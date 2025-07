Mai Letti, ultimo incontro dedicato a Umberto Eco con Finazzer Flory

Ultimo incontro in Sala Lettura alla Biblioteca Nazionale Braidense domani alle 18.30, per “Mai Letti“, rassegna dedicata a Umberto Eco. Opera di riferimento di Giorgio de Chirico, “Le printemps de l’ingenieur“. Intervengono Angelo Crespi e Carlotta Eco. Letture teatrali di Massimiliano Finazzer Flory tratte da “De bibliotheca”, “Il nome della rosa”, “Apocalittici e integrati” e “Diario minimo”. "Amo le biblioteche perché è l’unico luogo in cui si può perdere e ritrovare un libro che non pensavi di aver perduto…Chi ama i libri sa che ogni libro è un omaggio a un altro per cui ringrazierò Umberto Eco e la sua biblioteca attraverso quella di Borges", dice Finazzer Flory.