grande, Anna Rastello e Riccardo Canovalini. Non mancheranno mostre fotografiche, esperienze di danza contemporanea, passeggiate dedicate alla migrazione umana e animale, escursioni notturne e percorsi creativi come “Haiku in cammino”. Per i più giovani, orienteering e laboratori all’aperto. Il festival si svolge all’interno del Parco Nord Milano, alla Cascina Centro Parco (Via Clerici 150, Sesto San Giovanni – MI), facilmente raggiungibile anche in metro (M5 Bignami). Info su: www.festivalsocialwalking.it.

Fioriture in miniatura a Parabiago

A Parabiago, dal 10 al 18 maggio 2025, tornano protagoniste le azalee in miniatura con il 14° Satsuki Bonsai Festival. Negli spazi Crespi Bonsai va in scena una mostra-vendita di Azalee bonsai in collaborazione con la Satsuki Bonsai Association di Kanuma (Giappone). In programma anche laboratori, mini lezioni, visite guidate gratuite e workshop per appassionati e curiosi. Un’occasione unica per ammirare la bellezza variopinta dei bonsai in fiore. Info: www.crespibonsai.com.

Festa della mamma al Garden Steflor di Paderno Dugnano

Sabato 10 maggio il Garden Steflor di Paderno Dugnano festeggia le mamme con un pomeriggio speciale. Dalle 16 alle 18 i bambini potranno creare una “Coroncina di Primavera” con fiori freschi, mentre al FlorCafè si terrà una festa con zucchero filato, truccabimbi e bubblehouse. Pacchetto completo a 20€, con dolce omaggio incluso.

Orchidee a Villa di Serio

Il Festival delle Orchidee Spontanee prosegue nel weekend tra i sentieri del Bosco del Credér. Sabato 10 maggio si comincia alle 9.30 con un workshop di disegno naturalistico (unica attività a pagamento), pensato per imparare a cogliere su carta la bellezza di questi fiori straordinari, e alle 16.30 con un laboratorio creativo per bambini. Alle 15 è in programma l’inaugurazione della mostra fotografica nel bosco, accompagnata da una performance artistica. Domenica 11 maggio spazio a visite guidate, psicomotricità all’aperto, danza terapia, silent theatre e laboratori per i più piccoli. Tutte le attività, tranne il workshop, sono gratuite. Qui il programma completo.

De bello. notes on war and peace

A Bergamo, con De bello. notes on war and peace, oltre 30 artisti da Marina Abramović a Joseph Beuys, costruiscono un itinerario visivo attraverso sette secoli di conflitti, trasformando gli spazi industriali di gresArt671 (Via S. Bernardino 141, Bergamo) in un paesaggio emotivo che interroga il presente. Orari: da venerdì a domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:00 (ultimo ingresso alla mostra ore 19:00). Info qui.

De Casoncello: tre giorni di gusto e tradizione

Dal 9 all’11 maggio Città Alta si riempie di sapori e storie con De Casoncello 2025, la festa dedicata alla pasta ripiena simbolo della bergamasca. In piazza Vecchia degustazioni, spettacoli e laboratori coinvolgeranno adulti e bambini in un viaggio tra memoria e convivialità. Le sfogline impasteranno dal vivo raccontando tradizioni di famiglia. Il primo giorno l’incasso andrà all’oratorio locale. Offerta minima: 9 euro a piatto.

“Passeggiate resistenti” verso la Malga Lunga

Diciassette percorsi per una sola meta: sabato 10 maggio torna la terza edizione delle Passeggiate resistenti verso la Malga Lunga, iniziativa promossa dall’ANPI Bergamo. Lungo i sentieri partigiani, i partecipanti ricorderanno i luoghi della Resistenza camminando tra storia, natura e memoria. All’arrivo sarà visibile per la prima volta la frase di Italo Calvino “La Resistenza rappresentò la fusione tra paesaggio e persone”, parte del nuovo allestimento museale. Ad accogliere i camminatori un punto ristoro e l’esibizione musicale di Andrea Polini e del coro Note di Bivacco. Iscrizioni su www.anpibergamo.it.

Brescia a tutta bici

Brescia celebra la Giornata della Bici con una domenica a pedali. Dalle 9 alle 18 dell’11 maggio, il centro storico resterà chiuso al traffico privato in occasione della Domenica Ecologica. L'iniziativa fa parte di Blu in Bici, evento che promuove la mobilità sostenibile. Attivo il Biglietto Unico, valido tutto il giorno su bus, metro e servizi extraurbani. Il centro sarà interdetto ai veicoli nell’area compresa tra via Spalto San Marco, via dei Mille e piazzale Arnaldo. Sabato sera la Loggia si illuminerà di blu. Info su trasporti e biglietti su www.bresciamobilita.it

Magia al Castello di Padernello

Sabato 10 e domenica 11 maggio 2025, il Castello di Padernello (Borgo San Giacomo, BS) si trasforma in un mondo incantato ispirato a Harry Potter con “Il Segreto di Sirius”, evento tra gioco di ruolo dal vivo ed escape room. Un’avventura interattiva di 90 minuti porterà grandi e piccoli tra misteri, enigmi e magie, alla ricerca di un antico artefatto creato da Sirius Black. I partecipanti, divisi nelle Case di Hogwarts, saranno guidati da attori in costume. Sessioni differenziate per famiglie e adulti. Prenotazione obbligatoria: info@ludiluna.it / 366.3430683. Info: www.castellodipadernello.it.

Benessere e natura a Villa del Grumello

Domenica 11 maggio 2025 dalle 8 del mattino, Villa del Grumello (via Bignanico, Como) accoglie la nuova edizione di “Coltiviamo l’energia”, una giornata gratuita dedicata al benessere e alla connessione con la natura. In programma yoga all’alba con Massimo Lozzi, incontri con coach e sessioni di Raja Yoga, Mindfulness e Qi Gong con il M° Roberto D’Agostino. Alle 15.30 spazio alla scrittura ecologica, e dalle 17 musica e aperitivo vegano nel parco fiorito. Attività gratuite per gli under 25 e ospiti di Orticola. Prenotazioni: www.villadelgrumello.it. Ingresso pedonale da via Bignanico, Como.

FuoriOrticola a Villa Carlotta

Una passeggiata tra glicini, rose e camelie guidata dai giardinieri di Villa Carlotta a Tremezzo è in programma sabato 10 maggio 2025 alle 14.30. La villa inaugura la stagione di eventi con il Flowers Day Bio, appuntamento inserito nel circuito FuoriOrticola. La speciale visita guidata, inclusa nel biglietto d’ingresso, condurrà tra le spettacolari fioriture di maggio – dalle azalee alle ortensie – con approfondimenti sulla biodiversità e sul lavoro quotidiano del giardino storico. L’attività dura 90 minuti ed è aperta a tutti. Prenotazioni su www.villacarlotta.it. Villa Carlotta è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19.

Como svela i suoi tesori nascosti Un fine settimana all’insegna della scoperta a Como, con quattro visite guidate a luoghi solitamente chiusi al pubblico. Sabato 10 maggio si potrà esplorare l’Istituto Pessina e la chiesa di San Bartolomeo, salire sulla torre del Castel Baradello partendo dal Teatro Sociale, e visitare in notturna il bunker antiaereo della Croce Rossa. Domenica 11 maggio, apertura straordinaria per la Chiesetta dei Santi Cosma e Damiano, parte del complesso di Sant’Abbondio. I tour, organizzati da Slow Lake Como con varie realtà locali, offrono un’occasione unica per riscoprire la città attraverso storia, arte e memoria. Prenotazioni online su slowlakecomo.com.

Castello Baradello, Como

Al Museo del Violino la fantasia prende forma

È aperta al Museo del Violino di Cremona la XX edizione della Mostra internazionale di illustratori contemporanei, curata da Tapirulan. Il tema di quest’anno è “Voilà”: un invito a scoprire la meraviglia dell’illustrazione come gesto rivelatore, come un colpo di scena visivo. Novantacinque artisti danno vita a un’esposizione in tre sedi cittadine. L’ingresso è libero. Info su www.tapirulan.it.

Mercato Europeo a Cremona con i sapori dal mondo

Street food, birre artigianali e specialità tipiche in centro città. Torna a Cremona il tanto atteso Mercato Europeo, in programma da venerdì 9 a domenica 11 maggio 2025. Le vie del centro: corso Campi, corso Garibaldi e piazza Cittanova, ospiteranno un grande mercato a cielo aperto aperto dalle 10 alle 24, con proposte di enogastronomia e artigianato da tutta Europa e dal mondo.

Vanitas’ Market: il vintage ispirato agli abissi

Appuntamento con la moda e la creatività al Vanitas’ Market, in programma il 10 e 11 maggio 2025 ai Giardini Pubblici di piazza Roma. Oltre 45 espositori tra vintage, handmade e marchi emergenti si danno appuntamento per la 31ª edizione dell’evento, quest’anno intitolata “Into the Deep” e dedicata al fascino misterioso degli abissi marini. Il market sarà aperto dalle 10 alle 20. Info su www.vanitasonline.com.

Bellano in fiore: weekend tra gusto, natura e creatività

Bellano celebra la primavera con “I Fiori in Cucina”, evento dedicato ai fiori eduli e alla cultura floreale in programma dal 9 all’11 maggio 2025. Degustazioni, laboratori, show cooking, incontri e spettacoli animeranno il borgo lariano, premiato come Comune Fiorito. Tra i protagonisti lo chef Claudio Di Dio, il medico Marco Missaglia e l’esperta di galateo Barbara Ronchi della Rocca. Venerdì si apre con l’aperitivo floreale e lo spettacolo comico “Fiori di Testa”. Sabato, showcooking e musica con Ennio Cominetti. Domenica, spazio ai bambini con giochi sensoriali e creativi.

Bimbimbici 2025: l’11 maggio a Civate, Malgrate e Valmadrera

Domenica 11 maggio 2025 torna Bimbimbici, la pedalata gioiosa promossa da FIAB per educare i bambini alla mobilità dolce. L’iniziativa coinvolge le scuole primarie di Civate, Malgrate e Valmadrera e prevede un percorso sicuro di circa 8 km. Ritrovo alle 9:45 nel cortile della Scuola Primaria Aldo Moro di Malgrate; partenza alle 10:30, arrivo previsto per le 12:30 con merenda finale. La quota di partecipazione è di 3 euro, gratis per i bimbi trasportati. Obbligatoria la presenza di un adulto per ogni minore. In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata. Info: www.fiab-leccociclabile.it.

"Le nozze di Figaro" per “Andiamo a Teatro”

Ultimo appuntamento per la rassegna “Andiamo a Teatro” promossa dalla Parrocchia di S. Bernardo a Lodi. Sabato 10 maggio alle 21.15 il Salone Teatro (via Piacenza 60, Lodi) ospita la prima dello spettacolo "Le nozze di Figaro", portato in scena dalla compagnia lodigiana Il Pioppo. Tra gelosie, intrighi e colpi di scena, Figaro e Susanna cercano di sposarsi, ostacolati da un conte invadente, una Contessa gelosa, un giudice balbuziente e altri esilaranti personaggi. Quindici interpreti in abiti settecenteschi daranno vita a una commedia brillante e movimentata, ispirata al celebre testo di Beaumarchais. Biglietto intero 10 euro.

Laus Open Games 2025: sport e inclusione a Lodi

Dal 9 all’11 maggio il Centro sportivo Capra e il Palacastellotti di Lodi ospitano la 19ª edizione dei Laus Open Games, manifestazione dedicata allo sport unificato con gare Special Olympics regionali e interregionali. Atletica, triathlon, beach volley, badminton, ginnastica artistica e ritmica vedranno protagonisti atleti con e senza disabilità intellettiva. In programma anche il Villaggio Olimpico con la prova “Lo sport unificato”, aperta a tutti per sperimentare l’inclusione in prima persona. L’evento, parte del progetto Cuori Olimpici, celebra lo sport come strumento di crescita e partecipazione. Ingresso libero. Info qui.

Andrea Mariconti nei luoghi simbolo della città

S’intitola “Atlas Abda” la mostra diffusa dell’artista lodigiano Andrea Mariconti, visitabile a Lodi dal 10 maggio al 29 giugno 2025. L’esposizione, curata da Beltrami e Torre, si sviluppa in spazi ricchi di storia come la Biblioteca Laudense, Santa Chiara Nuova, il Museo della Stampa e l’Ospedale Maggiore. Sculture in bronzo e pitture realizzate con materiali naturali come rame e carbone raccontano una ricerca profonda sulla materia. L’inaugurazione, con performance, è in programma sabato 10 maggio alle ore 20 a Santa Chiara Nuova.

Ai Giardini della Villa Reale si gioca

In occasione di Ville Aperte in Brianza, il 10 maggio nei Giardini della Villa Reale di Monza si potrà partecipare alla prima avventura interattiva tratta dal libro-gioco Avventure in Brianza, edito da Demoela. L’evento si svolge dalle 14:30 alle 16 con ingressi ogni 15 minuti. Famiglie, coppie e gruppi saranno guidati tra laghetti e tempietti neoclassici alla ricerca di enigmi nascosti, accompagnati dagli autori. L’esperienza dura circa 40 minuti e si basa sull’osservazione di dettagli reali per svelare un codice segreto. Per partecipare è necessario acquistare il libro, disponibile in loco. Prenotazione consigliata. Accesso da Cascina Bastia.

Monza Visionaria alla Reggia e in città

Fino al 15 maggio, la Villa Reale di Monza e diversi luoghi della città si accendono con Monza Visionaria, il festival diffuso firmato Musicamorfosi. Musica jazz e classica si intrecciano a performance immersive, fiabe sonore, giochi di luce e danza, trasformando gli spazi in scenari incantati. Il 9 e 10 maggio, i celebri Notturni invaderanno il Roseto Niso Fumagalli con spettacoli in simultanea, musica dal vivo e installazioni luminose da esplorare liberamente. L’edizione 2025 è dedicata al tema L’estasi dell’oro. Info, programma e biglietti su musicamorfosi.it. Villa Reale, Viale Brianza 2, Monza.

Al Belvedere Saul Leiter

Il Belvedere della Reggia di Monza ospita Saul Leiter. Una finestra punteggiata di gocce di pioggia, prima grande retrospettiva italiana dedicata al celebre fotografo e pittore. Curata da Anne Morin, la mostra presenta 126 fotografie in bianco e nero, 40 a colori, 42 dipinti, materiali d’archivio e un documentario. Organizzata da Vertigo Syndrome, l'esposizione è accompagnata da un ricco calendario di eventi collaterali: workshop, conferenze e laboratori per bambini. Il primo incontro è previsto sabato 10 maggio alle 16.00 con Roberto Mutti, storico della fotografia, che approfondirà il legame tra Saul Leiter e la New York School. L’ingresso agli eventi è gratuito con il biglietto della mostra o acquistabile singolarmente a 5 euro. Prenotazioni via mail: info@saulleiter.it. Fino al luglio 2025.

Festa del Riso alla Pilota DeCo 2025 a Castel d'Ario

A Castel d'Ario torna la Festa del Riso alla Pilota DeCo, in programma dal 9 al 25 maggio 2025 nell’area feste della zona Castello. Ogni sera, dalle 19.30 (e la domenica anche a pranzo), gli stand gastronomici propongono il celebre riso alla pilota, con Vialone Nano e salamella. Tra i tavoli e le risate, non manca la musica dal vivo: venerdì 9 maggio suona la Diapason Band con un tributo a Vasco Rossi, sabato 10 i Mascalzoni Latini portano ritmo e allegria, mentre domenica 11 si canta con Ma Noi No e il loro omaggio ai Nomadi. Completano il programma visite al Museo del Riso, concerti e serate danzanti. Info: Pro Loco Castel d'Ario, 388 9360005.

“Centro in Festa”

Tutto pronto per l’edizione 2025 di “Centro in Festa”, in programma sabato 10 maggio dalle 10 a mezzanotte nel centro storico di Mantova. La manifestazione, promossa dal Comune con Fondazione Artioli e le associazioni di categoria, trasformerà la città in un grande palcoscenico. Il tema di quest’anno è “Il viaggio”, con installazioni artistiche, laboratori creativi, spettacoli itineranti e musica live per tutte le età. Un’occasione per riscoprire la bellezza del centro urbano e sostenere le attività locali.

Il Volo canta a Palazzo Te

Palazzo Te accoglie sabato 10 e domenica 11 maggio lo spettacolo “Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo”, terza edizione del grande show di Il Volo, registrato per la prima serata di Canale 5. Per la prima volta l’evento si sposta da Verona a Mantova, città scelta per la sua bellezza e valore culturale. Sul palco, accanto a Piero, Ignazio e Gianluca, saliranno grandi nomi come Morandi, Mannoia, Venditti, Noemi, Ranieri, Biondi, Amoroso e tanti altri. I concerti rappresentano le uniche date italiane del trio nel 2025. Biglietti disponibili su Ticketone.

Mercatino del Libro Usato della Biblioteca Baratta

Gli amanti della lettura hanno un appuntamento da non perdere sabato 10 maggio con il Mercatino del Libro Usato organizzato dall’Associazione BibliOfficina nel cortile della Biblioteca Baratta di Mantova (Corso Garibaldi 88). L’iniziativa, aperta dalle 9 alle 18, è l’occasione ideale per trovare testi introvabili o dare nuova vita ai propri libri. Per informazioni: barattapiu@comune.mantova.it o 0376 352711.

Le opere di Padre Costantino Ruggeri al Museo Diocesano

Dal 10 al 25 maggio 2025, il Museo Diocesano di Pavia (Piazza del Duomo) ospita “La cura dell’uomo”, una mostra curata da Filippo Moretti e Giosuè Allegrini. L’esposizione prosegue idealmente il percorso avviato con “L’epoca fragile?” e affronta, in cinque tappe, il tema della cura: del corpo, dell’anima, dell’altro, del mondo e dell’arte. Un vero laboratorio di pensiero condiviso, con oltre quaranta opere di artisti di rilievo internazionale, tra cui Banksy, De Chirico, Paladino, Guttuso, Ai Weiwei e altri. In questo contesto, le creazioni di Padre Costantino Ruggeri dialogano con i temi della mostra, restituendo uno sguardo profondo e spirituale sulla fragilità e sulla bellezza dell’essere umano. L’inaugurazione è in programma sabato 10 maggio alle ore 17. Domenica, la mostra sarà aperta nei seguenti orari: 10.00-12.00 e 14.30-18.30. Info: www.fondazionefratesole.org

Festa della Mamma al Villaggio dei Fiori Springmania

Sabato 10 e domenica 11 maggio 2025, PuraVida Farm di San Martino Siccomario (PV) celebra le mamme con due giornate di giochi, fiori e laboratori creativi. All'interno del Villaggio dei Fiori Springmania, bambini e famiglie potranno realizzare regali personalizzati, partecipare alla caccia alle uova e divertirsi tra trattorini, bumper boat, marshmallow e aree picnic. In omaggio fiori per tutte le mamme. Ingresso su prenotazione online su Eventfy. Info: www.puravidafarm.it.

Melloblocco 2025, il raduno del bouldering in Val Masino

Dal 7 al 10 maggio 2025 torna il Melloblocco, il più grande raduno internazionale di arrampicata boulder, immerso tra le pareti granitiche della Val Masino e della Val di Mello. Un appuntamento imperdibile per climber di ogni livello, che potranno sfidarsi e condividere la passione per l’outdoor in uno scenario naturale unico. Le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale www.melloblocco.it al costo di 20 euro, comprensivo di gadget e servizi. Il villaggio evento accoglierà gli iscritti con mappa, T-shirt e la storica “borsa Melloblocco”, disponibile per i primi 2500 partecipanti. Info qui.

Valchiavenna Gravel Escape 2025: pedalate tra Italia e Svizzera senza cronometro

Il 10 e 11 maggio torna a Chiavenna la Valchiavenna Gravel Escape, un evento ciclistico non competitivo tra sterrati e paesaggi mozzafiato. Partenza e arrivo da Piazza Bertacchi per un weekend su due ruote tra amici, con percorsi gravel, MTB o e-bike da 50, 80 e 100 km. Le tracce, inviate via mail due giorni prima, sveleranno un itinerario tra Italia e Svizzera, tra cui l'antico castagneto della Bregaglia. Sabato apertura villaggio, domenica la pedalata vera e propria, con partenza libera dalle 8:30. Welcome bag per i primi 200 iscritti su gravelescape.it. Info: Infopoint Chiavenna, tel. 0343 37485.

"Chopin non va alla guerra" al Teatro Sociale

Domenica 11 maggio 2025 alle 17:00 al Teatro Sociale di Sondrio va in scena l'ultimo concerto della 62ª Stagione musicale, proposto dall'Orchestra Antonio Vivaldi e "Amici della Musica". Il programma si apre con la prima esecuzione assoluta di "Chopin non va alla guerra", brano del M° Lorenzo Della Fonte che trasporta in musica il suo romanzo omonimo, raccontando la storia di un giovane tenente durante la Prima Guerra Mondiale. La seconda parte del concerto sarà dedicata a Igor Stravinskij, con l’esecuzione semi-scenica del balletto "L’histoire du soldat", che vedrà l'attore Marco Del Nero come voce recitante. Il concerto si inserisce nel progetto “Valtellina Olimpica”, finanziato da Regione Lombardia e Provincia di Sondrio.

EcoRun 2025: strade chiuse e tanti eventi

Domenica 11 maggio 2025 si svolgerà la sesta edizione di EcoRun a Varese, un evento che vedrà 1500 partecipanti nelle quattro gare podistiche, con strade del centro storico chiuse al traffico. Le gare competitive, tra cui la Half Marathon e la Varese Ten, si affiancano a percorsi non competitivi come la Happy Ten e la Happy Five, quest'ultima incentrata sulla sensibilizzazione ambientale con il plogging. Sabato 10 maggio, lo Sport Village in piazza Monte Grappa aprirà il weekend con attività sportive e nuove discipline come il padel e il pickleball. Tra gli eventi collaterali, la Fiera del libro e il tour in bicicletta “I sentieri dell’acqua”. Le strade resteranno chiuse dalle 8 alle 12 per garantire la sicurezza degli atleti. Info qui.

Saronno celebra il bel canto

Sabato 10 maggio 2025, Saronno chiude in grande stile la quarta edizione del Concorso Internazionale di Canto Lirico "Giuditta Pasta". Alle 10, al Teatro Giuditta Pasta, si terranno le ultime audizioni aperte al pubblico, mentre in serata, alle 21, il teatro ospiterà la finale-concerto lirico sinfonico con i finalisti accompagnati dall’Italian Academy Orchestra diretta dal M° Stefano Nigro. Ingresso gratuito su prenotazione. Il concorso è un tributo al celebre soprano saronnese e un’importante vetrina per giovani talenti della lirica. Teatro Giuditta Pasta, via I Maggio 1, Saronno.

Weekend tra fossili e scoperte al Museo di Besano

Due giornate ricche di appuntamenti attendono il pubblico al Museo Civico dei Fossili di Besano (VA), sabato 10 e domenica 11 maggio. Si comincia sabato alle ore 15:00 con una conferenza con Cristina Lombardo dell’Università di Milano, dedicata alla figura di Antonio Stoppani, pioniere della paleontologia italiana. A seguire, visita speciale tra i reperti del museo insieme alla studiosa e al conservatore Fabio Bona.Il museo ospita una straordinaria collezione di fossili provenienti dal Monte San Giorgio, sito Unesco Patrimonio dell'Umanità. Un viaggio nel tempo lungo 240 milioni di anni, tra le acque tropicali del Triassico che ospitavano ammoniti, pesci e rettili marini. Tra questi, l’imponente Besanosaurus, un ittiosauro di quasi 6 metri con un embrione visibile nell’addome. Domenica 11 maggio il museo sarà aperto dalle 10:30 alle 17:30, con visite guidate alle 10:30 e alle 15:00, ideali per scoprire i tesori nascosti del Triassico. Prenotazioni online per la conferenza qui. Info e dettagli su: www.museodibesano.it e www.archeologistics.it