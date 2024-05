A Leolandia maggio inizia con tante sorprese: arrivano i DinsiemE e Super Mario. Ecco quando

Capriate San Gervasio (Bergamo), 2 maggio 2024 – Con l’arrivo della (molto attesa) bella stagione, Leolandia si prepara a ospitare alcuni tra i personaggi preferiti dai più piccoli. Si parte con DinsiemE, seguitissimo duo di creator per bambini, e si continua con Super Mario.

Ma andiamo con ordine, perché le sorprese sono tante (in attesa di una grande novità dedicata al tema, sempre più sentito e urgente, della mobilità sostenibile). Si comincia sabato 4 maggio: il parco festeggia il lungo ponte di primavera con un periodo di apertura no-stop dal 25 aprile al 6 maggio.

E proprio il 6 maggio ci sarà l’atteso ritorno dei DinsiemE. Attivissimi sui social, totalizzano milioni di visualizzazioni su YouTube, TikTok e Instagram con video musicali, gag, sketch e canzoni ormai famosissime tra i bambini, come Favola, Estate Perfetta e Non Prende il Cell. Reduci dal successo del loro primo film Il Viaggio Leggendario, uscito nel 2023 insieme all’omonimo singolo, Erick e Dominick, questi i nomi dei due ragazzi, saliranno sui palchi di Leolandia per regalare nuove ed entusiasmanti emozioni e cantare con i “Dinsiemini” i loro fan, tutti i più grandi successi. Lo show vero e proprio si terrà alle 17.30 nella Leo Arena insieme a Leo e all’animazione di Leolandia, seguito da un momento “meet&greet” che farà la gioia dei piccoli: la magia, però, comincerà già nel primo pomeriggio, alle 14:50, con breve live-show musicale accessibile a tutti i visitatori sul palco all’aperto Minitalia, seguito dalla possibilità di scattare un’esclusiva foto ricordo.

Maggio regala anche appuntamenti con Super Mario, che nei primi tre weekend del mese sarà protagonista di un’area interamente dedicata alle console Nintendo Switch, allestita al Palco Expo. I fan di tutte le età potranno incontrare l’iconico personaggio e scattare una foto ricordo, mentre gli appassionati si metteranno alla prova sulle quattro postazioni, sfidandosi nelle ultime novità Nintendo: Mario Kart 8 Deluxe, 48 circuiti per correre in sella ai kart insieme ad amici e genitori; Super Mario Bros. Wonder, l’ultima impresa di Super Mario nel tentativo di salvare il Regno dei Fiori; Luigi’s Mansion 3, un’avventura da brividi per salvare Mario dalle insidie di un hotel infestato; Princess Peach: Showtime! Chi riuscirà a salvare l’edificio del Teatro Splendente dalla malvagia Uva Spina e dalla Compagnia dei Mosti?