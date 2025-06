Eventi a Milano nel weekend 27-29 giugno 2025: parata Pride, concerti, mostre e spettacoli

Nel fine settimana dal 27 al 29 giugno 2025, Milano sarà attraversata dall’energia della Pride Week, con un ricco programma di incontri, spettacoli, mostre e concerti diffusi tra le Pride Square e i luoghi simbolo della città, culminando nella grande parata del sabato e nell’evento finale all’Arco della Pace. Il Teatro Elfo Puccini propone un’intera maratona di spettacoli queer, mentre numerose mostre, dal racconto visivo di Jess T. Dugan alle installazioni immersive di Alessandro Grimaldieu, offrono occasioni di riflessione su identità, desiderio e memoria.

In parallelo, la città ospita altri appuntamenti musicali e performativi, dal Lago dei Cigni agli Arcimboldi al festival Terraforma Exo tra Parco Sempione e Triennale, dalle danze urbane del Milano Urban Dance Festival all’exploit di Gabry Ponte a San Siro. Non mancano poi eventi per famiglie, attività per bambini all’Acquario e alla Pinacoteca di Brera, laboratori interattivi al Museo della Scienza, spettacoli live e appuntamenti sportivi tra basket e beach volley. Tantissmi eventi nel weekend del 27, 28 e 29 giugno 2025, anche nelle altre province lombarde, caratterizzati da serate enogastronomiche, notti bianche e viola, palio dei risotti, escursioni, musica, cultura.

Milano Pride Week

La Pride Week a Milano si conferma un momento di espressione collettiva, con un ricco calendario di appuntamenti che coniugano impegno e festa. Le Pride Square di piazzale Lavater e largo Bellintani ospitano incontri, talk, presentazioni editoriali, concerti, proiezioni, spettacoli e mostre, dando voce a chi mette arte e attivismo al servizio della difesa dei diritti della comunità LGBTQIA+ e delle minoranze. La parata di sabato partirà alle 15 da via Pisani e si concluderà con l'evento finale all'Arco della Pace.

Il Teatro Elfo Puccini prolunga le celebrazioni fino a domenica con Sempre Liber3 - Queer on stage, una maratona di spettacoli dal vivo che alterna sketch, performance, arte drag e stand up, celebrando la diversità con leggerezza e spirito inclusivo.

Tra le proposte espositive, Look at Me Like You Love Me di Jess T. Dugan alle Gallerie d’Italia invita a una riflessione intima su identità e desiderio, attraverso ritratti fotografici di forte impatto emotivo. Alla Galleria Maiocchi15, Alessandro Grimaldieu espone i suoi "Portali Vibrazionali", mentre alla Galleria Arte Passante di Porta Venezia i poster di "Manifestatamente Vol.3" ripercorrono la storia del movimento LGBTQ+.

L'Istituto Italiano di Fotografia presenta fino al 25 luglio la quarta edizione di Blank, con quattro cortometraggi d'autore che offrono diverse prospettive sul tema dell'identità. Alla Casa della Memoria, fino al 29 giugno, "C'è ancora domani, sempre" affianca le fotografie di Claudio Iannone al messaggio civile del film di Paola Cortellesi, proponendo un percorso visivo tra memoria e impegno.

Musica con la Piccola orchestra dei popoli

Nello stesso fine settimana si svolge Terraforma Exo, il festival curato da Threes Productions che fonde musica sperimentale, ecologia e architettura urbana. Sabato e domenica, artisti italiani e internazionali si esibiscono tra la Triennale, il Parco Sempione, la Torre Branca, il Castello Sforzesco e il Teatro Continuo di Burri.

Sabato, il Mercato Alimentare ospita l'evento "Il liuto della pace racconta storie di integrazione", con la Piccola Orchestra dei Popoli e gli strumenti costruiti nelle carceri con i legni delle barche arrivate a Lampedusa. Dal 27 giugno al 17 luglio, il Teatro alla Scala ospita una nuova produzione di "Norma" di Vincenzo Bellini, diretta da Fabio Luisi con la regia di Olivier Py e Marina Rebeka nel ruolo della protagonista.

Gli eventi per i bambini a Milano

Sabato 28 giugno all'Acquario Civico i bambini dai 6 agli 11 anni possono partecipare alla visita-laboratorio dedicata alla mostra "Il canto delle balene", tra opere artistiche e reperti naturalistici. Domenica mattina, sempre all’Acquario, l'appuntamento è con una visita-gioco per i più piccoli, ispirata al mondo di Nemo e ambientata tra le creature della barriera corallina.

Alla Pinacoteca di Brera, bambini dai 4 ai 9 anni aiutano il fantasma Brerino a ritrovare le pagine del suo libro magico, in una caccia al tesoro che si snoda tra le sale del museo. Al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, sabato e domenica, ragazzi dagli 8 anni in su possono partecipare al laboratorio Tinkering Zone, costruendo un flipper con materiali di recupero.

San Siro Dance ed Emozione balneare

Per chi ama la danza, venerdì 27 il Teatro degli Arcimboldi porta "Il Lago dei Cigni" all'interno del cartellone di Estate al Castello. Dal 26 al 30 giugno, il Parco delle Cave e altri spazi del Municipio 7 accolgono la terza edizione del Milano Urban Dance Festival, con spettacoli e laboratori gratuiti aperti al pubblico. Sabato, allo Stadio San Siro, Gabry Ponte inaugura la prima edizione del San Siro Dance, diventando il primo dj a esibirsi da solo nello storico impianto. Alla Fiera Milano Rho, prosegue il Milano Latin Festival con concerti, gastronomia, mercatini e spettacoli dedicati alla cultura e alle tradizioni latinoamericane: esibizioni live 27 giugno Victor Manuelle + Tony + Mimy Succar, 28 giugno Vilma Palma e Raul Romero. Sabato 28 giugno, ai Giardini Montanelli, va in scena "Emozione Balneare", evento open air organizzato da Ciao. Discoteca Italiana, con musica italiana, dj set e atmosfere da spiaggia. Il giorno prima, venerdì 27, la serata "Kara-Okay" animerà il Salone 14 di Yellowsquare con una maratona di karaoke.

All’Arena Milano Est, sabato sera, l’Ohana Disney Live Show propone un concerto con musiche tratte dai classici Disney, luci, costumi e sette musicisti dal vivo. Domenica 29 giugno il Carroponte di Sesto San Giovanni accoglie l’Holi Dance Festival, ispirato alla tradizione indiana con balli, dj set e lanci orari di polveri colorate.

A ritmo di Volley

Musica e sport si intrecciano al PalaCus Idroscalo con il "Volley Rhythm: Beach and Open Air Afterparty", in programma sabato dalle 16, mentre continuano le fasi di qualificazione del torneo di basket 3x3 "Battle Of Playgrounds", promosso da EA7 Emporio Armani e Olimpia Milano. Le partite si disputano nei playground di piazza Aspromonte e Robinson Famagosta, in attesa della finale del 6 luglio al Parco Sempione. Il 29 giugno, lo stesso parco ospita la festa finale di "Run Baby Run", con attività sportive per bambini e famiglie.