Streets for kids 2025, tutti gli eventi a Milano per i bambini e il ricordo di Momo

Milano, 8 maggio 2025 – La campagna Streets for Kids promossa da Clean Cities Campaign è un'iniziativa europea che mira a trasformare le strade urbane in luoghi più sicuri e vivibili per le bambine e i bambini. L'obiettivo è promuovere la mobilità attiva intorno alle scuole, incoraggiando la chiusura temporanea o permanente delle strade al traffico motorizzato durante gli orari di entrata e uscita scolastica. Attraverso azioni locali e la mobilitazione di genitori, insegnanti e amministratori, la campagna intende restituire lo spazio pubblico ai più piccoli, riducendo l'inquinamento atmosferico, il rumore e il rischio di collisioni stradali.

Fino a fine maggio migliaia di bambine e bambini, insieme ad associazioni ambientaliste, gruppi di genitori e personale scolastico di 18 paesi europei, scenderanno in strada con feste, girotondi e biciclettate. Solo in Italia sono previste oltre un centinaio di mobilitazioni, circa 500 in Europa.

A Milano 23 strade scolastiche car free

Strade a disposizione dei bambini, piazzale Bacone a Milano

Milano ha intrapreso la direzione corretta con la pedonalizzazione delle strade scolastiche. Con il programma Piazze aperte sono 14 quelle realizzate a fine 2024, a cui si aggiungono anche importanti interventi di allargamenti di marciapiedi in prossimità delle scuole, altri 5 interventi di pedonalizzazione già in fase di realizzazione per il 2025 e le 23 strade car free (in entrata/uscita da scuola). Ora però, come sottolinea la campagna Streets for kids, è necessario proseguire a ritmo serrato per rispondere il prima possibile alle istanze dei cittadini che dal basso si sono attivati per chiedere strade scolastiche.

Gli interventi di riduzione del traffico intorno alle scuole possono portare a benefici significativi in termini di miglioramento della qualità dell’aria. Lo dimostra una recente ricerca pubblicata sulla rivista Environmental Research realizzata a partire dai dati sulla concentrazione di NO2 raccolti durante la campagna “NO2, No Grazie!” svolta da Cittadini per l’aria nel febbraio 2023, che ha visto la partecipazione di migliaia di cittadini a Milano e Roma.

Streets for kids 2025 a Milano: tutti gli eventi

Attraversamenti sicuri in Viale Brianza a Milano (credit Lucio Luzo Lazzara Street for kids)

Anche Milano ha aderito a Street for kids con una serie di eventi. Venerdì 9 maggio, oltre 20 scuole della città si attivano con bike to school, colazioni condivise, feste in strada e laboratori creativi. Bambine, bambini, genitori e insegnanti scendono in strada per chiedere aria pulita, sicurezza, spazio per il gioco e quartieri più vivibili insieme ad associazioni, scuole e realtà civiche.

Dalle 7:30 alle 18:00, via Corridoni 34-36 e via Savaré ospiteranno una festa in strada per l'inaugurazione del nuovo spazio pedonale intorno alla scuola, con colorazione dell'asfalto, giochi all'aperto e ping-pong, culminando con la fase partecipativa di pittura delle "Piazze aperte", organizzata dall'Associazione genitori Corridoni e Cittadini per l'Aria.

Alle 7:30, in piazzale Marengo, i genitori della Scuola Germanica di Milano promuoveranno un "bike to school" per sensibilizzare sulla necessità di strade sicure per gli studenti. Contemporaneamente, dalle 7:30 alle 8:30, via Beroldo sarà teatro di una colazione condivisa in strada, con musica e danze, per celebrare il secondo anno della strada scolastica, coinvolgendo studenti della scuola Giorgi e del Liceo Carducci.

La mappa della Street for kids 2025 a Milano

Alle 8:00, diverse scuole parteciperanno alla giornata "Streets for Kids": la primaria Leonardo da Vinci in viale Argonne 35, la primaria Antonio Scarpa in via Clericetti 22, la scuola Elsa Morante e la scuola dell'infanzia Pini in via Pini 3, e la primaria Nolli Arquati in viale Romagna 18. In ciascuna sede, i bambini realizzeranno un "bike to school" e un girotondo per chiedere strade sicure, aria pulita, meno rumore e più spazi verdi. In piazza Leonardo da Vinci 2, alle 8:00, si terrà una speciale edizione della settimana di "pedibus" e "bike to school", con un grande girotondo sulle note della canzone "Milano Mia Milano", vincitrice del concorso creativo della scuola.

Sempre alle 8:00, via Colletta vedrà l'Istituto comprensivo Grossi unirsi alle azioni primaverili di "Streets for Kids" con il tradizionale "bike to school" del venerdì mattina. In via Gentilino, l'Associazione genitori Gentilino e Massa Marmocchi, in collaborazione con la Fondazione mobilità in città, organizzeranno un'azione di "bike to school" con musica e cartelli della campagna.

Dalle 9:30 alle 16:00, via Ricciarelli 12 ospiterà la seconda edizione di "Ricciarelli Strada Aperta", un intervento di pedonalizzazione temporanea e allestimento con specie vegetali, per permettere lo svolgimento di laboratori e attività per le classi della scuola "Cadorna", con l'obiettivo di creare una piazza scolastica permanente.

Alle 7:50, in piazza Prealpi e via Castellino da Castello, i genitori Circolari e Massa Marmocchi organizzeranno un "bike to school" in ricordo di Momo, bambino di 11 anni deceduto nel 2022 in un incidente stradale. Alle 8:00, in via Iseo e via Fabriano, l'Associazione genitori Don Orione promuoverà "bike to school" e "pedibus", colorando i marciapiedi con i gessetti. Alle 8:15, in via Livigno 6 e viale L. Bodio 22, la Massa Marmocchi Marie Curie parteciperà alla giornata con "bike to school" e girotondo. Infine, alle 8:00, in via Prestinari 20 e viale L. Bodio 22, la Massa Marmocchi Leopardi si unirà all'iniziativa con attività analoghe.

Street for kids, gli eventi in altre date

Street for kids: Festainstrada Rinnovata a Milano (Credit Marco Pittaluga Street for kids)

L'11 maggio, alle 15:00, via Palermo e via Verga ospiteranno la corsa e festa in strada "GPP Run 2025", organizzata dall'Associazione Scolastica GPP. Nello stesso giorno, dalle 10:00 alle 15:00, diverse zone della città, tra cui piazza Duca d’Aosta, saranno punti di partenza per una pedalata e picnic di fine anno scolastico al Parco Sempione, promossi da Massa Marmocchi e FIAB Milano Ciclobby nell’ambito di Bici Civica.

Il 17 maggio, alle 9:30, via Sacchini sarà teatro di una festa in strada nell’ambito del Forum della Partecipazione, con presentazione del progetto BEC2SCHOOL, del city ranking europeo delle strade scolastiche e laboratori per bambini e famiglie, organizzati da Fondazione mobilità in città ETS in collaborazione con diverse associazioni.

Infine, il 18 maggio, dalle 11:00 alle 16:00, via Beroldo ospiterà il Forum di Piazza Beroldo, un momento condiviso con il quartiere per discutere benefici, usi e funzioni della strada scolastica, con un picnic collettivo in strada, organizzato dal Patto di collaborazione di Via Beroldo. Tutti gli appuntamenti sono consultabili alla pagina dedicata italy.cleancitiescampaign.org/streets-for-kids-primavera-2025/