Pavia: Notte rosa dei saldi il 5 luglio, negozi aperti fino a tardi

Pavia, 1 luglio 2025 – Sabato 5 luglio, dalle 21 alle 24, Pavia si accenderà con la Notte rosa dei saldi, in concomitanza con l’avvio dei saldi estivi. Il Comune aderisce alla possibilità offerta da Regione Lombardia di autorizzare, su base volontaria, l’apertura serale dei negozi fino a mezzanotte. L’iniziativa è finalizzata a promuovere il commercio locale e a valorizzare il centro cittadino come spazio vivo e attrattivo per residenti e visitatori. L’adesione all’apertura serale è a discrezione dei singoli esercizi commerciali e artigianali. Per sostenere e promuovere l’iniziativa, l’amministrazione civica metterà a disposizione una locandina ufficiale, che potrà essere richiesta dai commercianti all’indirizzo mail: comunicazione@comune.pv.it

Spazi e limiti in deroga

Notte dei saldi

Sono inoltre previste, su richiesta: autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico da parte delle attività, nel rispetto della sicurezza e della viabilità; deroghe ai limiti di emissione acustica per eventuali attività di intrattenimento musicale nei pubblici esercizi. La delibera, approvata dalla giunta comunale e dichiarata immediatamente eseguibile, intende offrire un’occasione concreta di rilancio per il tessuto economico locale, rafforzando il legame tra commercio e qualità urbana, offrendo la possibilità di fare acquisti quando il sole è ormai calato.