Sport, integrazione cultura: le leggende del calcio ecuadoriano in campo a Pero

Pero (Milano), 28 giugno 2025 – Le leggende del calcio ecuadoriano scendono in campo allo Sporting Club di via Papa Giovanni XXIII per una giornata all’insegna dello sport, dell’integrazione e della cultura. L’iniziativa è promossa dall’associazione culturale Italo-Ecuatoriana Aitecude. “Si tratta di un progetto nato con l’obiettivo di valorizzare le leggende del calcio ecuadoriano e di rafforzare il senso di appartenenza della nostra comunità in Europa attraverso lo sport”, ha spiegato il presidente dell’associazione, Christian Caputi.

L’evento si terrà domenica 29 giugno, a partire dalle 11, e prevede un torneo con la partecipazione di diverse squadre e di grandi nomi del calcio ecuatoriano: Máximo Orlando Banguera, Marcelo “Pepo” Morales, Marcelo Elizaga, Ariel Graziani, Juan Ignacio Triviño, Maicol Jackson Quiñónez, José Luis Perlaza, Paul Alexander Guevara, Marcos Mondaini, Gilson de Souza.

Durante la giornata ci saranno anche spettacoli di danza, musica, stand di gastronomia tipica e artigianato, oltre ad attività ludiche per bambini. Un’occasione di festa pensata per coinvolgere l’intera comunità, e non solo. La manifestazione è stata presentata presso l’Idolo di via Lorenteggio a Milano, alla presenza di Marcelo Elizaga, indimenticato portiere della nazionale ecuadoriana, Hjalmar Zambrano, ex centrocampista, e Marcelo “Pepo” Morales, figura carismatica del calcio nazionale, arrivati direttamente dall’Ecuador per condividere con il pubblico italiano questa esperienza unica. L’ingresso è gratuito, per permettere la massima partecipazione della comunità ecuatoriana e di tutti gli amanti del calcio.