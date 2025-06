Milano, al via l'estate in Cascina Cuccagna: tutti gli eventi di sabato 7 e domenica 8 giugno

Milano, 5 giugno 2025 – Un mercato di illustratori, fumettisti e collezionisti di vinili, il teatro di FringeMi Festival, laboratori per tutti e presentazione di libri. Sabato 7 e domenica 8 giugno inizia l'estate in Cascina Cuccagna (via Privata Cuccagna 2) a Milano. La programmazione culturale a cura dell’Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna, giorno dopo giorno, trasforma Cascina Cuccagna, in un luogo vivo, partecipato e accessibile, dove il tempo libero si intreccia con la sostenibilità, la socialità e la cultura.

Nei cortili e negli spazi della cascina ci saranno il mercato agricolo, la rassegna di spettacoli teatrali e di Stand Up Comedy, le iniziative a favore del riuso, i talk tematici e gli incontri comunitari con laboratori per ogni età. Tutto ad ingresso libero.

La "Domenica bestiale" con l'edizione di sabato del 7 giugno apre con una novità: il format "Il sabato bestiale con i Distratti", a cura di Cascina Cuccagna e "I Distratti" in collaborazione con Uau Festival, è il primo festival di Bergamo dedicato all’illustrazione, nato nel 2016 da un’idea di Andrea Arnoldi e cresciuto fino a diventare un punto di riferimento per autori, workshop, performance e sperimentazioni tra segno, musica e narrazione visiva. Dalle ore 16 alle 22, illustratori e fumettisti danno vita a un mercato di banchi espositivi con tavole originali, stampe, serigrafie, sketch-book, magazine, fanzine, fumetti, illustrazioni e albi illustrati. Accanto, tanti i banchi di vinili che spaziano dal jazz al funk, dal rock psichedelico alle colonne sonore dimenticate, curati da collezionisti appassionati e selezionatori musicali. L'appuntamento si rinnova anche sabato 12 luglio, 13 settembre e 11 ottobre 2025.

A seguire dalle 16.30 alle 18 la presentazione del libro "Panni al sole e al vento. Storia dei lavandai milanesi", di Claudio De Biagi, a cura di Cooperativa Cuccagna. Il libro narra la storia dei lavandai milanesi e di questo antico mestiere. Attraverso ricerche d’archivio su mappe e antichi documenti, consultando libri e giornali d’epoca, raccogliendo racconti e testimonianze, è stato possibile dare testimonianza della storia dei lavandai e delle lavandaie, presenti da tempo immemorabile nel territorio milanese.

Completa la giornata il teatro di FringeMi Festival con un doppio appuntamento: lo spettacolo per bambini dai 10 anni "Quando diventerò piccolo", di e con Sergio Beercock, e il monologo per adulti "Agrumi", a cura e con la partecipazione di Claudia de Candia, e la regia di Umberto Terruso, una riflessione ironica e tagliente sulla maternità e su ciò che smuove, dentro e fuori.

Domenica 8 giugno prende il via l’estate nel Nuovo Vicolo Cuccagna che, da luogo abbandonato esterno alla cascina, dopo la riqualificazione iniziata un anno fa è diventato uno spazio vissuto. Nel nuovo vicolo sono previste attività per i più piccoli come gli spettacoli di burattini. Ma non solo. Ci saranno anche i laboratori dedicati al verde, alla pittura e alla falegnameria, e in chiusura la proiezione dalle ore 21 alle 23 del film "Settembre", scritto e diretto da Giulia Steigerwalt, selezionato da Milano Film Fest.

Sarà possibile visitare la mostra "Los hijos que renacen del Caribe – I figli che rinascono dai Caraibi" cura di Leyre Gabriela Ortiz Ortega. Crescere in Venezuela significa affrontare ogni giorno l’incertezza. Ma anche in mezzo alle difficoltà, nasce qualcosa di potente: la creatività. Questa mostra parla proprio di questo, di come, attraverso l’arte, la moda, la fotografia e l’immagine, giovani venezuelani trasformano i limiti in possibilità. È un atto di resistenza, un modo per ritrovare la propria identità. .

La domenica comunitaria, come ogni mese, è ricca di attività per grandi e piccoli che si svolgono nei diversi spazi di Cascina Cuccagna, dalle 10 alle 21. Tra gli appuntamenti di questo fine settimana: Fare la maglia in compagnia, il Gioco dell’Oca Fotografico, Tokatè, Contakids”, “Laboratorio di acquerello, Bombe di semi!, la presentazione del libro “Cicerone al Sud”, un racconto che intreccia storia e letteratura, a cura del Gruppo Archeologico Ambrosiano e dell’Associazione Cooperativa Cuccagna.

La giornata si chiude con un invito alla convivialità e "La Tavolata Bestiale" si mangia tutti insieme allo stesso tavolo, tra nuovi e vecchi amici.