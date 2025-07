Cosa fare a Milano nel weekend del 4, 5 e 6 luglio 2025

Milano, 3 luglio 2025 – È piena estate e, mentre molti approfittano del weekend per una gita al mare o in montagna, chi resta nella Grande Milano può godersi un ricco cartellone di eventi che rendono il tempo libero davvero speciale. Dal 4 al 6 luglio, la città si anima con serate all’aperto in cortili storici e parchi, tra concerti jazz, tributi pop, festival nelle piazze e rassegne di cinema sotto le stelle. Appena fuori città, a Villa Borromeo Visconti Litta di Lainate, prosegue lo Short Out, il festival internazionale di cortometraggi che unisce proiezioni, incontri con autori, concerti live e dj set. La musica accompagna ogni sera con proposte variegate: grandi classici, ritorni attesi, ritmi sincopati e set al tramonto per ballare sotto il cielo d’estate. Domenica 6 luglio torna la tradizionale Domenica al Museo, occasione perfetta per visitare gratuitamente i musei statali e civici di Milano. Un'opportunità ideale per chi vuole riscoprire i tesori della città o sorprendere amici in visita. All’Idroscalo, invece, spazio al divertimento esotico con il Carnevale Brasiliano fuori stagione, tra colori, musica e spettacoli. Ecco gli eventi più interessanti per un fine settimana milanese da vivere a tutto volume.

Hero Battle Cup, l’élite dell’Inline Freestyle alla Stazione Centrale Fino a lunedì 7 luglio Milano ospita la Hero Battle Cup, una delle competizioni più attese del circuito internazionale di Inline Freestyle, valida per le qualificazioni ufficiali del World Skate. Oltre 400 atleti da 25 Paesi si sfidano in sei discipline (Classic, Battle, Speed, Pairs, Jump e Slide), con 11 finali in programma e iscrizioni aperte anche agli amatori. In palio c’è l’accesso alla Top 20 mondiale per la finalissima di fine luglio. Accanto alla pista, prende vita un villaggio urbano temporaneo con aree verdi, street food internazionale, laboratori per bambini, musica e performance artistiche. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport e spettacolo. Programma completo qui.

Nuovi talenti e nuova musica Venerdì 4 luglio alle 20.30, il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Milano ospita “Correnti~Suoni e visioni dal presente”, evento gratuito firmato CPM Music Institute nell’ambito di Estate al Castello. Protagonisti della serata saranno gli allievi e i diplomati della Scuola fondata da Franco Mussida, impegnati in un live dedicato alla nuova musica. In scaletta nomi emergenti come Calimmma, Dacota, Dedra, Giaco, Viani, Nìura, e molti altri, accompagnati da un team di produttori e coach professionisti. L’opening act è affidato a giovani artisti come Zoe Beretta, Leonardo Tomarelli, Matteo Dolcetti. L’evento racconta i linguaggi del presente tra pop, elettronica, jazz e sperimentazione. Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria per i posti a sedere su Eventbrite, accesso libero per i posti in piedi.

Weekend tra musica classica e sperimentazione sonora

Fino a venerdì 4 luglio tornano i Notturni in Villa nella suggestiva cornice di Villa Simonetta, sede della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado. La rassegna, gratuita e aperta al pubblico, propone dalle ore 18:00 l’esperienza immersiva UanTuUan nella Cappella gentilizia: 15 minuti di ascolto individuale con un musicista, su prenotazione. Seguono due concerti, alle 19:30 sotto il portico e alle 21:00 nel cortile. Intanto prosegue La Fil dei Quartieri, il festival della Filarmonica di Milano che fino al 6 luglio anima il Municipio 9. Il 4 luglio è attesa la performance multimediale Traces, mentre il 4 e il 6 luglio spazio a Violoncelli Open Air, con musiche da Monteverdi a Sollima. Registrazione consigliata su Eventbrite. Programma completo su lafil.com.

Le fotografie di Lorenzo Capellini all’ADI Design Museum

Inaugurata oggi 3 luglio, apre domani al pubblico all’ADI Design Museum di Milano ospita la mostra “B74-78. Un racconto fotografico” con gli scatti di Lorenzo Capellini dedicati a uno dei periodi più sperimentali della Biennale di Venezia, durante la presidenza di Carlo Ripa di Meana. L’esposizione, già presentata a Ca’ Giustinian nel 2023, restituisce attraverso le immagini l’intensità culturale degli anni 1974–1978, tra grandi mostre, protagonisti del teatro e della musica e momenti di impegno civile. La mostra è promossa dall’Archivio Storico della Biennale (ASAC) e dal Centro Internazionale di Ricerca sulle Arti Contemporanee. Fino al 7 settembre. Info: www.labiennale.org

Festival di Villa Arconati 2025, 37ma edizione

Prende il via a Bollate stasera 4 luglio il Festival di Villa Arconati giunto alla sua 37esima edizione. L’appuntamento, nella splendida cornice della piccola Versailles a nord ovest di Milano, è tra gli eventi più attesi dell’estate. Nato nel 1989 e cresciuto nel tempo grazie alla collaborazione tra il Comune di Bollate e la fondazione Augusto Rancilio, il festival è oggi una manifestazione consolidata, capace di coniugare musica e valorizzazione del patrimonio artistico. L’edizione 2025 assume un significato particolare: si celebrano infatti i 40 anni dal primo evento. Un’occasione doppiamente simbolica, che coincide con il completamento del restauro dei giardini monumentali della Villa: un intervento che ha coinvolto le decorazioni settecentesche, il ripristinato giochi d’acqua, illuminazione e piantumato 700 carpini. Nel corso degli anni, il festival ha ospitato nomi di primo piano della scena musicale italiana e internazionale, spaziando tra rock, jazz, soul, world music e indie. Anche quest’anno la programmazione offre un’alternanza di generi e atmosfere. Si parte stasera venerdì 4 luglio con il quartetto 40 Fingers, si prosegue con il concerto all’alba di Semplicemente Frida il 6 luglio. Info e programma qui.

Arena Milano Est

L’Arena Milano Est riapre per l’estate 2025 con un ricco calendario di eventi all’aperto dedicati a teatro, cinema, musica e intrattenimento. Situata in via Riccardo Pitteri 58, nel quartiere Lambrate, l’arena è uno spazio di 2500 metri quadrati con 800 posti, un punto di riferimento culturale stabile per la zona. Nato nel 2020 come ampliamento estivo del Teatro Martinitt, oggi è un polo di attrazione per il pubblico milanese. La direzione artistica di Stefano Marafante cura una programmazione multidisciplinare che si estende fino a settembre. Il 4 luglio c’è Marco Cavallaro con Psycho Summer (edizione speciale). Il programma completo qui.

Comfort Festival: grande musica a Villa Casati Stampa

Dal 4 al 13 luglio torna il Comfort Festival nella suggestiva Villa Casati Stampa di Cinisello Balsamo. In cartellone grandi nomi della scena rock e blues: si parte il 4 con Warren Haynes Band e Ana Popović, si prosegue il 5 con Ben Harper, il 9 arrivano i Wolfmother, poi Blackberry Smoke l’11. Chiusura il 13 luglio con la superband Satchvai (Joe Satriani e Steve Vai). Info e programma completo su: comfortfestival.com.

Birra e musica a Pioltello

Dal 4 al 6 luglio, piazza Don Milani a Pioltello (MI) si accende con il Beer Summer Festival, tra birre artigianali, spritz, gin tonic e street food. Ogni sera, dalle 18 alle 24, musica e festa open air con ingresso gratuito. L’evento è curato da Arte del Vino.

Notte magica in tenda al Parco Nord per i 50 anni Sabato 5 e domenica 6 luglio il Parco Nord Milano celebra mezzo secolo di storia con un evento speciale: Una notte al Parco, occasione unica per dormire in tenda nel cuore dell’area verde tra musica, laboratori e passeggiate all’alba. L’accoglienza è prevista sabato dalle ore 16.00 alla Cascina Centro Parco (via Clerici 150, Sesto San Giovanni). I più piccoli potranno partecipare ai laboratori didattici curati dalla Protezione Civile, mentre la serata musicale – a cura di Musicamorfosi – vedrà in scena un raffinato concerto per due pianoforti con Édouard Ferlet, seguito da un DJ set firmato Mariachi La Plaza. Domenica mattina si parte all’alba con una camminata guidata dalle Guardie Ecologiche Volontarie, seguita da laboratori artistici dedicati al riciclo e all’utilizzo creativo di materiali naturali. Iscrizione obbligatoria al link: parconord.milano.it

NaMa Summer Arena, nel Parco Martiri della Libertà Iracheni

Dal 5 luglio l’anfiteatro Martesana, nel Parco di Gorla a Milano, ospita NaMa Summer Arena, un ricco calendario di eventi estivi. Sabato 5 prende il via con lezioni di Thai Chi, laboratori per bambini e musica live con Le Cannibale. Domenica si parte all’alba con yoga, seguiti da dibattiti sulla pace, boxe, mercatino artigianale, cinema a sorpresa e concerti. Il programma completo è disponibile su anfiteatromartesana.org.

Mercato della Terra alla Fabbrica del Vapore

Dal 5 luglio il mercato agricolo di Slow Food alla Fabbrica del Vapore, in via Procaccini 4 a Milano, con appuntamenti ogni due settimane anziché tutti i sabati. Prodotti delle aziende agricole locali come frutta e verdura di stagione, formaggi e miele saranno disponibili dalle 9 alle 13. L’ingresso è gratuito.

Tre appuntamenti tra rock, elettronica e jazz Si accende il sabato sera con il rock dei Travis, attesi il 5 luglio alle 20 al Circolo Magnolia di Segrate per l’unica data italiana. La band scozzese, tra le più acclamate della scena inglese, torna dal vivo con i suoi successi. Biglietti e info qui.

Sempre sabato 5 luglio, a partire dalle 18.30, ritorna anche Milano Open Air negli spazi dell’Ex Macello, autentico reperto di archeologia industriale dalla silhouette monumentale. La serata si apre con i set di Giorgio Gazzo & Stefano Marinelli del collettivo Free Soul, per poi proseguire con Adamant, riferimento dell’elettronica bergamasca e fondatore di Metaphora. La line-up si alterna fino a mezzanotte. Area street food attiva per tutta la sera. In caso di maltempo, l’evento si sposta negli spazi coperti della corte. Ingresso gratuito. Info qui.

Mentre domenica 6 luglio tocca al ritmo travolgente del New York Ska Jazz Ensemble, in scena alle 20 al Legend Club. Nato nel 1994, il gruppo fonde standard jazz reinterpretati in chiave ska e reggae, con ampio spazio all’improvvisazione e un’energia da vero live act rock’n’roll. Info e biglietti qui.

Short Out 2025 a Villa Litta di Lainate

Cinema all’aperto a nord ovest di Milano, incontri con autori, concerti live, laboratori, stand up comedy, mostre e dj-set: fino a domenica 6 luglio 2025 prosegue a Villa Visconti Borromeo Litta a Lainate (Milano), tra le più affascinanti d’Italia, il suo parco storico con le sue serre liberty e il cinquecentesco ninfeo dagli incredibili giochi d’acqua, la quarta edizione di Short Out, il festival internazionale di cortometraggi organizzato dall’Associazione Tutti Frutti Ets. Il tema scelto per Short Out 2025 è “I confini della memoria”, un’indagine approfondita sulle molteplici forme in cui si manifesta il ricordo: storico, personale, sociale, digitale, artistico. Al centro di Short out 2025 sono i cortometraggi in concorso, proiettati all’aperto durante le serate del Festival, nella cornice del Teatro Naturale di Villa Litta. A seguire, ogni sera dopo le proiezioni, i Talk Short con i registi ospiti del Festival a cura di Luca Garavaglia e Odoardo Maggioni, Direttori Artistici di Short Out. In caso di brutto tempo le proiezioni si spostano dal parco alla Sala degli specchi della Villa. Il programma dettagliato è disponibile qui.

Domenica 6 luglio musei gratis a Milano

Non va in vacanza e torna anche il 6 luglio l’iniziativa “Domenica al Museo”: accesso gratuito nei musei civici e statali di Milano. Un’occasione ideale per scoprire le collezioni del Museo del Novecento, della GAM, del Museo Archeologico e dei Musei del Castello Sforzesco. Ingresso libero anche all’Acquario Civico e al Museo di Storia Naturale. Tra i musei statali, aperti gratuitamente la Pinacoteca di Brera e il Cenacolo Vinciano, per cui è necessaria la prenotazione anticipata. Visitabili anche Armani Silos, Fondazione Rovati e Gallerie d’Italia. Prenotazione obbligatoria nei musei statali. Domenica al Museo, iniziativa lanciata dal Ministero della Cultura: sono aperti gratuitamente musei statali e civici in città. Qui trovate i musei aperti in città domenica 6 luglio 2025 senza pagare il ticket.

Carnevale Brasiliano fora de época Samba e colori all’Idroscalo che domenica 6 luglio si trasforma in una piccola Rio per il Carnevale Brasiliano fora de época: una giornata fuori stagione tra maschere, costumi, danze afro-brasiliane e ritmi travolgenti di samba, funk e axé. Un’occasione per immergersi nell’energia tropicale della cultura carioca. Ingresso libero. Info qui.