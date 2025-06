Gabry Ponte e la “San Siro Dance”: lo stadio debutta come discoteca. Scaletta, come arrivare, mezzi notturni

Milano, 27 giugno 2025 – Sarà una prima assoluta. Il tempio del calcio lombardo, già abituato ad ospitare anche i big della musica con i grandi eventi pop-rock, venerdì 28 giugno 2025 per una sera diventa una maxi discoteca all’aperto. Merito di Gabry Ponte, dj e produttore italiano numero 3 al mondo per ascolti su Spotify, che sarà protagonista di San Siro Dance (con Rtl 102.5 come radio ufficiale). Un sogno, per gli amanti della musica dance ed elettronica e per chi ama ballare con le hit e i ritmi più conosciuti.

Gabry Ponte alla St.Jakoshalle di Basilea

Con oltre 17 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, è il terzo dj italiano al mondo su Spotify per ascolto. Nominato ai Grammy, vanta oltre 3 miliardi di stream globali. Nella sua carriera ha vinto tre dischi di diamante, 46 certificazioni platino e 26 oro.

Gabriele Ponte inizia la sua carriera nel 1998 quando produce “Blue (da ba dee)”, il singolo di debutto con gli Eiffel 65, che scala le classifiche mondiali e vende oltre 8 milioni di copie. Al singolo segue il primo album “Europop” che vende altri 4 milioni di copie. Nel 2000 l’artista vince gli European Music Awards come “Miglior Artista Italiano nel mondo”. Nel frattempo, comincia la sua carriera solista e i suoi primi singoli e remix compaiono da subito nelle classifiche europee. Nel 2014 entra nella classifica dei Top 100 DJ al numero 61. Nell’estate 2019 co-produce il successo europeo “Monster” (oltre 340 milioni di stream su Spotify) insieme al giovane produttore austriaco Lumix. Decolla una carriera con musica e numeri da capogiro.

A giugno 2022 esce il singolo di Gabry Ponte con LUM!X feat. Daddy DJ “We Could Be Together”, certificato oro in Italia, Olanda, Belgio e Francia, e nell’agosto dello stesso anno "I'm Good (Blue)" di David Guetta guadagna una nomination ai Grammy, facendo sì che "Blue" diventi la prima canzone della storia a ricevere due nomination ai Grammy come Best Dance/Electronic Recording.

Con oltre 4 milioni di utenti complessivi sulle piattaforme social/digital, Gabry appare nella prestigiosa classifica "Climax" che certifica i dj più seguiti al mondo. Nell'edizione 2024 della classifica Climax Gabry è salito dal numero 51 del 2023 al numero 42. Nel 2024 Gabry Ponte entra nella classifica ufficiale Top 101 Producers, per i dj produttori più ascoltati al mondo, redatta da 1001 Tracklist, alla posizione 56. Nel 2024 escono i singoli "Mockingbird" con Tiesto, Dimitri Vegas & Like Mike, "Save Me" con Steve Aoki e Kel e "Born To Love Ya" con Sean Paul e Natti Natasha. Gabry Ponte si è esibito oltre 150 volte in 13 Paesi facendo ballare oltre 1.500.000 persone. Nel 2024, Gabry Ponte ha celebrato 25 anni di carriera con un tour epico che ha infiammato le più grandi arene italiane (Unipol Forum Milano, Unipol Arena Bologna, Inalpi Arena Torino, Rock in Roma 2024) facendo registrare sold-out ovunque .

Schema della rete metropolitana di Milano

Il Comune di Milano ha stabilito un piano per la mobilità in occasione dei concerti a San Siro. Le metropolitane M1 e M5 sono potenziate e aperte fino a tarda notte anche il 28 giugno, in occasione della serata San Siro Dance di Gabry Ponte.

Chiude più tardi (ore 2) anche il parcheggio di corrispondenza di Lampugnano. Per l’andata e il ritorno sono consigliate le linee metropolitane M1 o M5 fino a Lotto o San Siro.

In alternativa, è possibile scendere alla stazione M1 di Lampugnano e prendere la navetta per lo stadio. La navetta parte da via Natta (vicino all'uscita del metrò) e arriva in via Achille angolo via Tesio (a pochi passi dallo stadio). Al concerto dai parcheggi di Lampugnano o Mi Stadio, e ritorno: è possibile usare i percorsi pedonali. Gli ingressi dello stadio, infatti, si raggiungono facilmente a piedi.

Tutte le stazioni ferroviarie e l’aeroporto di Linate sono collegate alla rete metropolitana. Gli aeroporti di Malpensa e Orio al Serio sono collegati a Milano con il Malpensa Express e diverse compagnie di bus. Per motivi di ordine pubblico, potrebbe essere chiuso il corridoio diretto per cambiare tra le linee M1 e M5 a Lotto. Per cambiare, uscite dai tornelli di una linea e rientrate da quelli dell’altra: vale lo stesso biglietto.

Atm Milano Rete notturna pubblica

A fine concerto, M1, M5 e il parcheggio di Lampugnano chiudono più tardi. M1: i treni restano in servizio anche dopo il normale orario di chiusura, ma solo dalla stazione di Lotto verso il capolinea di Sesto FS (non al contrario). L’ultimo treno da Lotto parte all’1 circa. M5: l’ultimo treno parte dal capolinea San Siro Stadio verso Bignami all’1 circa. Chiudono al solito orario le linee M2, M3, M4 e le tratte della M1 tra Rho e Lotto, tra Sesto e Bisceglie e la tratta da Sesto verso Rho. Dopo la chiusura delle metropolitane, i treni sono sostituiti dai bus notturni NM1, NM2, NM3 e NM4. Sul finire del concerto chiudono per motivi di ordine pubblico le stazioni M5 di Ippodromo e Segesta. Uscendo dallo stadio, dunque, bisogna indirizzarsi verso le stazioni M5 di San Siro Stadio e Lotto, oppure raggiungere a piedi la stazione M1 di Lotto in 15 minuti.

Atm consiglia di evitare la coda alle casse per il biglietto. A Milano è possibile entrare in metropolitana e salire su autobus, tram e filobus con una carta di credito, un bancomat, un telefono predisposto al pagamento o un orologio smart. Senza commissioni, si paga solo la tariffa più conveniente. Il biglietto pagato online vale solo sule linee ATM. Non vale sulle linee S e sui treni delle linee ferroviarie.

Sono servite da ascensori le stazioni vicine allo stadio (Lotto e San Siro Stadio). Per informazioni e assistenza per viaggi con carrozzina chiamate il nostro numero 02 48 607 607 e digitare il tasto 1.

In occasione dei concerti, cambia il servizio delle linee 16, 49, 64, Q78 e 80. Percorsi a questa pagina. Il tram 16 devia anche per la riqualificazione di piazza Cordusio. Per contattare il srvizio informazioni è possibile scrivere su account X: @atm_informa.