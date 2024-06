“Valle Taleggio, terra di mezzo”: volti e tradizioni in una mostra fotografica a San Pellegrino Terme

San Pellegrino Terme (Bergamo), 20 giugno 2024 – La “Valle Taleggio, la terra di mezzo” è la protagonista della nuova mostra fotografica, la seconda, di Fisheye (progetto dietro cui ci sono Alberto Capoferri e Carlotta Sonzogni) che domani inaugurerà alla Casa della Funicolare di San Pellegrino Terme.

Questa volta il viaggio fotografico è tra lago e fiume, cielo e terra, orridi stretti e larghi orizzonti, sacro e profano. Insomma, in tre parole: in una terra di mezzo, quale è la Valle Taleggio. Dicono gli autori degli scatti: “Questa piccola diramazione laterale della Valle Brembana, incastonata tra i territori bergamasco e lecchese, ci ha affascinati profondamente tanto da portarci a visitarla più e più volte: in diverse stagioni, con diverse condizioni atmosferiche, scoprendo anche volti e tradizioni”.

Le immagini della mostra, curata da Marzia Di Gennaro, sono un bel viaggio alla scoperta di una valle per certi versi ancora “vergine”, poco interessata dai tratti caratteristici della modernità. un luogo, però, proiettato verso un futuro di economia sostenibile, capace di attrarre i giovani e contenere lo spopolamento della montagna.

Il vernissage è domani, 21 giugno, alle 17.30. Ingresso gratuito. La mostra poi andrà avanti fino al 30 giugno con i seguenti orari: venerdì, sabato e domenica dalle 17.30 alle 22.