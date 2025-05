Libri in Corte compie 10 anni: l’impegno di Garbagnate per la letteratura

Garbagnate Milanese (Milano) - Decima edizione per "Libri in corte", la rassegna organizzata dal Comune di Garbagnate Milanese dedicata alla letteratura.

La manifestazione si svolgerà dal 20 al 25 maggio negli spazi della biblioteca civica Corte Valenti (via Monza 12) e anche quest’anno in città personaggi di spicco del mondo del cinema, della cultura e dello sport come il regista Silvio Soldini, lo scrittore Alessandro Robecchi e Dan Peterson, mitico allenatore di basket negli anni d'oro dell’Olimpia Milano.

Il primo appuntamento della nuova edizione è un’anteprima in trasferta: martedì 20 maggio alle ore 15 si terrà una visita guidata con letture al Cimitero Monumentale di Milano. Un percorso tra storia e arte a cura dei volontari del Servizio Civile del Monumentale e del Patto di Milano per la lettura. La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento posti (iscrizioni ai numeri 0278618711 e 3495688064 o via email all’indirizzo cultura@comune.garbagnate-milanese.mi.it).

Giovedì 22 maggio alle 20.30 presso il Cinema Teatro Italia (via Varese 29), verrà proiettato il film "Le assaggiatrici" alla presenza del regista Silvio Soldini e dello sceneggiatore Lucio Ricca. Condurrà l’incontro Luca Malini (ingresso 5 euro). Tratto dall’omonimo romanzo, vincitore del Premio Campiello nel 2018, di Rosella Postorino, la pellicola racconta una storia ispirata dalle rivelazioni di Margot Wölk, che poco prima di morire confessò di essere stata, da giovane, una delle assaggiatrici del cibo destinato ad Adolf Hitler. Nel film la protagonista Rosa arriva a Gross-Partsch, un paese vicino al quartier generale del Führer. Insieme ad altre donne del villaggio, viene subito reclutata per assaggiare, ogni giorno per tre volte al giorno, le gustose pietanze destinate a Hitler, così da accertarsi che non siano avvelenate.

Venerdì 23 maggio alle ore 20.30 in Corte Valenti arriva lo scrittore Alessandro Robecchi, autore della serie di gialli che ha per protagonista Carlo Monterossi, poi diventata una serie televisiva di successo interpretata da Fabrizio Bentivoglio. Robecchi presenterà "Il tallone da killer", la sua ultima fatica letteraria: un’ironica e acida 'commedia nera', come la definisce lo stesso romanziere, dove i protagonisti sono due killer dalla battuta pronta che agiscono in una Milano malavitosa. Alla fine dell’incontro è previsto un rinfresco.

La giornata di sabato 24 maggio si svolgerà tutta in biblioteca e si aprirà con un’iniziativa per i lettori più piccoli: alle ore 16 l’associazione Lilopera organizzerà un laboratorio per bambini dagli otto agli undici anni di età dedicato a "Il piccolo principe", il celebre romanzo di Antoine de Saint-Exupéry (partecipazione gratuita fino a esaurimento posti). Alle ore 17 Valentina Sagnibene, autrice di apprezzati libri per ragazzi come "Tutto quello che non mi aspettavo" e "Storia di ragazzi difettosi", presenterà Con o senza di noi (De Agostini), un romanzo intenso e commovente che racconta la storia di due adolescenti molto diversi, Nuvola e Tommaso: lei quasi invisibile, lui il ragazzo più popolare del liceo. Nuvola e Tommaso non si conoscono fino al giorno in cui si incontrano sul tetto della scuola, entrambi in fuga da qualcosa. A seguire, alle ore 18.30, Silvia Cinelli, scrittrice e affermata sceneggiatrice per la televisione, presenterà "L’elisir dei sogni - La saga dei Campari" (Rizzoli), opera in cui ripercorre l’appassionante saga della famiglia che con il suo brand iconico ha inventato il rito dell’aperitivo milanese: dal visionario fondatore Gaspare, che nel suo laboratorio di liquorista creò la ricetta del famoso Bitter rosso e aprì il Caffè Campari nel 1867 nella galleria Vittorio Emanuele appena inaugurata, alla moglie Letizia e al figlio Davide, che gli succedette alla guida dell’azienda.

Chiuderà la giornata, alle ore 21, il dialogo tra Luca Malini e i giornalisti e scrittori Fabrizio Carcano e Giorgio Maimone, che presenteranno "Il fiore della vendetta. La bomba di via Palestro continua a uccidere" (Mursia). Ambientato a Milano nell’estate del 2024, questo romanzo thriller racconta una complessa indagine sulla morte di due criminali e sulla scomparsa di un funzionario dei servizi segreti, tutti e tre coinvolti nell’attentato-bomba di via Palestro del 1993, mentre per le vie della città compare un nuovo killer, detto Il Sagittario, che uccide con una balestra gli uomini violenti nei confronti delle donne.

Domenica 25 maggio si ripartirà alle 16, sempre in biblioteca, con l’appuntamento intitolato "I nostri autori", protagonisti quattro scrittori del territorio,: Laura Bega presenterà il volume "Ama: auto mutuo aiuto", una sorta di diario-guida frutto di un percorso personale alla ricerca della serenità nel rapporto con sé stessi e con gli altri. Sarà poi la volta di Emilia Covini, autrice di "Virginia Apgar - L’intuizione geniale", l’appassionante storia di una donna pioniera della medicina moderna. La Apgar, anestesista e neonatologa statunitense dallo spirito intraprendente, è nota per aver creato nel 1952 il metodo di classificazione che porta il suo nome, l’indice di Apgar, con il quale ancora oggi viene valutato lo stato di salute dei neonati nelle sale parto di tutto il mondo.

A seguire, Luca Gennari presenterà "Emily e i demoni", storia fantasy in due volumi che narra le peripezie di una bambina in cerca del padre disperso in guerra, in una terra straziata dalle lotte di potere fra gruppi rivali. Infine Corrado Montrasi, autore del saggio "Galateo del profumo", racconterà l’affascinante storia delle fragranze e delle essenze e spiegherà come portarle e abbinarle. Alle 17.30 si svolgerà la premiazione dei vincitori delle borse di studio riservate agli studenti delle scuole medie e superiori di Garbagnate Milanese.

Da non perdere, in chiusura della rassegna (ore 18), l’incontro con Dan Peterson, allenatore di basket molto noto anche per le sue telecronache. Intervistato dal giornalista sportivo Raffaele Geminiani, il celebre coach presenterà "La mia Olimpia in 100 storie + 1", edito da Minerva. Scritto insieme a Umberto Zapelloni, il libro racconta la storia della mitica squadra di pallacanestro milanese attraverso 101 aneddoti, personaggi e momenti indimenticabili visti attraverso gli occhi di Peterson, che con il club biancorosso ha un legame indissolubile, a partire dalla comune data di nascita: 9 gennaio 1936. A conclusione dell’evento verrà offerto un aperitivo.

Sarà possibile acquistare le opere presentate nel corso di Libri in Corte presso il bookshop a cura della libreria La Memoria del Mondo di Magenta.