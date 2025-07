Il magico mondo di Miyazaki per pianoforte solo

Desio, 1 luglio 2025 - Pianoforte solo e immagini, per un omaggio musicale e visivo alle atmosfere e alle colonne sonore dei film d'animazione di Hayao Miyazaki. Un concerto dai toni intimi e sognanti, che trasporterà dentro le musiche più amate di capolavori come "Il mio vicino Totoro", "Porco Rosso", "La città incantata", "Il castello errante di Howl" e "Il ragazzo e l'airone". È lo spettacolo che proporrà oggi alle 21.30 il talentuoso pianista Armando Illario sul palco di Parco Tittoni, il festival dell'estate desiana.

Omaggio a Miyazaki

Sotto il titolo "Omaggio a Miyazaki", si tratterà di un vero e proprio viaggio tra le immagini, i suoni e le canzoni delle storie d'animazione create dal maestro giapponese del celebre Studio Ghibli, premiato con l'Oscar anche lo scorso anno per il film "Il ragazzo e l'airone".

Armando Illario, già membro del gruppo Canto Antico specializzato nei repertori popolari del sud Italia, è musicista e compositore, suona il pianoforte, il clavicembalo e la fisarmonica, scrive per il teatro e per i musical. Biglietto d'ingresso 12 euro, in prevendita attraverso il circuito Mailticket.