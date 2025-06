Ecco 11 eventi imperdibili nei quartieri di Milano: performance e arte urbana con la Triennale on Tour

Milano – Triennale on Tour fa tappa tra Barona e Moneta con la quarta tappa della sua tournée urbana, portando nei quartieri il cuore tematico della 24ª Esposizione Internazionale “Inequalities”. Dal 17 al 22 giugno 2025, laboratori, concerti, performance e incontri si snodano tra il Villaggio Barona, nel Municipio 6, il quartiere Moneta, nel Municipio 9, e il Palazzo dell’Arte, sede storica della Triennale ( qui il programma).

A bordo di un mezzo mobile allestito dallo Studio Orizzontale, il progetto attraversa Milano per coinvolgere pubblici diversi e far dialogare arte, territorio e pensiero critico. L’intervento negli spazi urbani diventa occasione per ascoltare, sperimentare e interrogare il presente, grazie a un programma che si rivolge tanto ai bambini quanto agli adulti, agli anziani.

Dopo Barona e Moneta, il percorso si sposterà nel Municipio 3, alla Casa di Quartiere Valvassori Peroni il 24 e 25 giugno, quindi nel Municipio 7 alle Officine Creative di via Zoia il 27 e 28 giugno. L’ultima tappa sarà nel Municipio 5, al Parco Chiesa Rossa, dove il tour si concluderà dal 1° al 3 luglio sotto il porticato del Bar Micrò. Ecco gli eventi della settimana nei quartieri.

Municipio 6, Villaggio Barona (17–19 giugno)

Triennale on Tour fa tappa nel Municipio 6 dal 17 al 19 giugno con eventi al Villaggio Barona (via Ettore Ponti, 21 Milano), partner territoriale del progetto. Martedì 17 giugno alle ore 17.00 prende il via abiTANTI, laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni (accompagnati da un adulto), ideato dai Ludosofici e arricchito dalle composizioni sonore originali del sound artist Attila Faravelli. La partecipazione è gratuita ma su prenotazione, scrivendo a: alberto.tavazzi@kserviceimpresasociale.it.

Mercoledì 18 giugno alle ore 18.00, spazio al Laboratorio di movimento firmato da Annamaria Ajmone, rivolto esclusivamente agli utenti di ASP Terza Età e del progetto Smart Home Care. A seguire, alle ore 20.30, il pubblico potrà assistere alla performance Due, creata da Ajmone insieme al musicista Glauco Salvo. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Ci spostiamo in Triennale dove alle 19.00 va in scena un nuovo appuntamento di Orbita con "La città d’amianto", il podcast di Chora che racconta la lotta di Casale Monferrato contro la fabbrica Eternit. Sul palco, l’autrice Sara Poma insieme a Andrea Borgnino (RaiPlay Sound) e alle protagoniste Silvana Mossano e Daniela Degiovanni. L’ingresso è libero previa registrazione su triennale.org.

Giovedì 19 giugno dalle ore 16.00 alle 19.00, chiude la rassegna un’esperienza partecipativa di Disegno collettivo, realizzata dal collettivo orizzontale con le illustrazioni di Alberto Wolfango Amedeo D’Asaro (palazzi.club). L’iniziativa è aperta a tutti e non richiede prenotazione.

Municipio 9, Moneta (20–22 giugno)

Dal 20 al 22 giugno, la rassegna arriva nel Municipio 9 con una serie di appuntamenti gratuiti nel quartiere Moneta (via Ernesto Teodoro Moneta, 56, Milano), in collaborazione con l’Associazione Porta Moneta.

Giovedì 20 giugno, dalle 16.30 alle 19.30, si terrà una sessione di disegno collettivo, un’esperienza aperta a tutti ideata dal collettivo orizzontale: i partecipanti saranno invitati a esprimere visioni e desideri legati al territorio, contribuendo a una grande opera corale.

Mentre alle 18 Radio Raheem torna negli spazi di Voce alla Triennale con un nuovo doppio appuntamento speciale. Protagonista il progetto Odyssey On Holiday di Luigi Guadagnino e Roberto Rigon, tra musica, grafica e design in forma di set-installazione. A seguire, dalle ore 19.00, spazio alla residenza mensile JPG di Gak Sato, dedicata alla musica giapponese. Un viaggio sonoro che attraversa un secolo di sperimentazioni dal Giappone. L’ingresso è libero.

Venerdì 21 giugno, alle 16.00, è in programma il laboratorio per bambini "Kids & Beats: i producer del futuro", a cura di Radio Raheem. Il workshop, su prenotazione (education@triennale.org), permetterà ai più piccoli di scoprire le basi della produzione musicale elettronica. La giornata prosegue alle 18.00 con il DJ set "Warm Lights", sempre firmato Radio Raheem, che animerà l’area con selezioni sonore curate da artisti della scena indipendente.

Sabato 22 giugno, alle 16.00, torna il laboratorio abiTANTI ideato dai Ludosofici, con musiche originali di Attila Faravelli. Pensato per bambini dai 6 agli 11 anni accompagnati da un adulto, l’incontro propone una riflessione creativa sull’identità, l’abitare e il cambiamento, a partire dalla domanda “Che abito ti cuciresti se dovessi andare a vivere in un luogo nuovo?”. Anche in questo caso, l’ingresso è gratuito con prenotazione (education@triennale.org).