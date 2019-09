Bergamo, 4 settembre 2019 - Finisce l’estatee ricomincia la scuola, ma a Leolandia il divertimento continua. Il parco a tema di Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo, si prepara infatti ad un settembre ricco di appuntamenti da non perdere, in attesa di HalLEOween, la festa delle streghe più divertente che ci sia.

Si parte con Cristina d’Avena: la regina delle sigle animerà Leolandia tutti i sabati del mese con uno show pomeridiano, seguito da una vera e propria esibizione live in serata. Tra “Occhi di Gatto” e “Kiss Me Licia”, anche gli adulti potranno rivivere i momenti più spensierati della loro infanzia, mentre i piccoli si divertiranno con i successi più recenti.

Grande l’attesa anche per Carolina Benvenga, volto noto della TV dei bambini, che domenica 15 settembre sarà a Leolandia insieme a Topo Tip, il simpatico topolino amico dell’ambiente,protagonista dell’omonima serie TV: i due amici faranno ballare grandi e piccini con le canzoni e le coreografie del loro nuovo progetto "Carolina e Topo Tip: balla con noi!". Tra le canzoncine di Carolina anche Vedo Vedo il cui video su YouTube sfiora quota 8 milioni di visualizzazioni!



Ospiti decisamente speciali per Leolandia saranno infine i bambini impegnati sabato 14 settembre nella IX edizione di “Puliamo il MiniMondo”: l’evento, organizzato insieme a Legambiente con il patrocinio della Commissione Europea, sensibilizza i bambini sul rispetto della natura attraverso il gioco e anche quest’anno sarà dedicato all’importante tema della salvaguardia del mare dall’inquinamento da plastica.



Nella migliore tradizione di Leolandia, anche a settembre gli ospiti del parco potranno incontrare a “tu per tu” i protagonisti più amati del mondo dei cartoon: Masha e Orso, i PJ Masks - Superpigiamini, popolarissimi eroi mascherati, i personaggi della serie Miraculous™ - le storie di Ladybug e Chatnoir, Bing e Flop e il Trenino Thomas. Il divertimento è assicurato inoltre da moltissime attrazioni adatte a tutte le età, di cui ben 33 accessibili anche ai bambini al di sotto dei 90 cm di statura, a cui si affiancano 10 spettacoli autoprodotti, la mitica Minitalia e una fattoria didattica.

Un mix straordinario che ha permesso al parco di aggiudicarsi per il terzo anno consecutivo il titolo di “Parco a Tema più amato d’Italia” su TripAdvisor e che fa di Leolandia il primo parco a tema della Lombardia per fatturato e numero di ingressi. E a settembre, il divertimento triplica con una nuova speciale promozione: per ogni biglietto a data fissa acquistato con ingresso tra l’1 e il 30 settembre, oltre al rientro gratuito entro 60 giorni dalla prima visita, si avrà diritto ad un ulteriore ingresso gratuito in una giornata di apertura del parco a scelta tra il 1° novembre 2019 e il 6 gennaio 2020. Giorni di apertura e calendario rientri sono disponibili sul sito www.leolandia.it.