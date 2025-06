Cosa fare nel weekend del 20, 21 e 22 giugno in Lombardia: la mappa degli eventi provincia per provincia

Milano, 20 giugno 2025 – Il solstizio d’estate porta in Lombardia un’ondata di eventi all’aria aperta, tra natura, musica e sapori locali. Il weekend del 21 giugno (il giorno più lungo dell’anno), è ricco di occasioni per godersi l’inizio ufficiale della bella stagione.

In Oltrepo Pavese si cammina tra i profumi della lavanda, con un aperitivo panoramico al tramonto. In provincia di Pavia si festeggiano i 45 anni della Sagra dello Spiedino, mentre a Brescia la storica Mille Miglia taglia il traguardo con una grande festa in piazza. Per chi ama la natura, è possibile perdersi bel primo labirinto di girasoli aperto al pubblico, perfetto per una passeggiata fotografica o semplicemente per rilassarsi immersi nel giallo dell’estate.

Non mancano i concerti, le rassegne cinematografiche sotto le stelle, gli appuntamenti sportivi e le feste di paese: una selezione di eventi per ogni gusto e per tutta la famiglia. Il tempo rema a favore, ma attenzione al caldo: secondo le previsioni meteo, in Lombardia l’afa sta per tornare.

Nel fine settimana del 20, 21 e 22 giugno 2025 Milano e dintorni si animano con un ricco programma di eventi: tra concerti, teatro all’aperto, sport, mindfulness e mantra, mercatini creativi. Ecco una selezione degli appuntamenti imperdibili per celebrare il giorno più lungo dell’anno e la Giornata Internazionale dello Yoga nel capoluogo lombardo: Cosa fare a Milano questo weekend: il 20, 21 e 22 giugno.

Barbascura X e Stefano Bollani protagonisti del secondo weekend di Lazzaretto Estate 2025

Prosegue a Bergamo la quinta edizione di Lazzaretto Estate, la rassegna promossa dal Comune con 16 serate di spettacolo fino al 27 luglio. Il secondo fine settimana vede protagonisti Barbascura X, venerdì 20 giugno alle 21.30, con Sono qui per Caos: uno show tra comicità irriverente e divulgazione scientifica, firmato dal “punk della divulgazione”. Domenica 22 giugno, sempre alle 21.30, salirà sul palco Stefano Bollani con il Piano Solo Tour 2025, concerto senza scaletta dove improvvisazione ed estro incontrano jazz, musica classica e canzone d’autore. Gli eventi si svolgono al Lazzaretto di Bergamo, in Piazzale Goisis, con apertura cancelli dalle ore 19, food & beverage disponibili, e biglietti a partire da 25 euro su lazzarettobergamo.it.

Notte Romatica a Lovere

Sabato 21 giugno 2025 torna a Lovere “La Notte Romantica”, evento nazionale promosso dal Club de “I Borghi più belli d’Italia” per celebrare il solstizio d’estate. Il borgo si anima con laboratori per bambini, concerti, showcooking con lo chef David Fiordigiglio e visite serali straordinarie alla Torre Civica e alla Basilica. Alle 21:30, l’accensione del progetto “Lovere, il Borgo della luce” segna il momento clou, seguita dal concerto tributo a Enzo Jannacci. Il centro storico e il lungolago saranno pedonalizzati dalle 21 alle 24 per garantire sicurezza e atmosfera. Maggiori dettagli e aggiornamenti sulla viabilità sono disponibili online. L’evento sarà annullato in caso di maltempo.

Comicon terza edizione

Dal 20 al 22 giugno 2025 torna COMICON Bergamo alla Fiera di Bergamo, con la sua terza edizione. Tre giorni di festival dedicati a fumetti, anime, videogiochi, serie tv, cosplay e cultura pop. L’evento propone incontri, esposizioni e attività per appassionati e professionisti del settore. Un appuntamento imperdibile per le community italiane e internazionali.

Apre il primo labirinto di girasoli

Sarà inaugurato il 21 giugno alle ore 17 alla Cooperativa Castel Cerreto di Treviglio il primo labirinto di girasoli ornamentali tra Milano e Bergamo. Un'esperienza immersiva per tutte le età, tra fiori alti e colorati, pensata per celebrare il solstizio d’estate in modo originale e sostenibile. La giornata proseguirà alle 20 con una passeggiata tra stelle e lucciole per bambini dai 5 ai 10 anni. Il labirinto sarà visitabile ogni weekend dalle 17 alle 21, quando i girasoli sono al massimo splendore. Previsto anche un bar ristoro con apericena a base di frutta biologica coltivata in loco. Ingresso a pagamento, senza prenotazione. Info: www.castelcerreto.com.

1000 Miglia 2025 e Festa della Musica: un finale unico il 21 giugno

Sabato 21 giugno la 1000 Miglia 2025 vivrà la sua giornata conclusiva, inedita e speciale per la coincidenza con la Festa della Musica. Le vetture storiche sfileranno fino a Viale Venezia senza sostare nel centro storico, per lasciare spazio agli eventi musicali in programma. L’arrivo è previsto intorno alle 12:00. In Piazza della Vittoria sarà allestito un palco dedicato alla musica, che accompagnerà l’arrivo delle auto con atmosfere in linea con lo spirito della storica corsa. Alle 18.30 la cerimonia di premiazione

Darfo Boario Terme, al via le visite guidate 2025

Domenica 22 giugno alle 9.30 parte da Montecchio il primo appuntamento delle visite guidate 2025 a Darfo Boario Terme. Un’occasione per scoprire storia, natura e paesaggi del territorio camminando tra borghi, siti Unesco, vigneti e antiche vie. La partecipazione è gratuita ma su iscrizione obbligatoria. Info e contatti su www.darfoboarioterme.net.

Kenro Izu e i luoghi sacri del mondo in mostra a Lonato del Garda

Fino al 31 agosto la Rocca di Lonato del Garda (Via Rocca, 2, Lonato del Garda, BS) ospita “Kenro Izu – Luoghi dell’anima”, una mostra che raccoglie 55 fotografie del celebre fotografo giapponese. Le opere raccontano un viaggio spirituale tra Tibet, Egitto, India e altri luoghi sacri, catturati con tecnica analogica e stampe pregiate. L’esposizione, curata da Filippo Maggia, si svolge nella Sala del Capitano del monumentale complesso della Fondazione Ugo Da Como. Orari: dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 18. Info e prenotazioni al sito della Fondazione.

Solstizio d’estate al Castel Baradello

Venerdì 20 giugno, il Castel Baradello di Como celebra la notte più breve dell’anno con un evento speciale tra leggende, visite guidate al tramonto e panorami mozzafiato. Nell’atmosfera suggestiva del Parco Spina Verde, spazio anche al gusto con pizza fritta napoletana e birre artigianali del birrificio "Wicked Tales". Partenze tour alle 19 o 20, con accesso pedonale da Piazza Camerlata. Costo: 20 euro. Info e iscrizioni su slowlakecomo.com.

Tramonto sul Lago di Como

Torna StraWoman

Sabato 21 giugno a Como torna StraWoman, la corsa-camminata non competitiva dedicata alle donne e aperta anche ai loro accompagnatori. Giunta alla 15ª edizione, è il più grande raduno femminile d’Italia, tra sport, musica e divertimento. La partenza è alle 21 da Piazza Cavour, con un percorso di 5 km tra le vie del centro storico e il lungolago. Non serve essere runner, basta entusiasmo e voglia di stare insieme.

Mike Stern chiude il Villa del Grumello Jazz Festival

Domenica 20 luglio il parco della Villa del Grumello a Como ospita uno degli eventi jazz più attesi dell’estate: il concerto della Mike Stern Band, guidata dal leggendario chitarrista statunitense. Con cinque nomination ai Grammy e una carriera che attraversa quattro decenni, Stern arriva sul lago con un ensemble d’eccezione: Jimmy Haslip al basso, Dennis Chambers alla batteria, Bob Franceschini al sax e Leni Stern alla voce e chitarra africana. Un viaggio sonoro tra fusion, rock, soul e jazz, in un contesto naturalistico unico. Dalle ore 20, aperitivo vista lago a cura di Pris Food&Events. Il concerto inizia alle 21. Biglietto: 30 euro. Info e prenotazioni su villadelgrumello.it. Accesso solo pedonale da via Bignanico. www.jazz.villadelgrumello.it.

Notte Romantica a Soncino

Sabato 21 giugno, dalle ore 18:00 all’1:00, il borgo di Soncino ospita La Notte Romantica, l’evento più suggestivo dell’estate. Organizzata dall’Associazione Commercianti e dal Comune con il patrocinio dei Borghi più belli d’Italia, la serata celebra il solstizio d’estate tra atmosfere incantate, spettacoli e tanto amore. Via Zanardi e Via Orefici saranno il cuore pulsante della manifestazione, animate da più di 100 espositori, tra artigiani, creativi e commercianti locali. Non mancheranno artisti di strada, punti musicali e ristoranti con menù a tema.

Vogalunga sul Po

Domenica 22 giugno torna la tradizionale Vogalunga sul Po, manifestazione non competitiva promossa dalle società canottieri rivierasche per celebrare l’attività remiera e l’amicizia sul fiume. Giunta alla 43ª edizione, quest’anno il percorso si svolgerà da Cremona a Isola Pescaroli, per circa 30 km. I partecipanti, soprattutto locali ma anche da fuori provincia, si preparano dopo la recente Vogalonga di Venezia. La partenza è prevista alle 9 sotto il ponte in ferro di Cremona, con arrivo stimato alle 12:30, seguito da un pranzo conviviale.

“Festival della Speranza”: giovani e Arcivescovo insieme per il futuro

Sabato 21 giugno Lecco ospita il “Festival della Speranza”, evento diffuso pensato per i giovani ambrosiani in vista del Giubileo a Roma e delle esperienze estive di servizio e missione. Dalle 17 piazze, vie e lungolago accoglieranno workshop, testimonianze, sport e animazione. Alle 21 l’Arcivescovo Delpini presiederà dal lago la preghiera di mandato ai ragazzi. Sul palco di piazza Garibaldi attesi, tra gli altri, don Claudio Burgio, don Mattia Ferrari e i giovani di Libera, ACLI e Sant’Egidio. Ad arricchire l’evento anche il “Violoncello del mare” e una festa musicale finale con i cori Shekinah ed Elikya.

Bonini e Valsecchi presentano il romanzo dei Badoni a Barzanò

Venerdì 20 giugno alle ore 21, alla Biblioteca di Barzanò (via Pirovano 5) in provincia di Lecco, Lorenzo Bonini e Paolo Valsecchi presentano Una casa di ferro e di vento, accompagnati da Marta Perego. Il libro, edito da Nord, racconta l’epopea della famiglia Badoni di Lecco, attraverso lo sguardo delle donne e la memoria di Marta, ultima erede. L’incontro è promosso dalla Commissione Cultura e Peregolibri nell’ambito del progetto Barzanò Città che legge. La biblioteca, recentemente rinnovata, sarà aperta anche negli spazi esterni. L’ingresso è libero.

Lodi. Solstizio d’estate

“Non chiamatela notte bianca” è lo slogan della serata speciale organizzata dal Comune di Lodi in collaborazione con le associazioni di categoria per celebrare, sabato 21 giugno 2025, l’arrivo dell’estate. Il centro storico si animerà con eventi culturali, musica e intrattenimento per tutti i gusti, trasformandosi in un palcoscenico a cielo aperto. Un modo originale e coinvolgente per lasciarsi contagiare dall’energia del solstizio estivo e dare il benvenuto alla stagione più attesa dell’anno.

Accordi in piazza

Concerto in piazza San Lorenzo dalle 21.30 di sabato. Per la rassegna "Accordi in piazza" di Lodi al Sole 2025, tutto pronto per l'esibizione dell'Atos Bassissi & Massimo Tagliata Quartet. Il concerto propone una rivisitazione moderna di alcuni tanghi della tradizione argentina, in un viaggio artistico fino ad arrivare al famoso Libertango di Astor Piazzolla. Un percorso in musica, da Parigi a Buenos Aires, senza trascurare alcune nuove composizioni dei due artisti che si esibiranno con fisarmonica e pianoforte. Insieme a loro Max Turone al contrabbasso e Roberto Rossi con batteria e percussioni.

“La Cultura in Tour” nell’Oltrepò Mantovano

Domenica 22 giugno, nell’ambito del progetto “La Cultura in Tour” nell’Oltrepò Mantovano, si terranno visite guidate gratuite al centro storico di Sustinente, nel borgo di Sacchetta. Le escursioni sono previste alle 10.30 e alle 15.00, offrendo un’occasione unica per scoprire le bellezze storiche e culturali di questa parte della Provincia di Mantova. L’iniziativa è promossa dal Consorzio Oltrepò Mantovano in collaborazione con i Comuni locali per valorizzare il territorio attraverso la cultura. La partecipazione richiede prenotazione, disponibile a questo link.

Le Quattro Stagioni nella Loggia

Nella suggestiva cornice della Loggia di Davide, all'interno dello splendido Palazzo Te di Mantova, sabato 21 giugno alle ore 19.30 va in scena un’esperienza musicale e poetica dedicata al ciclo del tempo e dell’esistenza. Un rito condiviso che intreccia suoni, parole e simboli della natura, celebrando il passaggio delle stagioni in armonia con gli elementi e i segni zodiacali. Protagonista assoluta sarà la celebre composizione Le Quattro Stagioni di Vivaldi, impreziosita dalle voci di quattro straordinarie soprano. Evento a pagamento, su prenotazione. Info via WhatsApp al 340 344 0881 o via mail a 4dteatro@gmail.com.

Pump Track di Valletta Valsecchi

Torna a Mantova per la seconda edizione di Ride 'N Fun. La manifestazione, in programma domenica 22 giugno dalla 9 alle 19 alla pista Pump Track di Valletta Valsecchi, nasce dall’iniziativa di alcuni giovani di R84 Factory Team, l’associazione sportiva dilettantistica della federazione Ciclistica Italiana della città. Al mattino sarà possibile provare il circuito con l’assistenza dei giovani di R84FT che spigheranno le tecniche e l’approccio. Al pomeriggio sono previste alcune prove come gare a tempo con la bici, salti in alto e altro. L’evento si concluderà con la musica del DJ Set e per tutta la giornata, nella zona, verde si troveranno stand dedicati al mondo del ciclismo e street food.

Monza Book Fest 2025

Domenica 22 giugno torna a Monza l’undicesima edizione del Monza Book Fest, festival letterario nel cuore della città, all’Arengario (piazza Roma, Monza). La giornata prevede incontri con scrittori, interviste e dibattiti su vari temi culturali. Stand di case editrici, librerie, associazioni e laboratori arricchiranno l’atmosfera. Il programma si apre alle 14 con letture e presentazioni, tra cui “L’aria che passa” di Roberta Castoldi e “La duchessa d’Angoulême” di Lisa Beneventi. Nel pomeriggio si susseguiranno dialoghi con autori come Beppe Convertini, Franco Mussida e Cochi Ponzoni. L’evento si concluderà con la presentazione del libro degli studenti e ospiti d’eccezione come Sylvie Lubamba.

“Gustiamoci Ronco”: sapori e solidarietà nella 18ª edizione

Sabato 21 giugno Ronco Briantino si trasforma in un itinerario del gusto con la nuova edizione di Gustiamoci Ronco, camminata enogastronomica con sei tappe tra piatti della tradizione e sapori genuini. L’evento, organizzato dalla Pro Loco con oltre 100 volontari, unisce buon cibo e solidarietà: il ricavato sarà destinato a progetti sociali. Gran finale alle 22.30 con il concerto di Ave Rico nel parco di via IV Novembre. Iscrizioni su www.gustiamocironco.it con due menu disponibili. Ai partecipanti sarà regalato un calice da degustazione.

Monza, AriAnteo Villa Reale: cinema sotto le stelle fino a settembre

Torna a Monza l’appuntamento estivo con AriAnteo Villa Reale, il cinema all’aperto ospitato nel Cortile del Liceo Artistico “Nanni Valentini”. La rassegna, attiva fino al 6 settembre, propone una programmazione varia e di qualità tra prime visioni, film europei e internazionali. Questo weekend: Le assaggiatrici il 20 giugno, Il maestro e Margherita in prima visione sabato 21, Follemente domenica 22. Proiezioni alle 21.45. Il prezzo speciale del biglietto è di 3,50 euro.

Sagra dello Spiedino: 45 anni di gusto e tradizione

Dal 20 al 22 giugno 2025 torna a Torre Beretti e Castellaro, in Lomellina, la storica Sagra dello Spiedino, giunta alla 45ª edizione. Protagonista assoluto è lo spiedino alla griglia, accompagnato da piatti rustici come ravioli di stufato, risotto con pasta di salame, coppa, trippa e polenta in tante varianti. Ogni sera dalle 19:30 stand gastronomici e musica dal vivo: venerdì si esibiranno Eli & Fabry, sabato serata “Veramente Show” con Vera Aloe e ospiti, domenica live di Carlo Andreoli. Domenica anche pranzo dalle 12:30. Ingresso libero. Info: pagina Facebook Pro Loco Torre Beretti e Castellaro.

Solstizio d’estate tra natura e scienza al Giardino Botanico di Pietra Corva

Sabato 21 e domenica 22 giugno, il Giardino Botanico di Pietra Corva a Romagnese (PV) celebra il solstizio d’estate con un fine settimana di eventi immersi nella natura. Situato nell’Appennino Ligure e noto per le sue oltre 1.200 specie montane da tutto il mondo, il giardino ospita laboratori per bambini, musica dal vivo e incontri con esperti. Si parte sabato alle 16 con “Biologi d’acqua” e si prosegue con fisarmonica al tramonto e una conferenza sui suoni della natura. Domenica, spazio a “Arte naturale” e a una lezione sull’acqua con Marco Cattaneo del National Geographic. Prenotazioni e dettagli su pietracorva.com.

Oltrepò Pavese, passeggiata tra i campi di lavanda con aperitivo panoramico

Sabato 21 giugno alle ore 17 e domenica 22 giugno alle 10 l’Associazione Calyx organizza un’escursione sensoriale tra i profumi e i colori della lavanda, sulle colline dell’Oltrepò Pavese. Dopo una camminata tra le vigne, si raggiungerà l’azienda agricola Torre Memoriola, nei pressi di Borgoratto Mormorolo. Qui si visiterà il lavandeto in fiore con spiegazioni guidate e vista mozzafiato sul borgo di Fortunago e sul castello di Stefanago. Al termine, aperitivo con prodotti locali. Il percorso è facile (4,5 km), ma richiede scarpe sportive e di ricambio. Prenotazione obbligatoria via mail a calyxturismo@gmail.com o WhatsApp ai numeri 3495567762 / 3475894890. Quota: 25 euro, 15 euro per bambini.

PontEstate 2025: al via la stagione di eventi a Ponte in Valtellina

Il Comune di Ponte in Valtellina (SO), in collaborazione con la Biblioteca, dà il via a PontEstate 2025, una rassegna di spettacoli e concerti che animerà l’intera stagione estiva. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 20 giugno alle ore 21, nel Cortile delle Prigioni, con lo spettacolo teatrale “Lidia – Storia di una masca”. Il calendario include anche diversi eventi inseriti nella rassegna “TraMonti d’Arte”, patrocinata dalla Comunità Montana di Sondrio, per un’estate tra cultura, musica e paesaggi valtellinesi.

Il Ciapél d’Oro compie 40 anni

Grande festa a Castione Andevenno (SO) per i 40 anni del Ciapél d’Oro, la storica sagra nata per valorizzare i vini della Valtellina e il lavoro dei piccoli produttori locali. Il via alle celebrazioni il 21 giugno con una Summer Fest tutta da ballare: DJ set di Enzino Fargetta e Julian Duca, special guest DJ Molella, musica e street food al Polifunzionale. Dal 3 al 6 luglio, spazio alla tradizione con degustazioni di vini, piatti tipici e ricette locali. In programma anche concerti Ambriajazz, tour in e-bike, trekking tra i vigneti e la celebre “Corsa Tra Vigne e Crap”. In parallelo si svolge il concorso dei vini valtellinesi non etichettati, riservato ai produttori delle Comunità Montane di Tirano, Sondrio e Morbegno. Info qui.

Nasce “I Dialoghi del Sacro Monte” con Cacciari, Botta e Greco

Una giornata tra filosofia, architettura e cultura per riscoprire il senso profondo del dialogo. Filosofi, architetti, scienziati e attivisti si ritrovano il 21 giugno 2025 alla Casa Museo Pogliaghi per la prima edizione de I Dialoghi del Sacro Monte. Un'intera giornata di riflessione dedicata al valore del dialogo in un tempo che sembra averlo smarrito. Tra i protagonisti: Massimo Cacciari, Mario Botta, Christian Greco, Rossella Miccio. Il programma si articolerà in due sessioni, con interventi su architettura, spiritualità, tecnologia e attualità. L’iniziativa è promossa da Archeologistics, PSFactory e VareseNews con il patrocinio del Comune di Varese. La partecipazione è gratuita ma su prenotazione obbligatoria via Eventbrite.

Riapre la Serra Tropicale di Comerio: fioriture rare e viaggio tra le piante esotiche

Domenica 22 giugno 2025, la Serra Tropicale di Comerio (VA) riapre al pubblico per la prima apertura estiva, offrendo un’esperienza immersiva tra piante rare e fioriture spettacolari. Dalle 10 alle 12, nella suggestiva Terrazza Belvedere di via Stazione 8, sarà possibile esplorare un piccolo paradiso equatoriale nel cuore della provincia varesina. La visita guidata (gratuita, su prenotazione) si snoda tra esemplari tropicali, giochi di luce e biodiversità, coinvolgendo visitatori di tutte le età in un affascinante viaggio botanico. Due i turni previsti (ore 10.00 e 11.00, massimo 25 persone). Prenotazioni su Eventbrite. Info al numero 340 7751511.