Morgan a processo per stalking, stop alla giustizia riparativa: la ex Angela Schiatti si è ritirata dal programma

Lecco, 1 luglio 2025 – Niente giustizia riparativa e quindi neppure eventuale sconto di pena per Morgan, alla sbarra in tribunale a Lecco per stalking e diffamazione contro la sue ex.

Proprio la sua ex, la cantautrice di Merate di 36 anni Angelica Schiatti, che lui avrebbe tormentato con continui messaggi e telefonate per mesi tra il 2020 e il 2021, e che avrebbe pure infamato in una chat di gruppo, ha annunciato di essersi ritirata dal programma di giustizia riparativa, a cui aveva chiesto di aderire proprio il 52enne Marco Castoldi, in arte Morgan, con l'obiettivo, anche, di una possibile riduzione di pena in caso di condanna al termine del procedimento penale in cui è imputato. Lei del resto non ha mai nascosto di non credere nel tentativo di mediazione. Senza la disponibilità di entrambe le parti non può però concretizzarsi il tentativo di giustizia riparativa.

“Un'occasione persa”, commenta Morgan. La guerra legate tra i due ex innamorati quindi prosegue. Le posizioni restano distanti pure sull'eventuale risarcimento: Angelica reclama 150mila euro, Morgan alias Marco ne ha offerti invece solo 10mila, poi saliti a 15mila, dieci volte di meno. Una questione non di poco conto, poiché un risarcimento congruo potrebbe portare anche all'estinzione del reato di stalking. Il processo quindi almeno per adesso procede: si torna in aula il prossimo 9 settembre.

“Non sono pericoloso, dare a me dello stalker, è come dare del palestrato a David Bowie”, ribadisce intanto Morgan, che anzi punta il dito verso i giornalisti. “Sono vittima di un processo mediatico – le sue parole -. Ho subito danni umani e professionali gravissimi”. Nonostante ciò, prosegue, “conservo piena fiducia nell’autorità giudiziaria”. E conclude: “Solo l’aula di tribunale, con i suoi criteri di legalità e di prova, può ricondurre i fatti a un perimetro di razionalità e garantire che la vicenda sia valutata sulla base di elementi oggettivi, non di percezioni emotive o sensazionalistiche. Resto in attesa che il giudizio accerti definitivamente la realtà dei fatti”. Una vicenda che richiama le parole della Rumba degli amori perduti, una sua canzone del 2021: “Che brutta fine hai fatto fare al nostro amore, doveva andare diversamente invece di lasciarsi addolorati”.