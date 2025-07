L’omaggio di Milano a Salvadori

Una mostra per tre luoghi simbolo della città, Palazzo Reale, Museo del 900 e la chiesa di San Gottardo in Corte. È diffuso l’omaggio di Milano all’artista Remo Salvadori. Si parte oggi, con quattro opere site specific nella Sala del Piccolo lucernario e nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale, oltre a due installazioni al Museo del ’900. Interventi che anticipano l’apertura della mostra antologica che aprirà dal 16 luglio al 14 settembre al piano nobile di Palazzo Reale. A completare l’omaggio a uno dei protagonisti della scena contemporanea le due opere allestite nella Chiesa di San Gottardo in Corte, nel percorso del Museo del Duomo di Milano, dal 18 luglio. "Le opere si collegano creando un ritmo visivo che genera associazioni inattese – spiegano le curatrici Elena Tettamanti e Antonella Soldaini –. Nelle opere di Salvadori c’è l’uso dei 7 metalli, uno dei temi portanti, dal piombo al ferro all’argento e oro che richiama la cultura ancestrale dell’uomo". La mostra “Remo Salvadori“ a Palazzo Reale raccoglie oltre 50 opere. In Sala delle Cariatidi “Non si volta chi a stella è fisso“ composta da otto parallelepipedi in metallo accostati in modo tale che il vuoto al loro centro ricordi la forma di una stella. Al Museo del Novecento “Alveare“, fitta sequenza di bacchette di rame una a fianco all’altra.