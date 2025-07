Poesia, film Disney e karaoke leggerissimo nel cartellone del Tittoni

Le canzoni dei film Disney rilette in chiave rock e pop-punk, i tormentoni e le hit estive su cui scatenarsi e ballare in una grande festa sotto le stelle, il karaoke e una serata a cavallo tra reading poetico e dialogo con i lettori, in cui uno dei più noti poeti e scrittori italiani, dal forte impegno civile, offrirà la parola come strumento per ricostruire una comunità tra le persone.

Sono gli appuntamenti che animeranno da qui al weekend il Parco Tittoni. Oggi alle 21.30 sul palco di Desio salirà il poeta Franco Arminio con il suo spettacolo “La cura dello sguardo“: partendo dalla crisi del senso di comunità registrato percorrendo l’Italia palmo a palmo, Arminio illuminerà il presente con la sua poesia, tra visioni e orazioni civili, che pongono domande e pretendono risposte. L’autore andrà in cerca di un senso condiviso, di quella vicinanza di cui tutti abbiamo bisogno, unendo al dolore la voglia di felicità.

Biglietto d’ingresso 20 euro, in prevendita attraverso il circuito Mailticket. Domani alla stessa ora musica con Karaoke Leggerissimo, per cantare a squarciagola tutte le hit più amate sotto la guida di Disco Pianobar, con microfono aperto e testi proiettati. Biglietto d’ingresso 10 euro. Venerdì, sempre alle 21.30, toccherà a Summer Parade - La grande festa dell’estate, con Parco Tittoni che si trasformerà in un grande villaggio turistico, un’oasi felice di musica e divertimento, tra dj-set, balli di gruppo, hit di stagione e del passato, videoproiezioni a tema. Biglietto d’ingresso 12 euro. Sabato, infine, ancora alle 21.30 la band Lo Stretto Indispensabile con il suo Disney Rock’n’Roll Show, ovvero le migliori canzoni del mondo Disney riproposte in chiave pop-rock e punk. Biglietto d’ingresso 12 euro.

F.L.