A Milano, ma il richiamo riguarda l’intera Lombardia, la primavera, da 160 anni, è sinonimo di Orticola. La Società Orticola di Lombardia è infatti un'istituzione con una storia di ben 160 anni dedicata alla diffusione dell'amore per il verde e la cultura del giardino. “Scambiarsi notizie e cognizioni su fiori, piante e bellezzeª naturali”: questi erano gli scopi che un gruppo di milanesi si diedero quando nel dicembre 1865 firmarono l’atto di fondazione di S.O.L. Società Orticola di Lombardia che, ancora oggi, dopo 160 anni persegue la cultura del bello e l’arte dei giardini.

Principi portati avanti anche con l’organizzazione dal 1996 della mostra-mercato Orticola, ormai appuntamento imperdibile della primavera milanese, un evento etico, a favore della collettività, in quanto i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti sono destinati al verde pubblico cittadino fin dalla prima edizione.

Quest'anno, Orticola, che si svolge da giovedì 8 a domenica 11 maggio 2025 ai Giardini Montanelli di Milano, pone l'accento sull'importanza vitale della biodiversità con il tema "Bio, bio, bio: in giardino c'è vita!". Un triplice richiamo alla parola bio che in greco significa "vita", per sottolineare il ruolo cruciale che insetti, uccelli, funghi, microrganismi e piante svolgono in un ecosistema sano e in un giardinaggio sostenibile. L'edizione 2025 vuole sensibilizzare il pubblico sull'importanza di un utilizzo consapevole delle risorse naturali, ispirandosi al concetto di "One Health", ovvero il benessere interconnesso di tutte le forme di vita.

I viali dei Giardini Pubblici si animeranno grazie alla presenza di numerosi espositori, tra conferme e nuove entusiasmanti partecipazioni. Tra le novità spicca Infioritalia, l'Associazione Nazionale delle Infiorate Artistiche che celebra la tradizione dei tappeti di fiori con oltre 500 artisti provenienti da tutta Italia. L'Orto Botanico di Brera festeggia i suoi 250 anni presentando il progetto educativo "A scuola di Alberi!", realizzato in collaborazione con il Comune di Milano. Dalla Sardegna arriva Bonsardi di Maurizio Puma con i suoi originali bonsai che racchiudono l'essenza della macchia mediterranea in miniature "take-away". Gli appassionati di orchidee rare e botaniche non potranno perdere lo stand de Lo Scrigno di Nebbia di Viviana Lorenzini, mentre l'Azienda Agricola I fiori della Barisella di Lorena Franzi delizierà i visitatori con le sue collezioni di Camassia e altre piante coltivate con metodi biologici.

Non mancheranno aceri giapponesi dalle sfumature uniche presentati da Floriade, le graminacee e le piante ornamentali biologiche di Verde Commerce, e le acidofile, tra cui la rara Kalmia ‘Black Eye’, proposte dall’Azienda Agricola Bertone Riccardo. Gli amanti dei cactus epifiti troveranno un esperto internazionale in Triple Aqua, mentre Evelyne Aymon tornerà con i suoi eleganti cerchietti artigianali e Chianti Shine con i suoi arredi da giardino di design. Il Comune di Milano sarà presente con iniziative didattiche del MuBAj e della Sezione Didattica Educazione Scuola e Ambiente.

Orticola si conferma anche vetrina per collezioni botaniche uniche. Davide Bacci e Fratelli Gramaglia presenteranno una selezione di piante velenose, Kimera Tropical svelerà le piccole carnivore acquatiche Utricularia, e Raziel offrirà una rara collezione di 25 varietà di mughetti. Gli amanti dei pelargoni potranno ammirare le collezioni di L’Antico Fiore e Azienda Agricola GEA, mentre HoyaMia stupirà con la singolare Hoya imbricata e Guido Agnelli presenterà l'inedita in Europa Acacia lasiocarpa. MondoRose e Fiori esporrà la spontanea Armeria pungens, tipica delle coste sarde. Vivaio Rhododendron presenterà nuovi rododendri unici, nati da seme, mentre Vivai Pozzo lancerà la rosa ‘Emma Bridgewater™’ e Rosso Tiziano Rose Antiche offrirà per la prima volta in Italia la rosa ‘Docteur Pouleur’. Plantula porterà una specie di Petunia a rischio d’estinzione, Petunia exserta, e Un Angolo di Deserto mostrerà la carnivora rosa Sarracenia leucophylla ‘Anteros’. Piante Pazze presenterà la Thelymitra glaucophylla, mentre Maioli Enzo Azienda Agricola proporrà viti e frutti antichi resistenti. Geel Floricultura esporrà la curiosa Cardiospermum halicacabum dalle proprietà benefiche.

In linea con il tema "Bio", Agrivello e Vivai Tibi offriranno concime naturale biologico, Azienda Agricola GEA terricci a basso contenuto di torba, Il Giardino Vivace la pacciamatura naturale, Orto Strabilia un approccio basato sulla biodiversità, Water Nursery piante coltivate con microrganismi vivi, e Intrecci Toscani midollino con pigmenti naturali. 3ERRRE presenterà biostimolanti e corroboranti naturali, Piante Innovative | Natura Maestra un fermentato rigenerativo, DiFlora piante in substrato alternativo senza torba e Le Rose Profumate di Glorio Annalisa ibridi di Rosa persica utili per gli insetti impollinatori.

Orticola non è solo esposizione, ma anche un'occasione unica per apprendere e sperimentare attraverso un ricco programma di corsi e laboratori. Quest'anno, con oltre 70 appuntamenti, il pubblico potrà cimentarsi nell'arte dell'infiorata, imparare a coltivare diverse tipologie di piante, realizzare manufatti in terracotta e kokedama, prendersi cura dei bonsai, scoprire i segreti della moltiplicazione delle dalie e affinare la propria creatività con i corsi di illustrazione botanica. Saranno inoltre affrontati temi pratici come i rimedi naturali contro le zanzare, la creazione di orti e giardini ecosostenibili, la realizzazione di terrari e sculture ecosistemiche, e la creazione di profumate ghirlande. Non mancheranno laboratori dedicati all'ex-libris ispirati alla "Primavera" di Botticelli e molto altro ancora.

Anche i più piccoli avranno l'opportunità di avvicinarsi al mondo della natura con laboratori pensati appositamente per loro. Potranno imparare a realizzare un giardino biodiverso, creare un erbario pittorico o un paesaggio in bottiglia, partecipare a laboratori erboristici, costruire farfalle colorate e tappeti floreali. Torneranno anche quest'anno i coinvolgenti laboratori di Kikolle Lab, dedicati ai bambini dai 3 ai 10 anni, con attività in linea con il tema "Bio".

Orticola offre una gamma completa di servizi per garantire una visita confortevole e piacevole. Saranno disponibili un deposito piante per lasciare gli acquisti e proseguire la visita in libertà, un servizio di consegna a domicilio per fiori e piante ingombranti attivo nel fine settimana, e il pratico servizio di carriole fai da te noleggiabli lasciando un documento.

Gli "Orticola Boys & Girls" saranno inoltre a disposizione con i loro carrelli per aiutare a trasportare le piante fino ai cancelli. Per una pausa rilassante, i visitatori potranno godersi le proposte di Lùbar, con bevande e packaging eco-friendly, le specialità stellate dell'OrtoFritto di Mariangela Susigan, i menù "verdi" di Bebel e i gelati artigianali di Luca e Rigoletto.

L'acquisto dei biglietti è esclusivamente online tramite i siti orticola.org e midaticket.it. Per chi desidera un'anteprima esclusiva della mostra-mercato giovedì 8 maggio dalle ore 15:00, è disponibile il biglietto Premium al costo di € 20,00: l’ingresso con un cappello fiorito è apprezzato. Nelle altre giornate il costo di ingresso è di 13 euro.

La mostra-mercato sarà aperta da giovedì 8 a domenica 11 maggio 2025 con i seguenti orari: giovedì dalle ore 15:00 alle ore 19:00, venerdì, sabato e domenica dalle ore 9:30 alle ore 19:30 (chiusura ingressi alle ore 19:00). L'ingresso è gratuito per i diversamente abili con un'invalidità del 100% accompagnati e per i ragazzi fino a 16 anni accompagnati e muniti di documento d'identità. Orticola è una manifestazione all’aperto di piante e la manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia.

I Giardini Pubblici Montanelli, sede di Orticola, tra via Palestro e via Manin, sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici. Le stazioni della metropolitana più vicine sono Palestro (linea rossa M1) e Turati (linea gialla M3). Diverse linee di autobus e tram servono la zona, garantendo un comodo accesso per tutti i visitatori desiderosi di immergersi nella bellezza e nella vitalità di Orticola 2025.