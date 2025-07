Due prove di yoga dedicate agli over 65. Con il progetto Silver

Dopo le tombolate, il ballo, i giochi da tavolo e di memoria e gli incontri con enti e associazioni che hanno favorito il buonumore e il benessere mentale, il progetto Silver ora guarda anche al benessere fisico organizzando lezioni di yoga per gli anziani, in due dei centri che ha riattivato a Lodi e a Sant’Angelo Lodigiano. La prima si tiene domani alle 9,30 nel salone dell’oratorio della parrocchia Santa Maria Addolorata a Lodi, in zona Revellino, e nella Sala Rossa dell’oratorio Santa Francesca Cabrini di Sant’Angelo. Due eventi contemporanei, coordinati dall’insegnante Giuliana Menghi che si trova a Roma e fa lezione online. La docente ha quarant’anni di esperienza nel settore e crede negli effetti benefici e rilassanti del respiro, che si esercita attraverso lo yoga. Si è offerta di fare lezioni gratis, dopo aver letto sui giornali e on line del progetto Silver promosso da Azienda speciale Consortile Servizi Intercomunali con una serie di partner. Se l’evento di domani avrà successo il corso inizierà con continuità da settembre. "Si tratta delle prima iniziativa nella seconda fase dell’azione 3, visto che dopo aver riattivato luoghi di socializzazione per gli anziani nel Lodigiano, cominciamo a metterli in collegamento tra loro e con coloro che non riescono ad uscire, ma vogliono comunque sentirsi coinvolti nelle attività" spiega la project manager di Silver, Cecilia Riva.