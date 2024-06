TaragnaFest 2024 a Roncola San Bernardo: due fine settimana tra polenta, vino e musica

Bergamo, 26 giugno 2204 – Il conto alla rovescia è partito: torna una delle feste più attese della Valle Imagna: la Taragnafest, due weekend per godere del meglio che la cucina bergamasca ha da offrire, immersi nel verde. Giunta ormai alla tredicesima edizione, la sagra della Roncola San Bernardo, da anni una delle feste più attese della provincia di Bergamo, si terrà come di consueto per due fine settimana: sabato 29 e domenica 30 giugno - sabato 6 e domenica 7 luglio 2024.

Piatti tipici bergamaschi, grigliate alla brace, vino a volontà, tanta buona musica e ovviamente la taragna, regina indiscussa della cucina, sono gli ingredienti fondamentali per una sagra che ormai da molti anni viene proposta e organizzata da oltre 80 volontari dell’Unione Sportiva Roncola. Il ricavato dell’intera manifestazione verrà devoluto a sostegno delle attività e delle strutture della comunità.

Per celebrare Sua Maestà la Regina, le cucine della sagra saranno aperte il sabato e la domenica, dalle ore 19:00. I visitatori saranno accompagnati in un prelibato viaggio enogastronomico alla scoperta della cucina tipica locale: vogliamo che tutti gli avventori si alzino dai tavoli sazi, ma soprattutto soddisfatti e consapevoli di aver mangiato ottimo cibo bergamasco.

La polenta taragna verrà proposta con molteplici abbinamenti: dai funghi porcini, al brasato di manzo, passando per il grande classico con i bocconcini di cervo. Saranno ovviamente presenti anche piatti per ogni gusto: taglieri di formaggi di monte, gli immancabili casoncelli alla bergamasca, i garganelli al ragù di capriolo, le carni alla griglia, i dolci fatti in casa e l’altra specialità di casa Roncola, il salame nostrano con la panna. Tutto accompagnato da birre artigianali e da vini locali.

Cucina tipica bergamasca ma non solo: la Taragnafest sarà anche l’occasione per ascoltare - e soprattutto ballare - buona musica sulle note di quattro Dj Set, per tutti i generi e gusti.

Si parte sabato 29 giugno con una serata all’insegna della musica afro: i DJ Kappa, Valo e Sira proporranno AFRO TARAGNA. Si prosegue domenica 30 luglio con TOTAL HIT NIGHT, DJ e Voice Davide Terzi. Si riparte con la musica afro, sabato 6 luglio, per la serata AFROSTATION IN TOUR a cura dei DJ Vavi e Valo. Chiuderemo, infine, domenica 7 luglio con TARAGNA HIT animato dal Dj Set di Kevin Krest per celebrare la chiusura della sagra e darci appuntamento al 2025.