Tornano i concerti al tramonto sulle terrazze del Duomo: a Milano appuntamento con le “Serate d'incanto”

Milano, 19 maggio 2025 - Tornano le aperture serali delle Terrazze del Duomo, con accompagnamento musicale. A partire da mercoledì 4 giugno 2025 e, successivamente, il giovedì sera fino all’11 settembre 2025. Numerosi sono i musicisti che suoneranno per il pubblico, al tramonto, tra le guglie del Duomo fino al termine dell’estate. Per questo 2025, la Veneranda Fabbrica rafforza la preziosa collaborazione con il Conservatorio di Milano “Giuseppe Verdi”, con una specialissima novità nell’ambito della valorizzazione di giovani talenti.

Coinvolgimento dei giovani musicisti

Protagonisti di diversi appuntamenti della stagione saranno i giovani musicisti, impegnati ad affiancare affermati professionisti del panorama musicale milanese. Le undici classi di composizione del Conservatorio di Milano saranno rappresentate dai suoi studenti: accanto ai brani del classico repertorio, infatti, le serate saranno impreziosite da un brano originale appositamente composto per l’occasione, ideato per valorizzare gli strumenti musicali protagonisti del programma di ciascun accompagnamento. Una stagione unica per le Terrazze del Duomo, con un’autentica realizzazione dei talenti emergenti della città di Milano.

Fedele Confalonieri, presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, sottolinea: “Anche quest'anno, la Veneranda Fabbrica rinnova l'apprezzata iniziativa delle aperture serali delle Terrazze del Duomo al calar del sole. Un evento che attrae non soltanto i turisti che giungono a Milano da tutto il mondo, ma che vogliamo offrire soprattutto ai milanesi, con la possibilità di accedere alla Cattedrale nel momento più evocativo della giornata e di rivivere l'antica vocazione di questo luogo come punto di incontro nel cuore della città. L'emozione del crepuscolo tra le guglie si impreziosisce grazie a un accompagnamento musicale. Dopo l'esordio con il Quartetto della Veneranda Fabbrica, i successivi appuntamenti vedranno l'alternarsi di alcuni giovani talenti del Conservatorio 'Giuseppe Verdi' di Milano."

La collaborazione con il Conservatorio

Massimiliano Baggio, direttore del Conservatorio di Milano, aggiunge: “Una duplice occasione per i nostri talenti: questo rappresenta la rinnovata collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo. E non è solo il luogo - le Terrazze al tramonto - a fare la differenza per i nostri studenti. Lo è soprattutto l'occasione di esibirsi insieme a musicisti affermati nel panorama musicale milanese. E poi ci sono i nostri studenti di composizione, che proporranno i loro lavori in un contesto di assoluto prestigio. Portare la nostra musica nel cuore di Milano: è una missione che si rinnova, grazie alla nuova edizione di ‘Serate d'incanto’.”

Calendario degli eventi musicali

Le aperture serali delle Terrazze del Duomo al tramonto iniziano mercoledì 4 giugno alle ore 20.30 (ultimo biglietto alle ore 20.20; ultima salita alle ore 20.30) con il Quartetto della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, composto dai professori Andrea Pecolo (violino), Stefano Lo Re (violino), Matteo Amadasi (viola) e Alfredo Persichilli (violoncello), musicisti dell’Orchestra del Teatro alla Scala. In programma, il Quartetto per archi n. 1, op. 19 di Ferruccio Busoni (1866 - 1924) e un brano per quartetto d’archi composto per l’occasione da uno studente del Conservatorio. Si prosegue, dal 12 giugno, ogni giovedì sera – esclusa la data del 19 giugno – con un ricco palinsesto di appuntamenti musicali, il cui programma sarà reso disponibile sul sito ufficiale duomomilano.it in prossimità dei singoli eventi.