Weekend 8, 9 e 10 marzo: cosa fare a Milano e in Lombardia

Milano, 8 marzo 2024 – Arte, musica, design e cinema, laboratori, fiere e assaggi di polenta. Sono tanti gli eventi in programma nel weekend dell'8, 9 e 10 marzo a Milano e in Lombardia, si parte l’8 marzo con tante iniziative speciali per celebrare la Festa della Donna. Qui trovate un interessante programma di iniziative sparse per tutta la regione. Da Milano a Cremona, passando tra le colline dell’Oltrepò Pavese, dove nell’ambito del Carnevale della Alta Val Versa domenica si gioca con il tradizionale “Lancio dell’uovo” (nella foto) o girovagando fino a Bergamo, ecco gli appuntamenti da non perdere per il fine settimana, con un occhio al meteo.

Book Pride Milano 2024

Dall’8 al 10 marzo torna Book Pride Milano, la fiera nazionale dell'editoria indipendente, tanti gli ospiti tra cui Gigi Datome, Alessandro Cattelan e Chiara Valerio, Vinicio Capossela solo per citarne alcuni. “Cosa vogliamo” è il claim dell’ottava edizione della tre giorni che si terrà da venerdì 8 a domenica 10 marzo. Tra le novità lo sport e un lungo programma di eventi che punta a far superare i 18mila ingressi del 2023. Promossa da ADEI (Associazione Degli Editori Indipendenti) con il Comune di Milano alla manifestazione saranno presenti duecento marchi editoriali negli oltre 1000 metri quadrati di libri, ci saranno talk, panel, laboratori, incontri-confronti con oltre cinquecento ospiti da tutto il mondo. La fiera è aperta tutti i tre giorni negli spazi di Superstudio Maxi (via Moncucco, 35 – Metropolitana Linea M2 Famagosta), da venerdì 8 a domenica 10 marzo, dalle ore 10.00 alle 20.00, il costo del biglietto è di 10 euro. Bambini e ragazzi under 18 entrano gratis.

Milano Design Film Festival

Visioni in movimento: tra design e architettura. Il “Milano Design Film Festival” dal 6 al 10 marzo è un appuntamento diffuso tra i luoghi che della cultura e dell'architettura a Milano: Anteo Palazzo del Cinema, Triennale Milano, Fondazione dell’Ordine degli Architetti PPC, Provincia di Milano. Con una selezione di oltre 30 titoli, tra cui film, documentari, cortometraggi, lungometraggi, video d'arte e storie di designer contemporanei e del passato, il programma del 2024 offre un'immersione completa nell'universo dell'architettura e del design. Qui il programma completo.

Esxence, viaggio nei profumi

Brand, operatori, distributori, buyer, appassionati della profumeria artistica si ritrovano la quattordicesima edizione di Esxence, la manifestazione internazionale dedicata ai profumi d'autore. La location è negli spazi di Allianz MiCo, Milano Convention Centre, Gate 5, Hall 4, in viale Scarampo, all'interno del CityLife District. Negli spazi espositivi di 14.000 mq è possibile avere uno spaccato del panorama delle fragranze di nicchia e delle eccellenze del settore, mentre un fitto calendario di incontri e appuntamenti garantisce al pubblico, che ha superato le 10.000 presenze nell'ultima edizione. L’evento offre l'opportunità perfetta per immergersi nel mondo affascinante delle fragranze, dove storia e tradizione si mescolano all'innovazione e alla ricerca. Sabato 9 marzo giornata finale, l'evento è aperto al pubblico, occorre registrarsi per ottenere l'invito: registration.esxence.com

Panini Tour 2024

A Milano: due giorni ricchi di figurine, sorprese e novità. Panini Tour 2024, la più grande carovana di divertimento, scambio e giochi per tutti gli appassionati fa tappa nel capoluogo lombardo sabato 9 e domenica 10 marzo all’Idroscalo (ingresso Riviera Est). Collezionisti, piccoli e grandi, potranno interagire tra loro per un’entusiasmante esperienza di gioco e di sfida. Al Panini Village sarà possibile scambiare le proprie figurine doppie e di certificare gli album della Collezione Calciatori Panini. Anche i fumetti targati Panini Comics saranno grandi protagonisti nel Panini Village.

Raster, musica emergente

A Cascina Merlata Food Hub, per la Rassegna “Raster”, una serata dedicata alla cultura urbana dove emergono e si esibiscono progetti musicali inediti. Venerdì 8 marzo appuntamento con la performance di Dario Comparini, cantautore indie-pop padovano che con il suo set chitarra acustica e Loop Station, ha incantato il pubblico in concerti in tutta Italia, condividendo il palco con artisti come Elodie, Ariete, Tananai e Achille Lauro. Info: maremilano.org

Primavera a Villa Necchi

Sabato e domenica a Villa Necchi Campiglio a Milano, si terrà l'XI edizione di "Soffio di Primavera", mostra mercato dedicata a piante, fiori e prodotti per il giardino, per prepararsi all'arrivo della bella stagione. Nel corso della manifestazione laboratori su potature e rinvasi, workshop dedicati alle attività primaverili per la cura di giardini e terrazzi. Durante i workshop, Luca Dell’Acqua, il rinomato giardiniere di Villa Necchi Campiglio, darà suggerimenti e consulenze personalizzate, con particolare attenzione alla cura delle ortensie.

Munlab a misura di famiglie

Lo spazio permanente dedicato a Bruno Munari “Munlab” una domenica al mese apre a tutti, dai tre anni a novant’anni con i laboratori per le famiglie (via Sardegna 55, Milano), domenica 10 marzo l'evento "Andiamo a pescare!": un’emozionate avventura grafica dove potrai scoprire i pesci del nostro habitat locale, guidato da Cristina Bortolozzo. I laboratori per le famiglie durano sessanta minuti, sono rivolti a tutte le età, dai tre anni. Prenotazioni al numero 348.7645876 o inviando una mail a info@munlab.it. Info: www.munlab.it

I Muri del silenzio a Castano Primo

La mostra fotografica itinerante “I muri del silenzio” a sostegno delle donne vittime di violenza ideato dalla fotografa Mjriam Bon e realizzato dall’atleta paralimpica, parlamentare e senatrice Giusy Versace fa tappa a Castano Primo. In mostra dall’8 al 24 marzo nello spazio espositivo messo a disposizione dal Centro Commerciale Castano di Castano Primo i ritratti di Mjriam Bon che fanno parte di un percorso inaugurato nel 2019 con la prima esposizione nelle sale di palazzo Mancuso a Roma alla Camera dei Deputati.

Identità golose 2024

A tu per tu con i grandi chef internazionali, 80 masterclass con i big, spesso anche volti noti della tv, quali Carlo Cracco e Alessandro Borghese. Identità golose Milano, il Congresso internazionale di alta cucina, pasticceria, mixology e servizio di sala, che si terrà dal 9 all’11 marzo all’Allianz MiCo di Milano. Questa diciannovesima edizione si concentra sulla forza innovativa della cucina (e della produzione vinicola) come strumento per cambiare le regole e scegliere nuove direzioni.

Creattiva 2024

Creattiva 2024 a Bergamo, quattro giorni tra le arti manuali. Protagonisti 230 espositori provenienti da 15 regioni italiane e 10 paesi stranieri e oltre mille eventi collaterali. La fiera internazionale delle arti manuali si terrà da giovedì 7 a domenica 10 marzo, dalle 9.30 alle 18.30 (domenica chiusura alle 17.30). Tra gli stand ci si potrà confrontare con esperti, artigiani e artisti, sulle ultime novità del settore o sulle antiche tradizioni Qualche esempio? Le tante proposte in tema di tessuti e filati, cucito creativo e decorazioni, bigiotteria e perline. Biglietti intero 12 euro (online 9 euro); ridotto 7 euro (in loco).

A teatro con Neri Marcorè

Neri Marcorè al Teatro Donizetti (Piazza Cavour, 15 – Bergamo) fino all’11 marzo 2024, l’attore marchigiano porterà sul palcoscenico del principale teatro cittadino La Buona Novella, concerto-spettacolo, inserito nella Stagione di Prosa della Fondazione Teatro Donizetti, interamente imperniato sullo storico album di Fabrizio De André, uno dei capolavori della canzone d’autore italiana, disco ricco di contenuti tuttora attualissimi. Sabato 9 marzo doppia replica ore 17.00 e ore 20.30. Domenica 10 marzo ore 15.30. Info: www.teatrodonizetti.it

Mineral Show

Dal 9 al 10 marzo, al Brixia Forum di Brescia (via Caprera) arriva "Mineral Show", mostra mercato di minerali, cristalloterapia, fossili, gemme e gioielli, tra le più ricche esplosioni di minerali d’Italia: saranno presenti gemme da record e campioni paleontologici museali. Verrà inoltre ospitato il primo raduno italiano dei gruppi mineralogici e sarà effettuato il primo censimento ufficiale dei ricercatori mineralogici. Info: brixiaforum.it

Caspogustando 2024

Sabato 9 marzo a Ponte di Legno camminata gastronomica con le “caspole” (racchette da neve) nel fantastico paesaggio di Valsozzine, sotto il cielo stellato. Il percorso è facile, ha una lunghezza di circa 6 km, sono previste alcune tappe dove degustare i piatti tipici locali. Partenza alle 18.30 dalla Cabinovia Pontedilegno-Tonale. Info: www.prolocopontedilegno.it

Tour in teatro e aperitivo

Libiamo, libiamo ne’ lieti calici, sabato 9 marzo, alle ore 11.00 al Teatro Sociale di Como (Via Bellini, 3), il dietro le quinte, scoprire la storia di una delle sale più antiche e prestigiose del Nord Italia e quei luoghi solitamente inaccessibili agli spettatori; a seguire, chi lo desidera può terminare la mattinata con un aperitivo con una degustazione enogastronomica, che cambia a seconda dei prodotti del territorio disponibili, al Ristorante In Teatro. La visita guidata, in italiano e in inglese, dura 45 minuti. Non è necessaria la prenotazione, ci si può presentare in biglietteria dalle ore 10.30, fino ad esaurimento posti. Info: teatrosocialecomo.it

Enoteca Polare di Cantù

Eventi in programma all'Enoteca Polare di Cantù (via Ettore Brambilla, 3 Cantù), Circolo Arci Terra e Libertà. Venerdì 8 in scena lo spettacolo teatrale "Gocce - Relitti di naufragi" con il collettivo artistico-teatrale Kaleidos. Sabato 9, Live dei Moriaformaspire. La band nasce nel 1997. Agli inizi ha un carattere decisamente rock che si evolve con il passare degli anni; la maturazione artistica comporta un passaggio graduale verso il pop e l’elettronica mantenendo l’anima originale del gruppo.

Lo Sbaracco

Sabato 9 e domenica 10 marzo torna a Cremona "Lo Sbaracco" la manifestazione per la fine dei saldi invernali. In centro città sconti, iniziative e anteprima delle nuove collezioni in più di 40 negozi del centro che hanno aderito all’iniziativa. Abbigliamento, accessori, oggettistica per la casa, profumeria, intimo e libri. Ci saranno occasioni per tutti.

La seconda lettera

2 agosto 1708: Antonio Stradivari scrive una lettera accompagnatoria a un violino per un ignoto cliente, giustificandosi per il ritardo nella consegna. Il documento, oggi proprietà della Fondazione Stauffer, è esposto al Museo del Violino. Dalla collezione di Peter Biddulph, tuttavia, giunge una seconda lettera, del tutto somigliante. Una riproduzione è, peraltro, pubblicata a Parigi, nel 1856, sul volume di Francois-Joseph Fétis dedicato al sommo liutaio. Il Museo del Violino presenta, sabato 9 marzo 2024 (ore 10), in Sala Giuseppe Fiorini, il risultato delle analisi comparative tra i due documenti, entrambi esposti al pubblico. Interverranno il conservatore delle collezioni, Fausto Cacciatori, e i ricercatori Curzio Merlo, chimico e coordinatore didattico di Cr. Forma, Giacomo Fiocco e Marco d’Agostino, dell’Università degli Studi di Pavia. Ingresso libero.

Randolario 2024

Domenica 10 marzo all’insegna dello sport, torna a Lecco l'appuntamento ciclistico per tutti gli appassionati dei "Randonée" 200 km da percorrere intorno al Lario. I “meno allenati” potranno optare per la soluzione Mini o Cortissimo. Tutti i percorsi si snodano in spettacolari scenari tra lago, monti e caratteristici paesi. Ritrovo: dalle 6.30 alle 7.30 all'Oratorio di Maggianico in via Zelioli 13, partenza ufficiale dalle 8 alle 9, arrivo (entro le ore 22) in via Zelioli 13. Percorsi, Randolario classic (200 km): Lecco, Malgrate, Bellagio, Como, Cerano d'Intelvi, Dongo, Colico, Bellano, Vendrogno, Cortenova, Ballabio, Lecco. Randolario mini (100 km): Lecco, Malgrate, Bellagio, Como, Albese con Cassano, Canzo, Longone al Segrino, Pusiano, Oggiono, Galbiate, Lecco. Inziative per i più piccoli. Info: www.randolario.it

Drama Queen

Drama Queen di Laura Formenti, in scena venerdì 8 marzo (ore 21) al Teatro alle Vigne di Lodi, è il racconto di una vita anticonvenzionale, in una città così affollata che perfino i boschi sono in verticale: dai gioielli di famiglia impegnati per soldi, al successo televisivo, fino alle shitstorm sui social. L’unico modo per non prendere sul serio i tuoi drammi è esserne la regina. Finalista a Italia’s Got Talent 2021 e virale sul web col video “Se fossi un uomo...”, Laura Formenti in tv è uno dei volti fissi di Comedy Central. Questo è il suo quarto spettacolo di stand up comedy. Info: www.teatroallevigne.com

False Positives

In occasione della terza edizione della Biennale di Fotografia Femminile al via dall’8 marzo i Tinelli di Palazzo Te ospitano la mostra personale di Esther Hovers, False Positives. False Positives esamina come i sistemi di sorveglianza studiano il nostro comportamento, sollevando la questione dell’accettabilità delle “classificazioni”, nonché della tutela della privacy negli spazi condivisi. Info: www.comune.mantova.it

Cosmetica del nemico

Al Teatro d'Arco va in scena venerdì 8 e sabato 9 marzo “Cosmetica del nemico” (ore 20.45). Lo spettacolo per la regia di Mario Zolin è un dialogo serrato, che non allenta la morsa. In un susseguirsi di colpi di scena rapidi, c’è un crescendo sull’io e sulla sua doppiezza. L’intreccio è geniale come il titolo: il termine ‘cosmesi’ che nel mondo classico è armonia, ordine, diventa poi arte del paradosso dell’ordine sovvertito. A cura di Accademia Teatrale Campo Galliani. Ultima replica domenica 10 marzo ore 16:30) Info: www.teatro-campogalliani.it

Le immagini della fantasia

All'Orangerie della Villa Reale a Monza (viale Brianza) è in corso (fino all’1 aprile, l’ingresso è libero) la 41° edizione della Mostra Internazionale d’illustrazione per l’infanzia della fondazione Zavrel di Sàrmede (TV). L’idea dell’esposizione è nata nel 1982 dall’intuizione di Štěpán Zavřel, noto illustratore di Praga trasferitosi a Rugolo di Sàrmede. Artisti e pubblico apprezzano e da allora la Mostra ha proposto ogni anno ai suoi visitatori oltre 300 opere provenienti da tutto il mondo. Tema guida della 41° edizione della Mostra è “Orizzonti e confini”, ispirata all’esperienza di Štěpán Zavřel: uomo alla ricerca della libertà, in fuga da Praga fino a fermarsi a Sarmede (Treviso), rimase apolide fino alla fine della sua vita. Le sue relazioni disegnano una mappa aperta, senza limiti geografici o culturali, se ne parla sabato 9 marzo alle ore 11 al Serrone della Villa Reale. Prenotazione tramite sito/app C'è Posto. Per famiglie, sempre sabato 9 marzo (dalle 15.30 alle 16.30) è in programma la visita guidata a cura dei bibliotecari. Tutte le visite guidate sono gratuite con prenotazione obbligatoria al numero 039.324197, mail: monza.ragazzi@brianzabiblioteche.it

Info: brianzabiblioteche.it

Mercatini a Monza

Doppio appuntamento con i mercatini e le bancarelle a Monza. Domenica 10 marzo ritornano gli stand con pezzi di antiquariato o vintage in via Bergamo, mentre in piazza Cambiaghi appuntamento con lo shopping con l'evento Milano Fashion on the road con le migliori “boutique a cielo aperto” milanesi. Un appuntamento all’insegna dello shopping più glamour e conveniente con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8:00 alle 19:00.

Escape room al Museo della Tecnica Elettrica

Il Museo della Tecnica Elettrica dell'Università di Pavia (via Ferrata 6) propone due appuntamenti con l'Escape Room, per domenica 10 marzo e domenica 21 aprile 2024. Un viaggio nel tempo dalle origini alle applicazioni più recenti della tecnica elettrica tra enigmi, indizi e rompicapi per aiutare Alan Turing. Con un occhio nemico che li guarderà, dovranno stare attenti a non farsi beccare. Si tratta di un'esperienza pensata. Il gioco, per un pubblico maggiore di 18 anni, è in programma in tre fasce orarie (14.00-16.00; 16.00-18.00; 18.00-20.00), per un massimo di 10 persone a fascia oraria. Biglietto online, info: escaperoommte.com

Festa del Bonarda

A Rovellasca tutte le domeniche di marzo (10, 17 e 24 marzo) c’è la “Primavera dei vini e Festa del Bonarda”. Con banco d’assaggio e vendita per oltre 100 etichette. La cucina è organizzata dalla Proloco con un menù diverso ogni domenica (è gradita la prenotazione). Non mancano musica, bancarelle e l’intrattenimento per i bambini con gonfiabile e truccabimbi. Mentre su prenotazione è possibile partecipare alle passeggiate guidate Info e prenotazioni: 338-3073700 - 338-1920256.

Gran Polenta e Lancio dell'uovo

Nella cornice di Montecalvo Versiggia, tra le colline dell’Oltrepò Pavese, torna nell’ambito del Carnevale della Alta Val Versa il tradizionale “Lancio dell’uovo” che si terrà domenica 10 marzo alle ore 15 a Montecalvo Versiggia, nei pressi del cortile del ristorante “Prato Gaio“ (frazione Versa ore 15, 2 km S. Maria della Versa (PV) direzione Volpara). La gara consiste nel lanciare un uovo crudo che deve essere preso al volo con le mani nude dal proprio compagno di gara, senza che l'uovo si rompa. Una grande festa che come da tradizione prevede anche la distribuzione di polenta per tutti accompagnata dall'ottimo vino dell'Oltrepò Pavese. L’iniziativa è a cura del Comitato per la Preservazione delle Antiche Tradizioni Popolari dell'Alta Valle Versa. In caso di maltempo l’evento sarà posticipato, aggiornamenti sulla pagina Facebook degli organizzatori.

Tango di periferia

A Valfurva, appuntamento con "Tango di periferia", venerdì 8 marzo (ore 21 presso Palazzetto dello sport Silvio Andreola, Valfurva). Lo spettacolo è nell’ambito di “Paesaggi teatrali”, rassegna di teatro contemporaneo per la diffusione del teatro, la valorizzazione del paesaggio e la promozione turistica a cura di Teatro Blu di Varese. Sul palco musicisti, balleri e attori. Lo spettacolo racconta la nascita del tango. Poesia, dramma e sensualità si fondono tra le pagine legate al tema dell’immigrazione in Argentina. Ingresso gratuito ( info@teatroblu).

Notre-Dame de Paris

Al Teatro Condominio di Gallarate (Via Sironi angolo via Verdi) va in scena sabato 9 marzo alle 21 “Notre-Dame de Paris“, nuova produzione del Balletto di Milano in due atti, firmata da Stéphen Delattre è liberamente tratta dal romanzo di Victor Hugò. Mattia Imperatore nei panni di Quasimodo, mentre la bella Esmeralda è Gioia Pierini, mentre Frollo, l’arcidiacono della cattedrale di Parigi, è interpretato da Alberto Viggiano. Oltre ai protagonisti, il corpo di ballo nelle varie coreografie viene arricchito da proiezioni e cambi di ambientazione suggestivi, come a voler trasportare il pubblico nella cattedrale e nelle vie di Parigi di allora. Info: www.teatrocondominio.it

I Legnanesi

Domenica 10 marzo (ore 16) al Teatro di Varese (piazza della Repubblica, Varese) va in scena “7°… non rubare”. Il titolo è già promessa di divertimento assicurato, con la comicità e la tradizione de I Legnanesi alle prese con un comandamento quanto mai attuale, insieme ai sontuosi, coloratissimi e coinvolgenti quadri della Rivista all’Italiana, ritmo e risate con Antonio Provasio (Teresa), Enrico Dalceri (Mabilia) e Italo Giglioli (Giovanni), gli altri personaggi del cortile e gli sfavillanti boys. Info e biglietti: www.teatrodivarese.com