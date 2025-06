Senstation Summer 2025, sport e divertimento protagonisti in Stazione Centrale a Milano: tutti gli eventi

Milano, 9 giugno 2025 – L’estate si prepara ad entrare nel vivo e a Milano lo fa anche con 'Senstation Summer', la rassegna di eventi sportivi promossa da Grandi Stazioni Retail. Il format, nato per animare Piazza Duca d'Aosta, con sport, intrattenimento e spettacolo, valorizza uno dei luoghi più centrali della città e si inserisce nel progetto di rigenerazione urbana e sociale di Grandi Stazioni Retail. L'area davanti alla Stazione Centrale di Milano si trasformerà così da semplice luogo di passaggio a vera destinazione: nella passata edizione ha accolto oltre 100.000 visitatori.

Kings League

Si parte mercoledì 18 giugno con la Kings League open challenge, il format ispirato al torneo di calcio più seguito sul web, ideato da Gerard Piqué e dallo streamer spagnolo Ibai Llanos. A Senstation Summer, Kings League Lottomatica.sport Italy offrirà a tutti la possibilità di entrare a far parte dei Tryouts di Kings League, le selezioni ufficiali dalle quali usciranno le squadre della stagione 25/26. Chiunque potrà mettersi alla prova con esercizi di abilità ispirati a quelli richiesti per entrare nella Lega, all'interno di un vero e proprio spettacolo live, fatto di sfide competitive tra giocatori e creator della Kings League. Il calendario sarà ricco di attività dalle 12 alle 21, pensate sia per gli aspiranti atleti sia per i più piccoli che vorranno divertirsi e mettersi in gioco.

LadySoccer

Sabato 21 giugno, Senstation ospiterà anche le ragazze di LadySoccer che animeranno il rettangolo da gioco con partite amichevoli di calcio femminile a 5, in collaborazione con adidas.

Campionati World Skate e Skate Italia

Dal 3 al 23 luglio sarà la volta di Hero Battle Cup che, dopo il grande successo di pubblico della scorsa edizione, ha scelto nuovamente Senstation Summer per l'edizione 2025 dei campionati mondiali World Skate e campionati italiani Skate Italia di Inline Freestyle. Piazza Duca D'Aosta ospiterà le qualificazioni e le finali dei mondiali con i 100 migliori skater di freestyle professionisti provenienti da Cina, Italia, Spagna, Giappone, India, Francia e altri 50 paesi, per uno spettacolo senza pari. Sei le competizioni (Classic, Slide, Speed, Jump, Battle, Pairs) con 1.200 tra atleti e accompagnatori con 11 finali dove i 20 migliori skaters del mondo si sfideranno per alzare la coppa.

MiMo-Milano Monza Motor Show

Infine, da martedì 24 a domenica 29 giugno, sarà presente un infopoint di MiMo-Milano Monza Motor Show. Lo staff dell'hospitality sarà a disposizione dei visitatori per raccontare e fornire tutte le informazioni sul festival motoristico in scena all'Autodromo nazionale di Monza dal 27 al 29 giugno.

Ingresso e orari

Ingresso gratuito

Giorni e orari di apertura:

Orari di apertura Kings League Open Challenge: dal 18 al 22 giugno dalle 12 alle 21.

Orari d’apertura Hero Battle Cup: dal 3 al 23 luglio dalle 8 alle 20.