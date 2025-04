Bergamo, debutta il luna park in via Borgo Palazzo con la novità Big Tower: cos’è

Bergamo, 28 aprile 2025 – La stagione del luna park Fiera di Primavera parte nel segno dei cosplayer. Sabato 3 maggio la kermesse di via Borgo Palazzo debutta con una giornata fra supereroi itineranti, palloncini e la sfilata-concorso in costume ispirata a personaggi di fumetti, anime, film o videogiochi. Le porte apriranno alle 17: braccialetti promozionali verranno distribuiti ai primi 1.000 visitatori della giornata.

Il luna park resterà aperto fino a domenica 25 maggio con un ricco programma di attrazioni ed eventi. “L’inaugurazione del 3 maggio – dichiara Lorenzo Sambiase, portavoce dei gestori del luna park – dà il via alla stagione primaverile con una nuova edizione pensata per tutte le età. Tra le novità di quest’anno, siamo felici di presentare la Big Tower, una torre panoramica alta 40 metri che offre una vista suggestiva sulla città”.

Un allestimento storico

Il luna park fa parte della storia di Bergamo. “Dai primi del Novecento sul Sentierone, nel cuore della città bassa, agli anni ’40 e ’60 nel quartiere della Malpensata, fino agli anni ’60 a Celadina, dove è rimasto per circa cinquant'anni – prosegue Sambiase – Portare avanti questa tradizione oggi in via Borgo Palazzo è per noi un orgoglio e una responsabilità, un modo per continuare a far vivere un pezzo di memoria cittadina attraverso nuove proposte di intrattenimento”.

Il debutto primaverile

Il nuovo Big Tower (Marina Mazzoli)

Il pomeriggio inaugurale di sabato 3 maggio, con inizio alle 16.30, prevede un programma pensato per accogliere famiglie e bambini, con animazioni, un concorso cosplay, in cui i partecipanti si esibiscono indossando costumi e interpretando i loro personaggi preferiti, e sconti dedicati.

A partire dalle ore 17 ai primi 1.000 visitatori verrà consegnato un braccialetto promozionale, che darà diritto a sconti applicati a discrezione dei singoli gestori delle attrazioni, validi per tutta la giornata inaugurale. Il calendario prevede anche diverse giornate a tema.

Gli appuntamenti del mese

Mercoledì 8 maggio si celebra la Festa della Donna, con sconti dedicati a tutte le donne e offerte pensate anche per i più piccoli. Giovedì 15 maggio sarà la volta della Festa dei Bambini, un appuntamento speciale promosso per offrire ai più piccoli un’esperienza di divertimento e condivisione. In occasione di questa giornata, il luna park di Bergamo distribuirà biglietti gratuiti a scuole, famiglie, oratori e associazioni del territorio, permettendo ai bambini di accedere gratuitamente alle attrazioni.

Mercoledì 21 maggio, invece, sarà protagonista DinoMania, con un’invasione di dinosauri all’interno del parco. Tra i momenti dedicati all’inclusione è inoltre in programma anche l’evento per le persone con disabilità. Durante l’intera permanenza del luna park saranno attive promozioni esclusive tramite un’app dedicata AlphaLunaPark e coupon stampabili, con sconti variabili applicati direttamente dai gestori delle singole attrazioni.

Gli orari di apertura sono i seguenti: da lunedì a giovedì il parco sarà aperto dalle 16.30 alle 18.30 e dalle 20.30 fino a mezzanotte; il venerdì, il sabato e nei giorni prefestivi dalle 16.30 alle 18.30 e dalle 20.30 fino all’una di notte; la domenica e nei giorni festivi l’apertura sarà continuata dalle 15.30 fino a mezzanotte.