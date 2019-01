Milano, 16 gennaio 2019 - Da Nord a Sud, noti e meno noti. Diversi ma accomunati da una caratteristica fondamentale, che fa da filo conduttore all'evento: essere espressione di un determinato territorio. Sono i vitigni protagonisti di "Autoctono si nasce', l'appuntamento organizzato dall'associazione Go Wine per giovedì 24 gennaio all'Hotel Michelangelo di piazza Luigi di Savoia a Milano.

Storie e vini si intrecciano al banco d’assaggio, fra aziende storiche e realtà emergenti, fra varietà più diffuse e conosciute e alcune rarità spesso legate a un solo o pochissimi viticoltori. Oltre 50 le cantine presenti, a testimoniare la grande varietà della viticoltura italiana. Pigato ligure e Dolcetto pimenotese, Verdicchio marchigiano e Primitivo pugliese, Ribolla Gialla del Friuli e Magliocco di Calabria: un ampio ventaglio di vitigni, a bacca bianca e bacca rossa, ciascuno con le proprie peculiarità che una volta nel bicchiere, al naso e al palato esprimono caratteristiche uniche.

Il programma prevede dalle 16.30 alle 18.30 un'anteprima riservata agli operatori professionali mentre dalle 18.30 alle 22 il banco d’assaggio aprirà al pubblico. Trattandosi di un evento esclusivamente promozionale, non sarà però consentito acquistare bottiglie. Il costo della degustazione per il pubblico è di 20 euro, 13 euro per i soci Go Wine. L’ingresso è gratuito per coloro che decideranno di associarsi a Go Wine direttamente al banco accredito della serata.

LE CANTINE PRESENTI :

Baldissero – Treiso (Cn)

Balocco Ugo – San Marzano Oliveto (At)

Beltramo Marco – Barge (Cn)

Bugno Martino – San Benedetto Po (Mn)

Ca ed Curen – Mango (Cn)

Cà Ronesca – Dolegna del Collio (Go)

Cantina Colle Ciocco - Montefalco (Pg);

Cantina Frentana – Rocca San Giovanni (Ch)

Cantine Spadafora – Mangone (Cs)

Casa Maschito – Maschito (Pz);

Cascina Castlet – Costigliole d’Asti (At)

Ciù Ciù – Offida (Ap)

Conati Marco - Fumane (Vr)

Consorzio Club del Buttafuoco Storico – Canneto Pavese (Pv)

Conte Collalto – Susegana (Tv)

Conte Otto Barattieri - Vigolzone (Pc)

Marisa Cuomo – Furore (Sa)

De Tarczal – Isera (Tn)

Della Seta – Montepulciano (Si)

Fattoria di Corsignano – Castelnuovo Berardenga (Si)

Fattoria di Magliano - Magliano in Toscana (Gr)

Fattoria Paradiso – Bertinoro (Fc)

Fattoria San Lorenzo – Montecarotto (An)

Fausta Mansio – Siracusa;

Faverzani – San Colombano al Lambro (Mi)

Fiamberti Giulio – Canneto Pavese (Pv)

Fruscalzo Bruno – Dolegna del Collio (Go)

Gigante Adriano – Corno di Rosazzo (Ud)

Gulfi – Chiaramonte Gulfi (Rg)

I Magredi – San Giorgio della Richinvelda (Pn)

I Pastini – Locorotondo (Ba)

Il Feuduccio di S. Maria d’Orni – Orsogna (Ch)

La Tordera – Vidor (Tv)

Le Strie – Teglio (So)

Mancinelli Stefano – Morro d’Alba (An)

Marinig – Prepotto (Ud)

Murales – Olbia (Ot)

Pileum – Piglio (Fr)

Pizzulin Denis – Prepotto (Ud)

Podere Riosto - Pianoro (Bo)

Poggio – Vignole Borbera (Al)

Polvanera - Gioia del Colle (Ba)

Ronco dei Pini – Prepotto (Ud)

Scubla Roberto – Premariacco (Ud)

Spalletti Colonna di Paliano – Savignano Rubicone (Fc)

Stanig – Prepotto (Ud)

Su’Entu – Sanluri (Vs)

Tamburnin – Castelnuovo Don Bosco (At)

Vite in Riviera - Ente che raggruppa 25 cantine del Ponente Ligure: ogni cantina sarà presente con un vino