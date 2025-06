Giannasi, festa anni ‘80 a Milano: quando, dove e il programma

Milano, 11 giugno 2025 – Pronti a fare festa? Sabato 14 giugno in piazza Bruno Buozzi torna ‘Gianni ‘80’, la sagra più ruspante di Milano dedicata al cibo e alla cultura milanese degli anni ‘80. Ecco tutte le informazioni e il programma dettagliato della giornata.

Milano degli anni Ottanta

Per il quarto anno consecutivo Giannasi, l’iconico chiosco di pollo allo spiedo fondato nel 1967, invita tutti i milanesi a partire per un viaggio indimenticabile nel cuore della Milano più iconica di sempre: la Milano degli anni Ottanta.

Sabato 14 giugno, piazza Bruno Buozzi si trasformerà nel palcoscenico della quarta edizione della sagra organizzata da Giannasi, che con il supporto creativo di Alma Agency, quest’anno celebra il decennio più spensierato, visionario ed emblematico della storia milanese.

L'obiettivo è rievocare, per chi c’era, i ricordi di un'epoca luccicante e mostrare alle nuove generazioni, che l'hanno conosciuta solo attraverso i racconti dei genitori, il fenomeno culturale dei paninari, la moda dei grandi stilisti, la musica, che continua a far ballare anche le nuove generazioni, e l'energia contagiosa di quegli anni.

La sagra dei mitici 'Gianni '80'

Menù tipici

Dalle 11 alle 22, la piazza vivrà una giornata di puro revival, riportando in vita lo spirito di grande entusiasmo della “Milano da bere”.

Per tutti i visitatori sarà possibile pranzare e cenare nei tavoli allestiti in piazza, gustando i sapori autentici della tradizione milanese e lombarda. Il menù proporrà piatti tipici come il risotto allo zafferano, i casoncelli, il riso al salto, lonza tonnata, la cotoletta, i mondeghili e la polenta fritta. Non mancherà, inoltre, una selezione di piatti tipici che hanno segnato quel decennio oltre che le specialità del chiosco.

Il programma

Milano, e la cultura che la città sa esprimere, saranno al centro delle attività di intrattenimento della sagra. La prima parte della giornata sarà dedicata alle famiglie e a ospiti di tutte le età, mentre la seconda sarà un’occasione speciale per i giovani che oggi vogliono vivere una vera serata anni ‘80.

Il programma, in particolare, prevede: