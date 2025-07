Finale Isola dei Famosi 2025, Cristina Plevani vincitrice? Il Comune di Iseo lancia l’appello ai suoi cittadini

Iseo (Brescia), 1 luglio 2025 – Il conto alla rovescia è partito: domani, mercoledì 2 luglio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la finale dell’Isola dei Famosi 2025. In gioco sono rimasti quattro naufraghi e il quinto si deciderà all’inizio dell’ultima puntata. Un posto sicuro lo hanno ottenuto Cristina Plevani, Loredana Cannata, Mario Adinlfi e Omar Fantini. In nomination ci sono, invece, Jey Lillo e Teresanna Pugliese: chi vincerà al televoto sarà il quinto finalista ufficiale della 19esima edizione del reality show, condotto da Veronica Gentili, affiancata dall’opinionista Simona Ventura.

Domani sera, i finalisti dovranno affrontare alcune prove individuali che li costringeranno ad andare oltre i propri limiti. Per ognuno di loro, inoltre, sono attese grandi sorprese e profonde emozioni. Per la prima volta, i concorrenti avranno la possibilità di vedere come sono realmente cambiati dopo due mesi sull’Isola. Una serie di televoti flash decreterà il vincitore. Chi sarà? Sui social i pronostici sono tantissimi. Nel frattempo, i profili ufficiali dei singoli concorrenti spiegano le modalità di voto e incitano i follower a dare la loro preferenza.

Cristina Plevani (Frame video Isola dei Famosi Canale 5)

Per Cristina Plevani è sceso in campo anche il Comune di Iseo che sui social ha invitato i propri cittadini a sostenere l’istruttrice di nuoto e fitness iseana, perché “sta affrontando con determinazione la sua avventura”.

Non solo, l’amministrazione comunale ha voluto ricordare l'impegno sociale che ha svolto la bagnina in tutti questi anni e al quale neppure stavolta si sottrae, perché “ha deciso di devolvere una parte del montepremi all’Associazione La Nuova Cordata”. Questa cooperativa sociale Onlus, come riporta sul proprio sito internet, si occupa di formazione all’autonomia per persone con disabilità e fa “assemblaggio di minuteria ed imbustazione con inserimento di lavoratori portatori di handicap”.

Il post del Comune di Iseo su Crsitina Plevani (Profilo Facebook)

Del resto, Cristina è davvero molto legata alla sua comunità, di cui parla sempre orgogliosamente e che, spesso, mostra anche in qualche scatto sul suo profilo Instagram. In occasione delle elezioni comunali 2024 l’ex vincitrice del Grande Fratello, aveva detto: “Iseo è la mia comfort zone, è l’essere in pace con me stessa. È la mia identità, sono io senza maschere, posso essere me stessa perché tutti sanno chi sono, da dove vengo e conoscono il mio passato”. E aveva poi ricordato una serie di luoghi a lei molto cari come Cremignane, Clusane, Pilzone.

Così, anche oggi, nonostante il ritorno in tv, la 53enne non dimentica le sue origini e il suo cuore. “Un gesto concreto di solidarietà che ci rende ancora più orgogliosi di lei”, ha aggiunto l’amministrazione comunale su Facebook.

Il post ha subito riscosso successo tra ‘mi piace’, commenti e condivisioni. E, in poco tempo, è anche diventato virale su Instagram. “Tutti con Cristina! Sono contenta della tua scelta di aiutare i ragazzi e le ragazze della Nuova Cordata”, si legge nei messaggi dei fan. E ancora: “Per me hai già vinto, ma arrivata a questo punto.... in bocca al lupo. Ti aspettiamo al bar del mattino”; “Manca sempre meno, comunque vada sei stata un a persona vera” e “Già solo arrivare in finale dimostra quanto vali: autenticità, forza e cuore. Comunque e andrà questa avventura, il tuo viaggio rimane già una vittoria”.

Intanto, le ultime ore in Honduras sembrano scorrere più veloci del solito tra pesca, ricerca di cocchi e tramonti sul mare. Ma soprattutto bilanci di questa esperienza. “Sto assaporando questa settimana come una chiusura, sto facendo il pieno di emozioni e sto cercando di elaborare il tutto”, ha detto Cristina.

E ha ammesso: “Strano a dirsi ma mi mancherete. Tornerò a casa con qualche scudo in meno, sarà difficile all’inizio”. Plevani non ha mai nascosto di aver costruito delle barriere nella sua vita per evitare di soffrire, ma quest’avventura sembra proprio averle fatto cambiare prospettiva. Ha aggiunto che il suo momento migliore è stato il compleanno, quando ha ricevuto in dono la polenta, mentre il più difficile deve ancora arrivare, ovvero il momento dei saluti. E pensare che, pochi giorni dopo l’arrivo sull’Isola, proprio lei aveva messo in chiaro le cose con i naufraghi dicendo: “Non ditemi ‘ti voglio bene’ perché tanto non è vero”.