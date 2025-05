Artigiano in Fiera, il debutto di Anteprima d'Estate: cinque giorni tra artigianato, sapori e profumi

Milano, 29 maggio 2025 – "Questa fiera nasce già fortunata perché Artigiano in Fiera di dicembre è la più importante del mondo e il format di Anteprima d'Estate è la seconda grande manifestazione internazionale". Lo ha detto Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi. Gestione Fiere Spa, durante l'inaugurazione della prima edizione Anteprima d'estate, la versione primaverile dell'Artigianato in Fiera, appuntamento milanese di inizio dicembre. Vetrina di un artigianato d'eccellenza che valorizza la persona e il suo saper fare, la manifestazione si svolge nei padiglioni di Fiera Milano Rho fino al 2 giugno (tutti i giorni dalle 10 alle 22.30).

"L'edizione primaverile nasce dall'idea di dare continuità al rapporto tra i nostri artigiani e il nostro pubblico - afferma Intiglietta - l'occasione dell'anteprima d'estate raggiunge due obiettivi: un contesto diverso di produzione e un'opportunità, infatti degli 830 artigiani presenti 200 sono nuovi, è un'ottima occasione perchè anche le nuove realtà possano avere un loro palcoscenico dove comunicare e promuoversi".

A tagliare il nastro c'era anche Attilio Fontana, presidente della Lombardia. "Come Regione siamo vicini a tutte le attività produttive dalle grandi imprese fino al più piccolo artigiano". Sulla scelta della Calabria come padiglione in cui tagliare il nastro di apertura della mostra, il presidente della Lombardia ha sottolineato che "ci sono ottimi rapporti con tutte le regioni e sono contento che la Calabria abbia scelto questo evento per mostrare i propri prodotti".

Lo spazio espositivo della Regione Calabria è uno dei più grandi e ospita circa 100 imprese. L’offerta della regione spazia dai bijoux artigianali ai profumi per ambiente, passando per design, tessili per la casa, specialità enogastronomiche e cosmetici naturali, espressione della ricchezza e della qualità dell’artigianato locale calabrese.

''Siamo molto orgogliosi che si sia scelto lo spazio della Calabria per inaugurare la Anteprima d'estate. Siamo riconoscenti nei confronti dell'organizzazione di Artigiano in Fiera, manifestazione con la quale abbiamo consolidato un rapporto molto fecondo in questi anni. Finalmente la Calabria viene raccontata per le sue eccellenze non solo per i problemi, che pure ci sono e che ogni giorno siamo chiamati ad affrontare e a tentare di risolvere'', ha invece dichiarato Roberto Occhiuto, presidente regione Calabria.

Nel primo giorno di apertura, fin dalle dieci sono stati migliaia i visitatori che hanno raggiunto Fiera Milano Rho in auto, metropolitana e treno. "E una Fiera dei record nel quartiere dei record - ha dichiarato Roberto Foresti, vicedirettore generale di Fiera Milano - in questo momento nei padiglioni stiamo ospitando 6 manifestazioni contemporaneamente". "La cosa importante non è soltanto vendere, ma è trasmettere. Trasmettere la passione, la professionalità, la storia che da generazioni questo mestiere porta avanti - ha detto Cristina Baroni, presidente del comitato direttivo - Come nelle edizioni invernali centinaia di artigiani provenienti da tutte le parti del pianeta sono qui per portare non solo i loro prodotti, ma anche la loro cultura, le loro tradizioni, le loro esperienze".

Sapori di Anteprima d’Estate

Anteprima d’Estate è un’esperienza anche tra i sapori dall’Italia e dal mondo in 6 Grandi Piazze, ognuna legata da un fil rouge gastronomico animato da balli e musiche tradizionali. Nel padiglione 13 “Sapori Senza Confini” è un vero e proprio concentrato di specialità che attraversa l’Italia, l’Europa e il mondo. La vicina area “Paella, Fuoco e Fiesta” risuona di griglie ardenti e chitarre latine. Empanadas argentine sfidano paelle fumanti, mentre i panini tex-style abbondano di pulled pork e salsa affumicata. A rinfrescare, gelati tropicali battuti a mano. All’interno del padiglione 22 nell’area “Braci Esotiche & Fiamme Vive” le braci sfrigolano sotto tagli di carni argentine, pollo tandoori e tamales, mentre il profumo del caffè arabo intreccia note di cardamomo con la freschezza di birre artigianali per un’esperienza multisensoriale.

Nel padiglione 15 batte il “Cuore Italiano: Sole, Sapore, Passione” con un’accurata selezione di specialità regionali. Nello stesso padiglione l’area “Tesori del Sud: Gusto e Tradizione” è un tripudio di specialità gastronomiche dal Sud Italia: spaghetti all’assassina, bombette pugliesi, arancini siciliani, porchetta dei Nebrodi e arrosticini dell'Agro Pontino, a cui si affiancano numerose proposte dolci. Il viaggio gastronomico si chiude nell’area “Nord, Sud, Ovest, Est: un Viaggio Inaspettato”, dove il mondo è servito in tavola. Dai risotti veneti alle specialità romagnole, alla pizza campana, dalle specialità tunisine e cinesi a quelle iraniane, l’area è un concentrato di culture e sapori artigianali dal mondo.

In fiera è possibile assaggiare in “anteprima” il Panettone Marchesi di Bergamo: già vincitore dei premi Miglior Panettone della Lombardia 2015 e 2022 al Contest Panettone Day. Lo storico panificio, infatti, produrrà e presenterà anche Il Panettone Ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.