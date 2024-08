Fungolandia in Alta Valle Brembana: nove giorni tra escursioni, degustazioni e spettacoli. Quando e dove

Bergamo, 29 agosto 2024 – Il conto alla rovescia è partito, torna Fungolandia: la rassegna dedicata al mondo dei funghi, che ormai tradizionalmente dà il via alla stagione autunnale e che è arrivata alla sua 19esima edizione. Nove giorni di iniziative – dal 31 agosto all’8 settembre – per accompagnare bambini e adulti nella natura incontaminata dell’Alta Valle Brembana.

Sapori, flora e tradizioni del territorio sveleranno i propri segreti in occasione dell’evnto, che prevede la storica “Mostra del fungo” e proposte gastronomiche di pranzi, cene e aperitivi pensati ad hoc; oltre a letture nel bosco, concerti, escursioni e differenti attività quotidiane.

Si parte sabato 31 agosto con un laboratorio di degustazione per famiglie con protagonisti i formaggi della Valle Brembana a Olmo al Brembo, il concerto del violinista Jacopo Ogliari a chiusura della visita nel borgo di Averara, e una serata speciale a Piazza Brembana.

La giornata di domenica 1° settembre inizia con un concerto di musica jazz all’alba ai Piani dell’Avaro a Cusio, seguito dall’escursione “Natura silenziosa”, aperta a tutti e organizzata in collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi - sezione di Bergamo per conoscere la natura attraverso il linguaggio dei segni; e il concerto finale a lume di candela nell’incantato borgo di Sparavera a Mezzoldo.

Sinfonie all'alba

Lunedì 2 settembre mungitura e colazione con gli asinelli di Mondoasino, poi visita e aperitivo alla Latteria Sociale di Valtorta.

In programma nella giornata di martedì 3 settembre le letture nel bosco per bambini a Piazza Brembana (Loc. Fondi), a cura di Elide Fumagalli e una cena a più mani con i ristoranti di Altobrembo.

Mercoledì 4 settembre appuntamento con l’iniziativa culturale “Porte aperte sull’arte” a Piazza Brembana e “Happy Fungo”, imperdibile aperitivo con musica sotto la via porticata di Averara.

Happy Fungo (portico di Averara)

Giovedì 5 settembre, proiezione del film “The Mushroom Speaks”, sempre ad Averara.

Ad aprire le porte del fine settimana, venerdì 6 settembre, una passeggiata seguita da una degustazione a Ornica, e lo spettacolo teatrale “Gh’era öna ólta – storie della veglia di stalla” a Piazza Brembana.

Sabato 7 settembre si comincia con l’”Escursione ad acquerello” a Santa Brigida, per terminare la giornata con il concerto al tramonto a cura del Finisterre Quartet e lo spettacolo piro-musicale a Olmo al Brembo.

Domenica 8 settembre, chiudono Fungolandia l’escursione “Cheese Trekking” a Cusio, la passeggiata lungo i sentieri di Santa Brigida, e l’escursione con corso base di fotografia, guidata dal professionista Matteo Zanga. Gran finale della rassegna a Ornica, tra mercatini e intrattenimenti il contributo dei Falconeri delle Orobie che illustreranno la nobile arte millenaria della falconeria.

Tutti i giorni, oltre a visitare la Mostra del Fungo allestita nell’incantevole cornice dell’Antica Segheria Pianetti a Olmo al Brembo, sarà possibile partecipare alle escursioni “alla scoperta del mondo dei funghi” con i micologi dell’associazione micologica Bresadola. Ma gli eventi di Fungolandia non finiscono qui: per consultare il programma completo, orari ed eventuali costi di partecipazione si rimanda al sito fungolandia.it. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il +39 348 1842781 o info@altobrembo.it.