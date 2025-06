Milano, il festival ‘100 afriche’: tre giorni di festa a Cascina Casottello. Il programma dal 6 all'8 giugno

Milano, 5 giugno 2025 – Tre giorni di festa per conoscere le 100 afriche. Da venerdì 6 a domenica 8 giugno si svolgerà a Milano la quarta edizione del festival "100 afriche" l'appuntamento organizzato dalla rivista Africa. Per tre giorni gli spazi di Cascina Casottello all'interno del Centro Internazionale di Quartiere di via Fabio Massimo 19 si trasformano in un crocevia dove incontrare e conoscere culture, linguaggi, suoni e tradizioni del continente africano. Artisti, cantastorie, testimonianze di migranti, spettacoli teatrali, mostre fotografiche, incontri a tema, sfilate di moda, sapori e tanta musica. Si comincia venerdì 6 giugno dalle 17 alle 23.30 con il rito del Tè e i racconti del Sahara al centro del bazar Tuareg di Moussa Annour, mercante e cantastorie del Niger. In programma dalle 17 alle 18 un laboratorio di pittura creativa per bimbi dai 4 ai 12 anni curato dall'attore e griot camerunense Stephane Ngono che insegnerà le tecniche per decorare la propria maglietta ispirandosi ai tessuti africani (necessaria la prenotazione, ogni bimbo deve portare la maglietta da decorare); una mostra fotografica per entrare nel cuore spirituale dell’Africa, "In God’s country.

Alle 17.30 presentazione del libro "Dalla Nigeria all’Italia", la storia vera di Amaka Ethel Nwokorie, una testimonianza dall'incubo della tratta. In serata la cena africana e le fiabe della buonanotte per bambini dai 5 ai 10 anni a cura di Elisabetta Jankovic (20.30-21.30). E infine alle 21.30 spettacolo live del comico togolese Tay Vines "Il nero sta bene su tutto".

Sabato 7 giugno si ricomincia dalle 15 sempre con il rito del tè, tra gli eventi dalle 15 alle 16 seminario di danza afrobeat con il maestro Akueson Adotey Dotcha. Dalle 16.30 alla 17.30 incontro per riscoprire la figura carismatica di Amilcar Cabral, attraverso il libro del giornalista e filosofo Filomeno Lopes. Alle 18 performance di danze e canti dell’Associazione Karamogo e nel Giardino delle Meraviglie dalle 19 "L’Afrique c’est chic" mezzora di colori e musica con la sfilata di KeChic, sartoria italo-africana che celebra l’incontro tra Italia e Africa. A seguire Apericuamm, aperitivo con racconti e immagini dei Medici con l’Africa Cuamm, la prima Ong italiana a operare nell’Africa sub-sahariana. Cena africana ( dalle 20.30 alle 23.00), in contemporanea nella Sala Cinema presentazione dei Viaggi nel Sahara ( Algeria, Mauritania, Libia e Tunisia) della Rivista Africa a cura di Oriana Dal Bosco. A concludere concerto afrobrasiliano Feliz da Vida, il ritmo di Rio nel cuore di Milano.

Ultimo giorno, domenica 8 giugno la festa comincia alle 15 con un tributo agli amici Raffaele Masto e Angelo Ferrari che hanno dedicato la loro vita all'Africa, scomparsi prematuramente. Poi seminario di danza rituale walle con il maestro Dotcha. Dalle 16.30 nella sala cinema la giornalista Antonella Sinopoli presenterà il suo nuovo libro "Black Sisters" in cui restituisce voce e visibilità alle donne africane. Dalle 19.30 alle 20 spettacolo ipnotico dal mondo vodou, la danza del fuoco del Togo e del Benin. La tre giorni si conclude alle 21.30 con il canto di ringraziamento di Modou, padrone di casa, presidente dell’associazione Sunugal.